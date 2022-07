Baerbock: Panzer-Ringtausch mit Polen läuft nicht wie geplant

München. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat eingeräumt, dass der Ringtausch für Waffenlieferungen an die Ukraine nicht so funktioniert wie geplant. „Von Anfang an war klar, dass wir nicht von heute auf morgen jeden Panzer ersetzen können“, sagte die Grünen-Politikerin am Freitagabend im „Bild“-Format „Die richtigen Fragen“.

Die scharfe Kritik der polnischen Regierung, die Deutschland jüngst Wortbruch und Täuschungsmanöver beim Panzer-Ringtausch vorgeworfen hatte, wies sie aber zurück. „In so einer Situation täuscht niemand seinen europäischen Nachbarn.“ Die Situation sei für beide Seiten unbefriedigend. Aber im Krieg wisse man eben nicht immer gleich, welches der perfekte Weg sei. Und der Ringtausch sei auf den Weg gebracht worden, weil er „zu dem Zeitpunkt das beste und schnellste Mittel“ zu sein schien.

Die Lieferung von deutschen Kampfpanzern wie dem Leopard 2 oder dem Marder schloss Baerbock nicht aus, sagte aber auch: „Wir müssen immer reflektieren, wie wir handeln.“ Dies habe man etwa in der Diskussion um eine Flugverbotszone über der Ukraine getan und sich dann bewusst dagegen entschieden. „Das Gleiche gilt jetzt mit Blick auf Panzerlieferungen und Ringtausche“, sagte die Außenministerin.

Baerbock zu Atomkraft: Überprüfung ja, Verlängerung nein

Die Bundesaußenministerin sprach sich außerdem trotz der Energiekrise in Europa gegen eine Laufzeitverlängerung für Atommeiler in Deutschland über 2022 hinaus aus. Dennoch befürwortete sie eine erneute Überprüfung.

„Jetzt sind wir in einer Notsituation, in der wir uns alles noch mal anschauen müssen“, sagte sie im Interview mit „Bild TV“ am Freitag in München. Jeder Schritt müsse aber auf einer Faktengrundlage getätigt werden, fügte die Grünen-Politikerin hinzu. Baerbock betonte, dass die „Herausforderung“ in Deutschland gerade vor allem bei der Gasversorgung liege, AKW hingegen würden Strom produzieren – und das in einem relativ geringem Umfang von etwa 5 bis 6 Prozent der deutschen Stromversorgung.

Ein erster Stresstest des Umwelt- und des Wirtschaftsministeriums von Steffi Lemke und Robert Habeck (beide Grüne) habe ergeben, dass eine Laufzeitverlängerung nicht notwendig sei. Ein erneuter Stresstest ist bereits geplant, Ergebnisse werden für den August erwartet. Baerbock selbst warnte vor einer Laufzeit­verlängerung über 2022 hinaus. „Wir sind ja nicht ohne Grund in Deutschland aus der Atomkraft ausgestiegen.“ Sie halte einen Weiterbetrieb „nicht für den richtigen Weg“.

RND/sic/jw mit Material der dpa

