Lauterbach: „Im September werden wir angepasste Impfstoffe haben“

Hannover/Berlin. Erst kürzlich hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erneut davor gewarnt, Corona-Infektionen in der laufenden Sommerwelle zu unterschätzen oder in Kauf zu nehmen. Dass man sich infiziere und danach dann für immer immun sei, habe sich nicht bestätigt, sagte Lauterbach dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. Stattdessen könne man sich sehr leicht mit der aktuellen Virusvariante BA.5 anstecken, auch wenn man mit der vorherigen Variante BA.2 infiziert gewesen war.

Am Freitag beantwortete der SPD-Politiker unter anderem auf dem YouTube-Kanal der „Tagesschau“ nun Fragen von ARD-Nutzern zur nationalen Corona-Politik und weiteren Gesundheitsthemen, die zuvor auf den „Bericht aus Berlin“-Accounts gesammelt worden waren.

Lauterbach über...

...an Omikron angepasste Impfstoffe:

„Die angepassten Impfstoffe verzögern sich. Aber die gute Nachricht ist: Sie kommen. Ich bin mit den Unternehmen im direkten Austausch. Hier spielen insbesondere Moderna und Biontech die entscheidende Rolle. Ich habe das Moderna-Werk in der Nähe von Boston besucht, bin mit dem Forschungsleiter im engen Austausch. Im September werden wir angepasste Impfstoffe haben. Was diese Impfstoffe im Vergleich zum jetzigen leisten können: Man senkt deutlich das Risiko, dass man sich überhaupt infiziert.“

...Schulschließungen:

„Ich bin niemand, der Sachen ausplaudert, weil wir noch verhandeln. Die Verhandlungen werden in Kürze abgeschlossen, dann kommt das Infektionsschutzgesetz. Ich habe mich daran immer gehalten, aber hier mache ich aber eine Ausnahme: Möglichkeiten für Schulschließungen wird es nicht mehr geben.“

...die vierte Impfung für alle:

„Ich hatte im sogenannten Spitzengespräch mit dem ‚Spiegel‘ gesagt, dass es auch für Unter-60-Jährige sinnvoll sein kann, eine vierte Impfung in Erwägung zu ziehen, wenn man ganz viele Kontakte hat, wenn ich ich zum Beispiel in einer Bar arbeite oder im Berghain beschäftigt bin. Es gibt viele, die haben so viele Risiken, dass eine Infektion quasi alternativ ist. Für diese besonders riskanten Berufe oder Tätigkeiten oder denjenigen, der einfach die Ruhe haben will, muss man das mit dem Hausarzt besprechen können. Die vierte Impfung für alle Unter-60-Jährige habe ich nie empfohlen. Das war eine Zuspitzung in Teilen der Medien. Ich bin mit meiner Empfehlung gar nicht weit weg von Herrn Mertens (Chef der Ständigen Impfkommission, d. Red.).“

...einen Impfstoff für Unter-Fünfjährige:

„Wir können nicht genau sagen, wann die Europäische Zulassungsbehörde den Impfstoff für ganz Kleine zulässt. Ich hoffe, dass das schnell passiert, weil die Datenlage sehr gut ist. Beim Booster für die etwas älteren Kinder ist nicht gesichert, dass er unbedingt notwendig ist.“

...seine USA-Reise:

„Es gab eine ganz wichtige Erkenntnis, die ich gewonnen habe: Ein Professor von der Harvard-Universität, den ich von früher kannte und der Berater von Joe Biden geworden ist, hat sich sehr früh dafür eingesetzt, dass diejenigen älter sind oder Risikofaktoren haben und erkranken, schnell Medikamente bekommen; Paxlovid insbesondere. Das hat wesentlich dazu beigetragen, dass die Sterblichkeit zurückgegangen ist. Dieses Medikament ist offenbar so wirksam, dass die Sterblichkeit um bis zu 80 Prozent gesenkt werden kann, wenn es früh genommen wird. Das ist definitiv etwas, das wir auch in Deutschland machen wollen. Dass man Medikamente besser einsetzen muss, ist ganz klar.“

...den Plan für Herbst und Winter:

„Wir haben intensiv seit Monaten daran. Ich bin daher auch nicht in den Urlaub gereist. Wir haben eine große Strategie zur Impfkampagne, die neuen Impfstoffe spielen da eine große Rolle. Außerdem haben wir die Testverordnung auf den Weg gebracht, sodass es kostenlose Tests gibt für diejenigen, die in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern hineingehen. Wir haben ein System aufgebaut, dass aus allen Krankenhäusern tagesaktuell die Daten kommen, wie viele Betten noch frei sind. Wir haben ein Konzept für die Kinder in Vorbereitung und das Infektionsschutzgesetz - also eine riesige Latte.“

Von Tobias Dinkelborg/RND