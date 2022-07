Ukraine bereit für Getreideexport: Selenskyj besucht Hafen von Odessa

Odessa. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Freitag die Hafenstadt Odessa besucht. Selenskyj beobachtete, wie Getreide verladen wurde und begutachtete ein bereits beladenes türkisches Schiff. Der Präsident kündigte an, die Ausfuhr von Getreide beginne mit dem Auslaufen mehrerer Schiffe, die bereits beladen seien, die ukrainischen Häfen aber nicht verlassen könnten. Er kündigte dennoch einen baldigen Start der Exporte an: „Ich denke, dass es heute oder morgen beginnt“, sagte der 44-Jährige am Freitag.

+++ Alle aktuellen News im Liveblog +++

Russland und die Ukraine haben vor einer Woche separate Vereinbarungen mit den Vereinten Nationen und der Türkei unterzeichnet, die die Ausfuhr von 22 Millionen Tonnen Getreide aus blockierten ukrainischen Schwarzmeerhäfen ermöglichen sollen. „Unsere Seite ist vollständig vorbereitet“, sagte Selenskyj. „Wir haben unseren Partnern - den Vereinten Nationen und der Türkei - alle Signale gesendet, und unser Militär garantiert die Sicherheitslage.“

Ziel der Abkommen ist es, in den kommenden vier Monaten rund 20 Millionen Tonnen Getreide aus den drei ukrainischen Seehäfen abzutransportieren, die seit der Invasion am 24. Februar blockiert sind. „Wir sind bereit“, sagte auch der ukrainische Minister für Infrastruktur, Olexander Kubrakow, am Freitag in Odessa. Die Ukraine warte jedoch noch auf die Bestätigung der sicheren Korridore durch die Vereinten Nationen, die von den Schiffen genutzt werden sollen. In der Zwischenzeit werde ein Schiff im Hafen von Tschernomorsk mit Getreide beladen, sagte er.

Der UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths, der die Vereinbarung vermittelt hat, sagte, dass die erste Getreidelieferung die ukrainischen Häfen bereits am Freitag verlassen könnte. Er wies aber auch darauf hin, dass noch an der Festlegung der sichersten Routen gearbeitet werde.

RND/AP/dpa