„Er muss sich nicht erpressen lassen“: Eine politische Ausnahmefigur verlässt die Bühne

Am Ende hat alles Flehen nichts genützt – italienische Bürgermeister, das Gesundheitspersonal, Industrielle, Gewerkschaften, Schulen und Universitäten hatten Ministerpräsident Mario Draghi gebeten, im Amt zu bleiben. Auch aus dem Ausland gab es viel Unterstützung für Draghi. Doch am Donnerstag reichte er erneut sein Rücktrittsgesuch bei Präsident Sergio Mattarella an und dieser nahm es an.

Mit Draghi geht auch ein italienischer Ausnahmepolitiker. Seine Regierung der nationalen Einheit hat eine Weile lang gut funktioniert. Doch dann stellte die Fünf-Sterne-Bewegung einen politischen Forderungskatalog an Draghi, erklärt der in Palermo lebende Politikwissenschaftler Roman Maruhn im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Damit fing die Regierung an, innerlich zu zerfallen“, so Maruhn. „Und Mario Draghi ist kein Mann, kein Ministerpräsident, der sich politisch erpressen lassen muss.“

Der ehemalige EZB-Präsident nahm auch deshalb eine besondere politische Position ein, weil er parteilos ist. Laut Maruhn empfand Draghi seine politische Verantwortung vor allem gegenüber den Italienerinnen und Italienern, der Wirtschaft und dem Staatspräsidenten. „Und auch ganz besonders gegenüber internationalen Partnern – wie der Europäischen Union, der Nato oder der US-Regierung“, so der Politikwissenschaftler.

„Eine verantwortungslose Entscheidung“

Er gehe davon aus, dass Draghi der Rücktritt persönlich leidtue, sagte Maruhn. „Er wird selbst wissen, dass das keine sehr vernünftige Entscheidung ist. Das ist eine verantwortungslose Entscheidung, unter Umständen.“ Denn die italienische Börse habe am Donnerstag direkt drastische Verluste gemacht, so der Politikwissenschaftler, und Italien gerate nun in eine Situation, die extrem gefährlich werden könne – für die Haushaltslage des Landes und auch für die internationale Stabilität, gerade auch angesichts des Krieges in der Ukraine.

Dennoch könne Draghi gar nicht anders als die Machtpositionen im italienischen Parlament anzuerkennen, betonte Maruhn. Mit dem Rücktritt sei er sich auch selbst treu geblieben. „Auch wenn natürlich dieses Ende – dermaßen abserviert zu werden von einem Parlament – schon etwas niederträchtig ist“, so der Politikwissenschaftler. Das sei beschämend.

Denn Draghi habe es während seiner Amtszeit geschafft, Italien „stärker, entscheidungsfreudiger, progressiver, mutiger und vorausschauender in der politischen Leistungskraft“ zu machen – etwa auch im Vergleich mit der Bundesregierung, so Maruhn. „Dass dann Parteien, die in der Regierung waren, an der Vertrauensfrage nicht teilnehmen und Draghi im Parlament mit 59 Stimmen alleine lassen – das tut schon auch weh und ist sehr bitter.“

Italiens Staatschef Sergio Mattarella hatte den Rücktritt von Draghi am Donnerstag angenommen. Das teilte der Quirinalspalast in Rom mit. Die Regierung bleibe für die Abwicklung der laufenden Geschäfte aber noch im Amt. Zuvor reichte der Ex-Chef der Europäischen Zentralbank sein Rücktrittsgesuch erneut bei dem 80 Jahre alten Oberhaupt der italienischen Republik ein.

Draghi wollte bereits eine Woche zuvor zurücktreten, als er im Senat von der populistischen Regierungspartei Fünf-Sterne-Bewegung das Vertrauen im Zusammenhang mit der Abstimmung über ein milliardenschweres Hilfspaket nicht ausgesprochen bekam. Mattarella lehnte das Angebot jedoch ab. Draghi sollte sich am Mittwoch stattdessen im Senat und am Donnerstag in der Abgeordnetenkammer zur Regierungskrise erklären.

Rückschlag für Draghi im Senat

Im Senat erhielt der parteilose Banker allerdings am Mittwochabend eine herbe Klatsche, als drei seiner Regierungsparteien bei einem Vertrauensvotum über seine Regierung nicht mit abstimmten. Er gewann zwar die Abstimmung mit 95 Ja- zu 38 Neinstimmen, bekam aber nicht die von ihm geforderte breite Zustimmung für einen neuen „Pakt des Vertrauens“.

