Oberleutnant Oliver Kersch beugt sich über die Rampe eines verlassenen Güterbahnhofs in der südlitauischen Großstadt Kaunas. Alles sei nur eine Frage von Zentimetern, sagt Kersch.

Zwei Gleise enden vor der Rampe. Die Schienen des einen Gleises sind verrostet und mit Gras überwuchert. Das andere Gleis wirkt wie blank gewienert. Es handele sich um frisch verlegten sogenannten europäischen Normalstrang, erklärt Kersch. Er ist nur ein wenig enger als der alte aus sowjetischer Zeit – aber auf den neuen Schienen können Züge ohne Schwierigkeiten aus dem Westen nach Litauen rollen.

Nachschub, Panzer, die nächste Ablösung, sie alle sollen auf dem Weg hierher möglichst wenig Zeit verlieren. Deshalb verlegen Litauens Schienenbauer die europäischen Gleise jetzt immer näher an den Nato-Stützpunkt heran. Und genau aus diesem Grund schaut Oberleutnant Kersch, dessen richtiger Name aus Sicherheitsgründen nicht genannt werden darf, regelrecht beglückt auf dieses neue Gleis. Denn im Ernstfall wird jede Stunde wichtig sein.

Das Herz der sogenannten enhanced Forward Presence Battle Group (eFP) der Nato liegt in einem eingezäunten Containerwürfel auf dem litauischen Militärstützpunkt Rukla. Alles in der geschützten Zone scheint besonders geheim zu sein. Fotografieren ist verboten. Oberstleutnant Daniel Ändra, Kommandeur der Bundeswehr in Rukla, empfängt in seinem Containerbüro. Er nimmt vor einer blauen Flagge mit dem Nato-Emblem Platz. Ändra erinnert sich an den 24. Februar, den Tag, an dem Russland die Ukraine überfiel, und die anschließenden Reaktionen der litauischen Soldaten. „Die Litauer sagten häufig, wir sind jetzt im Krieg“, sagt Ändra.

Mehr als 1000 der circa 1600 Soldatinnen und Soldaten des Kampfverbands gehören zur Bundeswehr. Vor und nach dem russischen Angriff trafen mehr als 350 zusätzliche deutsche Soldaten in Litauen ein. Doch das ist erst der Anfang. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kündigte im Juni bei einem Besuch in Litauen an, die Bundeswehrpräsenz deutlich aufzustocken. Der Kanzler versprach den Litauern eine „robuste Kampfbrigade“. Eine Brigade umfasst in der Regel 3000 bis 5000 Soldaten. Die Nato will im Baltikum Zähne zeigen. Aber reicht das aus?

Ein 65 Kilometer langer Korridor

Litauen hat gleich zwei schwierige Nachbarn. Es teilt im Süden eine 679 Kilometer lange Grenze mit Belarus. Die russische Exklave Kaliningrad liegt im Nordwesten. Nur ein 65 Kilometer langer Korridor verbindet Litauen und damit das gesamte Baltikum mit Polen und dem übrigen Nato-Gebiet, Suwalki-Lücke genannt.

Das Gebiet gilt als eine der bedrohtesten Zonen Europas. Militärstrategen befürchten, dass Russland und Belarus die Suwalki-Lücke besetzen könnten, um das Baltikum im Handstreich von Nachschub auf dem Landweg abzuschneiden. Die Russen könnten von Kaliningrad im Norden vorstoßen und die Belarussen nach rund 30 Kilometern in der Mitte des Korridors treffen. Die Bundeswehr in Rukla wäre dann mit Millionen Litauerinnen, Litauern, Lettinnen, Letten, Estinnen und Esten eingeschlossen. Litauische Militärstrategen bezeichnen Kaliningrad deshalb schon seit Jahren als sicherheitspolitischen Albtraum.

Zugleich befolgen die Regierungen in Vilnius mit einem gewissen Misstrauen die Regeln des in den Neunzigerjahren mit der EU vereinbarten Warentransports über litauische Schienen nach Kaliningrad. Sie mutmaßten, dass die Russen die Aufrüstung der Exklave über Litauens Territorium abwickeln.

Am 18. Juni war damit Schluss. Vilnius berief sich auf die EU-Sanktionen und stoppte den Transport bestimmter Waren in die Enklave. Einen knappen Monat später stellte die EU klar, dass der zivile Warentransport von Russland nach Russland nicht die Sanktionen verletze. Litauens Regierung murrte, erklärte aber, dass sie sich an die EU-Vorgaben halten werde. Doch von einer Beruhigung ist die Situation an der Suwalki-Lücke weit entfernt.

Die Sicherheitsexpertin Dovile Jakniunaite macht sich in der Hauptstadt Vilnius jedenfalls schon mal Gedanken darüber, wie es weitergehen könnte im Streit um die russische Enklave. Wieder könnte es um Schienen gehen. Stimmen wurden laut, die Eisenbahnverbindung zwischen Russland und Kaliningrad mit engeren, europäischen Gleisen auszustatten. Züge aus Russland könnten sie dann nicht mehr benutzen. Ministerpräsidentin Ingrida Simonyte sah sich genötigt, „Hitzköpfe“ zurechtzuweisen – bei allem Verständnis für die „aufgeflammten Gefühle“.

Verzögerte Kontrollen?

Jakniunaite kann sich vorstellen, dass die litauischen Grenzer künftig still, aber spürbar ihre Kontrollen der russischen Güterzüge in die Länge ziehen. Auch die neuen EU-Regeln erlauben es den Litauern zu prüfen, ob der Warentransport im Rahmen der vergangenen drei Jahre bleibt, und bei ungewöhnlichen Liefermengen einzugreifen.

Nicht nur die Opposition, sondern auch weite Teile der Öffentlichkeit bewerteten die Brüsseler Klarstellung und die Zustimmung der Regierung in Vilnius als Nachgeben gegenüber Russland, meint Jakniunaite. Sie sieht in dem Vorgehen der Regierung dennoch einen taktisch klugen Schritt. „Wir können in den westlichen Bündnissen nicht als Drama-Queen auftreten“, sagt sie.

Liudivikas Jakavicius hat sich im Hotel Kempinski unweit der Kathedrale von Vilnius zum Tee Petit Four bestellt. Solchen Luxus wolle er sich bald sparen, um wieder fitter zu werden, sagt der 39-Jährige. Der in Mexiko geborene Litauer mit argentinischen Wurzeln ist freiwilliger Reservist bei den litauischen Streitkräften und pausiert mit seinen Trainings gerade aus gesundheitlichen Gründen. Der Ernstfall könne morgen kommen, in fünf Jahren oder nie, niemand wisse es. Er würde aber auch zur Not untrainiert in den Kampf ziehen, sagt er. „Die Litauer sind nicht in Panik, aber besorgt. Jeder schaut ständig Nachrichten“, meint Jakavicius.

Jakavicius meldete sich freiwillig zur Reserve, weil er die Bedrohung durch Russland schon vor Jahren ernst nahm. „Die Russen hassen uns mehr als die Ukrainer. Wir waren die Ersten, die uns gegen die Sowjetunion aufgelehnt haben“, sagt Jakavicius. Der Reservist ist überzeugt, dass die Litauerinnen und Litauer mit allen Mitteln gegen eine Invasion kämpfen würden. „Ich kenne niemanden, der daran denkt, wegen der Drohungen gegen uns auszuwandern. Wir haben uns zu viel aufgebaut in den letzten 30 Jahren“, sagt er.

Am Bahnhof von Kybartai stauen sich derweil Güterzüge mit kyrillischer Aufschrift. Ein Vogelschwarm fliegt über sie hinweg in Richtung Russland. Hinter dem Bahnhof liegt die Grenze nach Kaliningrad. Dennoch steht die pensionierte Englischlehrerin Vidute Miklusine entspannt lächelnd in der Sommersonne auf dem Bahnsteig. Nein, sie habe überhaupt keine Angst vor Russland, versichert sie. „Niemand hat das hier. Wir fühlen uns sicher.“

Der Landwirt Robertas Mickevicius wartet hinter dem Bahnhof in seinem BMW. Miklusine und Mickevicius gehören zu einer lokalen Gruppe, die zum 9. Mai, dem russischen Gedenktag an den Sieg über Nazi-Deutschland, Poster mit Fotos von russischen Gräueltaten direkt an der Zollabfertigung für russische Lkw-Transporte aufgehängt hat. „Wir wollten nicht, dass die Russen hier an diesem Tag in Kybartai feiern. Sie sollten lieber sehen, was wirklich in der Ukraine passiert“, sagt Miklusine.

Die Furchtlosen von Kybartai

Die Litauer und die Litauerin sind gar nicht froh über die von Brüssel gelockerten Vorschriften für den Warentransport. „Viele in Europa weichen zurück, statt einen Schritt nach vorne zu gehen“, erklärt der Landwirt.

Die Furchtlosen von Kybartai steuern den Parkplatz an. Einige wenige Lastwagen stehen einsam mit der Rückseite zu den Bildern aus Butscha und Mariupol. Die ehemalige Englischlehrerin ist kaum zu bremsen. „Fragen wir doch mal die Russen, was sie von unseren Fotos halten“, sagt sie. In den vergangenen Monaten habe es Beschimpfungen gegeben, vor allem Achselzucken, schildert Miklusine. Sie klopft an ein Lastwagenfenster, das tatsächlich heruntergekurbelt wird.

Der russische Fahrer beruft sich auf die Meinungsfreiheit. Jeder solle sagen dürfen, was er über die Ukraine denkt. Er glaube, die Ukrainer bombardierten sich selbst, um es den Russen in die Schuhe zu schieben. Vidute Miklusine schüttelt entschieden mit dem Kopf – und behält doch ihr Lächeln. Der Truckfahrer verabschiedet sich mit der Bemerkung, dass er früher gerne nach Litauen gefahren sei, um Süßigkeiten zu kaufen. Das ist nun vorbei. „Wir sind doch Nachbarn“, sagt er.

Auch Miklusine und ihr Mitstreiter scheinen die Hoffnung auf ein Miteinander noch nicht völlig begraben zu haben. „Wenn einer von zehn zum Nachdenken kommt, ändert sich vielleicht etwas“, meint der Landwirt aus Kybartai. Was wäre, wenn eine Zauberhand das Baltikum von seinem Nachbarn im Osten lösen und erst vielleicht neben Spanien wieder loslassen würde? „Das würde leider nichts bringen. Solange sie glauben, wir müssten uns ihnen unterordnen, könnten sie uns mit der modernen Technologie überall treffen. Russland muss sich ändern“, sagt er.

