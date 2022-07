Bundesverteidigungsministerin besucht das Taktische Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg Aktuell, 22.07.2022, Neuburg an der Donau, Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht im Portrait beim Pressestatement nach ihrem Besuch beim Taktische Luftwaffengeschwader 74 im Rahmen ihrer Sommerreise 2022 Neuburg an der Donau Bayern Deutschland *** Federal Minister of Defense visits Tactical Air Force Squadron 74 in Neuburg Current, 22 07 2022, Neuburg an der Donau, Federal Minister of Defense Christine Lambrecht in portrait during press statement after her visit to Tactical Air Force Squadron 74 during her summer trip 2022 Neuburg an der Donau Bavaria Germany Quelle: IMAGO/Political-Moments

Lambrecht: Deutschland hat Ukraine Mehrfachraketenwerfer geliefert Berlin. Deutschland hat der Ukraine auch die zugesagten Mehrfachraketenwerfer vom Typ Mars II geliefert. Außerdem wurden weitere drei Panzerhaubitzen überlassen, wie Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) am Dienstag erklärte. Mehr in Kürze RND/dpa