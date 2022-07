Annalena Baerbock Buendnis 90/Die Gruenen, Bundesaussenministerin, aufgenommen beim Besuch der Firma 50Hertz im Rahmen der Deutschlandreise der Aussenministerin in Neuenhagen, 20.07.2022. Die Reise durch Deutschland findet im Rahmen der Erstellung der Nationalen Sicherheitsstrategie statt. Neuenhagen Germany *** Annalena Baerbock Buendnis 90 Die Gruenen , Federal Minister of Foreign Affairs, photographed during a visit to the company 50Hertz as part of the Foreign Ministers tour of Germany in Neuenhagen, 20 07 2022 The tour of Germany takes place as part of the preparation of the National Security Strategy Neuenhagen Germany Copyright: xFlorianxGaertnerx Quelle: IMAGO/photothek

„Der russische Präsident möchte in diesem Moment nicht reden": Baerbock weist Kretschmers Forderung nach Verhandlung zurück Hannover. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat sich irritiert über jüngste Äußerungen von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) zum Ukraine-Krieg gezeigt. „Die Aussagen verwundern mich etwas, denn weder die deutsche Bundesregierung noch irgendein anderes Land in Europa wollten je wieder Krieg auf diesem Kontinent haben", sagte Baerbock am Mittwochabend in Hannover im Rahmen der Talk-Reihe „RND vor Ort" des RedaktionsNetzwerks Deutschland. Deutschland und zahlreiche andere Staaten hätten immer wieder versucht, mit Russland im Gespräch zu bleiben, betonte Baerbock. „Da sagt ein Ministerpräsident, ‚redet doch mal', obwohl der Bundeskanzler mehrfach mit dem russischen Präsidenten telefoniert hat und der UN-Generalsekretär in Moskau war", kritisierte sie. „Der russische Präsident möchte in diesem Moment nicht reden, alles was er möchte, ist Leid und Krieg über die Ukraine zu bringen", so die Grünen-Politikerin. Baerbock: „Ich weiß nicht, was das bedeuten soll" Zu der Forderung Kretschmers, Deutschland müsse dafür eintreten, dass der Krieg „eingefroren" wird, sagte Baerbock: „Ich weiß nicht, was das bedeuten soll". Der russische Präsident habe sich entschieden, einen völkerrechtswidrigen Krieg vom Zaun zu brechen, der nicht nur dem ukrainischen, sondern auch dem russischen Volk schade. „Wir haben es hier mit keiner rational handelnden Regierung zu tun", so die deutsche Außenministerin. Kretschmer hatte gefordert, Deutschland müsse eine Vermittlerrolle im Krieg Russlands gegen die Ukraine einnehmen. Als Gründe nannte er dabei die Größe des Landes und seine Historie. „Wir müssen dafür eintreten, dass dieser Krieg eingefroren wird." Zudem geht Baerbock davon aus, dass sich die Hungerkrise in den Ländern des globalen Südens selbst im Fall einer Einigung über Getreideexporte aus der Ukraine weiter verschärfen wird. „Die Hungerskrise weltweit wird dramatische Folgen haben, selbst wenn das Getreide aus der Ukraine herauskommt", sagte die Bundesaußenministerin. Es ist nicht nur der Krieg, es sind die Dürren, es hat in vielen Ländern Afrikas den zweiten Sommer in Folge gar nicht mehr geregnet", so die Außenministerin weiter. „Wir haben den Krieg in der Ukraine, aber wir haben auch eine Klimakrise und eine globale Hungerkrise", betonte Baerbock. „Wir dürfen die Augen davor nicht verschließen und müssen jetzt handeln", forderte sie.