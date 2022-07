Politikwissenschaftler erklärt: Warum Regierungen in Italien so häufig scheitern

Die Regierung von Mario Draghi in Italien ist gescheitert. Der Ministerpräsident reichte am Donnerstag erneut ein Rücktrittsgesuch bei Staatspräsident Sergio Mattarella ein – und dieser nahm es an. Hintergrund sind unüberbrückbare Differenzen zwischen den Koalitionspartnern, die im Januar vergangenen Jahres als eine Regierung der nationalen Einheit angetreten waren.

Es ist nicht die erste italienische Regierung, die auseinanderbricht – die Italienerinnen und Italiener hätten sich beinahe schon daran gewöhnt, sagte der in Palermo lebende und arbeitende Politikwissenschaftler Roman Maruhn im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Es sei immer die Frage, wem gegenüber man sich politisch verantwortlich fühlt. Viele Parteien in Italien schauten nicht nach dem Wohl der Bevölkerung, sondern nach eigenen Interessen.

Italienische Bevölkerung nicht im Blick

Das gelte etwa für die Fratelli d‘Italia und die Lega. „Sie fühlen sich in erster Linie ihrem politischen Klientel gegenüber verantwortlich. Das ist definitiv nicht deckungsgleich mit Italien und den italienischen Bürgern“, so der Politikwissenschaftler. Denn es handele sich um ein politisches Klientel, das in der Regel keinen guten Überblick über die gesamte Lage des Landes und die internationale Position Italiens hätten. „Das sorgt dafür, dass sich im Parteiensystem insgesamt starke Feindbilder aufbauen und Schwierigkeiten entstehen, politische Bündnispartner über die ideologischen Grenzen hinweg zu finden“, so Maruhn.

Außerdem mangele es an Bindung – zwischen der Wählerschaft, den Parteimitgliedern und ihren Parteien selbst, betont der Politikwissenschaftler. Es werde zwar auch auf Umfragen geschaut, erklärt er – aber eher zu aktuellen Fragen. „Es geht nicht darum, dass Wähler sich wirklich kontinuierlich über Jahre oder Jahrzehnte hinweg in einem politischen Lager aufgehoben fühlen. Das ist ein Problem, das wir in Italien haben.“

Maruhn: Neuwahlen im Herbst

Hinzu käme, dass es in Italien lange Zeit gar nicht üblich war, Koalitionsverhandlungen zu führen, um eine Regierung zu bilden, erklärte Maruhn. Das habe sich aber zuletzt geändert – nach den Wahlen 2018, als sich die Fünf-Sterne-Bewegung und die Lega zusammensetzten und am Ende sogar eine Regierung gebildet hätten. „Das war eine ziemliche Neuerung, dass es eben auch so geht.“

Der Politikwissenschaftler geht davon aus, dass es nicht erst im März 2023 zu regulären Neuwahlen kommt, sondern bereits Ende September oder Anfang Oktober. „Es geht schon wegen demokratischer Fragen nicht, dass man nun sechs, sieben Monate mit einer Regierung arbeitet, die keine klar nachweisbaren politischen Mehrheiten in beiden Parlamentskammern hat.“

Es werde nun spannend, wie der Wahlkampf ablaufen wird, so der Politikwissenschaftler. „Das ist ein Novum für Italien – wie man es überhaupt schafft, in so kurzer Zeit seine Wähler zu mobilisieren.“ Und es habe sich noch etwas geändert: Früher sei es in Italien üblich gewesen, dass die Parteien bereits vor der Wahl gesagt hätten, wie die Regierung aussehen wird. Nun werde die Wahl zunächst abgewartet, erklärte Maruhn. Es sei aber offen, was die neue Regierung dann am Ende leisten könne.

Italiens Staatschef Sergio Mattarella hatte den Rücktritt von Draghi am Donnerstag angenommen. Das teilte der Quirinalspalast in Rom mit. Die Regierung bleibe für die Abwicklung der laufenden Geschäfte aber noch im Amt. Zuvor reichte der Ex-Chef der Europäischen Zentralbank wie schon in der Woche zuvor sein Rücktrittsgesuch erneut bei dem 80 Jahre alten Oberhaupt der Italienischen Republik ein.

Regierungskrise gefährdet EU und Euro

Italien rutscht damit immer weiter ins politische Chaos. Am Vormittag reagierten die Märkte auf die drohende politische Instabilität in der drittgrößten Volkswirtschaft der EU mit einer Abwärtsbewegung. Die Börse in Mailand stand zwischenzeitlich mit 2 Prozent im Minus.

Der Risikoaufschlag für zehnjährige italienische Staatsanleihen im Verhältnis zu deutschen Staatsanleihen stieg deutlich an. Das hoch verschuldete Italien könnte damit zu einer Gefahr für die EU und den Euro werden, der unter Druck geraten könnte.

Mit Material der dpa

Von Anna Toelke/RND