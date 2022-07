Ukraine und Russland wollen wohl am Freitag Einigung im Streit um Getreideexporte unterzeichnen

Nach Angaben der türkischen Regierung haben sich die Ukraine und Russland auf einen Deal zur Lösung des Streits um Getreideexporte aus der Ukraine geeinigt. Das meldet die Nachrichtenagentur AFP. Details über die Einigung sind bisher noch nicht bekannt, sie soll aber am Freitag unterschrieben werden.

Russlands Präsident Wladimir Putin zumindest knüpfte die Wiederaufnahme ukrainischer Getreideexporte an die Aufhebung von Agrarsanktionen gegen sein Land. „Das sollte eine Paketlösung sein“, sagte Putin am späten Dienstagabend beim Besuch in der iranischen Hauptstadt Teheran. „Wir werden den Export von ukrainischem Getreide unterstützen, gehen aber davon aus, dass alle Beschränkungen für den Export von russischem Getreide aufgehoben werden“, sagte er der Agentur Interfax zufolge.

Nach wochenlangen Verhandlungen wegen Russlands Getreideblockade im Schwarzen Meer ist UN-Generalsekretär António Guterres am Donnerstag nach Istanbul gereist. „Wir können dieses Problem lösen und möglicherweise Hunderttausende, möglicherweise Millionen von Menschen davor bewahren, dass der Preis für Lebensmittel außerhalb ihrer Reichweite liegt“, so UN-Sprecher Haq in New York. Es blieb zunächst unklar, wer die Vertreter für die anderen Länder sein werden.

Millionen Tonnen Getreide warten in der Ukraine auf Export

Wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine können Millionen Tonnen Getreide aus dem Land nicht exportiert werden. Die Nahrungsmittel werden auf dem Weltmarkt – vor allem in Asien und Afrika – dringend benötigt. Russland streitet ab, die Exporte zu verhindern. Vertreter der Vereinten Nationen, der Ukraine, Russlands und der Türkei hatten zuletzt bereits in Istanbul verhandelt. Vergangene Woche hatte es dazu erste verhalten optimistische Stimmen gegeben. „Heute haben wir endlich ein bisschen Hoffnung“, hatte Guterres gesagt.

Die internationale Gemeinschaft fordert von Russland seit Wochen, den Export von ukrainischem Getreide zu ermöglichen. Die Ukraine beklagt, dass durch die russische Kriegsmarine ihre Häfen im Schwarzen Meer blockiert seien. Russland streitet ab, Weizenexporte zu verhindern. Beide Länder gehören zu den größten Weizenexporteuren und spielen eine wichtige Rolle für die Ernährungssicherheit in der Welt. Die Vereinten Nationen warnten zuletzt schon vor der größten Hungersnot seit Jahrzehnten.

