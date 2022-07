Russland schickt zweites Atom-U-Boot in die Ostsee

Kiel. Das deutsche Müllsammelschiff „Seekuh“ hat am Wochenende fast den Fang des Lebens gemacht. Nur wenige Meter neben dem kleinen Spezialschiff zog ein gewaltiges Atom-U-Boot im Großen Belt vorbei. Die Fahrt der „Vepr“ verlief aber trotz der Nahbegegnung mit dem deutschen Spezialschiff reibungslos.

+++ Alle Entwicklungen zum russischen Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

Die 1995 in Dienst gestellte und 2020 überholte „Vepr“ ist ein Atom-U-Boot der Akula-Klasse der russischen Nordflotte. Dieses U-Boot war bereits im vergangenen Jahr Teilnehmer an der großen Militärparade von Russlands Präsident Wladimir Putin. Dieses Jahr soll es erneut eine Parade zum „Tag der Marine“ in St. Petersburg geben. Sie ist für den 31. Juli 2022 terminiert.

Mit der „Vepr“ ist nach dem hochmodernen U-Boot „Severodvinsk“ nun ein zweites russisches Atom-U-Boot in der Ostsee. Die „Severodvinsk“ war am vergangenen Dienstag an Fehmarn vorbeigefahren. Es ist das erste von zwei Booten der „Yasen“-Klasse in der russischen Marine.

Begleitschutz für russisches Atom-U-Boot in der Ostsee

Begleitet wurde die „Vepr“ bei der Fahrt am Freitag und Sonnabend von dem Bergungsschlepper „Pamir“ und dem Zerstörer „Severomorsk“. Ebenfalls beides Einheiten der russischen Nordflotte, die am kommenden Sonntag an den Feierlichkeiten zum Tag der russischen Marine teilnehmen werden.

Inzwischen ist auch die Frage geklärt, wie die „Vepr“ und das neue Atom-U-Boot „Severodvinsk“ sich der dänischen Küste genähert haben. Die britische Marine hatte die beiden Atom-U-Boote bereits auf der getauchten Anreise geortet und verfolgt.

Briten verfolgten die Tauchfahrt der russischen Atom-U-Boote in der Ostsee

Eine britisches Langstreckenaufklärungsflugzeug vom Typ P8 „Poseidon“ und die Fregatte „Portland“ hätten die Einheiten der Nordflotte unter Wasser geortet und verfolgt. Als die U-Boote auf der Höhe der norwegischen U-Boot-Basis Haakonsvern bei Bergen auftauchten, sei die „Portland“ jeweils zur Stelle gewesen.

„Unser Erfolg bei der Operation markiert den Höhepunkt der seit Monaten betriebenen speziellen Ausbildung“, so Commander Tim Leeder, Kommandant der britischen Fregatte. Der Erfolg der Ortung sei auch auf die Zusammenarbeit mit Verbündeten und der Royal Air Force, die die Aufklärungsflugzeuge stellte.

Nach dem Auftauchen hätten beide russischen U-Boote ihre Fahrt in die Ostsee aufgetaucht zurückgelegt. Auch dabei wurden sie von Einheiten der Nato-Staaten aus Norwegen, Portugal, Großbritannien und Dänemark begleitet. In der Ostsee war auch die schwedische Marine mit einer Korvette aktiv.

Zwischenfall mit Atom-U-Boot nach Militärparade 2021

Es wird vermutet, dass die U-Boote nach der Parade Anfang August die Heimreise nach Murmansk im Nordmeer antreten werden. Seit 2017 schickt die russische Marine jedes Jahr mindestens ein Atom-U-Boot in die Ostsee.

Dabei gab es bislang nur einmal einen Zwischenfall. Im vorigen Jahr gab es an Bord der „Orel“ während der Passage der dänischen Gewässer an Bord einen Stromausfall, der aber von der Besatzung behoben werden konnte. Für die Notfälle ist deshalb immer ein russischer Hochseeschlepper in der Nähe. In diesem Jahr ist es die „Pamir“.

Dieser Artikel erschien zunächst bei den „Kieler Nachrichten“ (KN) .

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter

Von Frank Behling/RND