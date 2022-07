Überblick: So viel Gas liefert Russland aktuell nach Deutschland

Nach den russischen Wartungsarbeiten an der Ostseepipeline Nord Stream 1 liefert der russische Staatskonzern Gazprom wieder Gas nach Deutschland. Wie viel genau ankommt, zeigt die RND-Grafik anhand der täglich gemeldeten Daten der Bundesnetzagentur.

Nord Stream 1 ist bis zuletzt die wichtigste Gaspipeline aus Russland. Bevor Moskau die Lieferungen im Juni auf knapp 40 Prozent der Maximal­leistung drosselte, landeten in Lubmin bei Greifswald täglich 1800 Gigawatt­stunden Gas an. Zuletzt reduzierte Moskau die Liefer­mengen auf knapp 700 Gigawatt­stunden Gas pro Tag. Auch nach den Wartungsarbeiten an der Ostseepipeline bis zum 21. Juli kommen täglich wieder ähnlich große Liefermengen an.

Neben Lubmin bei Greifswald waren auch Waidhaus in Bayern und Mallnow in Brandenburg lange wichtige Import­punkte für russisches Gas. In Waidhaus endet die Transgas-Pipeline, die russisches Gas über die Ukraine nach Deutschland liefert. Auch diese Lieferungen wurden zuletzt gedrosselt. Aktuell kommen in der oberpfälzischen Stadt täglich etwa 200 Gigawatt­stunden Gas an. Bis Mitte Juni war es noch die dreifache Menge. Die Ukraine hatte eine Zuliefer­pipeline, die Sojus, wegen Kampf­handlungen abgestellt.

Auch Polen war lange Transitland für russisches Gas: Mallnow in Brandenburg empfängt russisches Gas aus der Jamal-Leitung, die über polnisches Gebiet verläuft. Seit Moskau die Gaslieferungen in das deutsche Nachbar­land allerdings eingestellt hat, liegt auch die Jamal-Leitung still.

Mit den politischen Entscheidungen und Wartungs­arbeiten hat Russland seine Gasexporte nach Deutschland demnach insgesamt um fast 60 Prozent gedrosselt. Neben den russischen Gaslieferungen bekommt die Bundesrepublik auch Gas von seinen europäischen Nachbarn, besonders Norwegen und den Niederlanden. In naher Zukunft sollen Flüssiggasterminals im Norden Deutschlands die Gaskrise abmildern und Deutschland versorgen.

RND/hyd

