Ein Ende für Amerikas Krieg der Bilder?

Der Nineeleven-Kreis schließt sich mit einem US-Präsidenten, der auf einem Balkon im Weißen Haus steht und sich an sein Volk wendet: Joe Biden verkündet den Tod des ägyptischen Al-Kaida-Chefs Aiman Al-Sawahiri durch einen amerikanischen Angriff auf ein Anwesen in Kabul.

Er löst damit sein Versprechen ein, dass auch nach dem Abzug Amerikas aus Afghanistan, Terroristen keinen Unterschlupf finden würden, aus dem sie Amerika nicht herausholen würde. Es gibt nur den Präsidenten – kein Bild des Toten, kein Video des Einsatzes. Die Sender zeigen stattdessen Archivbilder des Emirs.

9/11 wirkte wie ein Katastrophenfilm aus Hollywood

Und von der Tat. So wuchtig waren die Bilder von den einstürzenden Zwillingstürmen, dass man nie vergessen wird, wo man war, als man sie vor nun fast 21 Jahren sah. Das World Trade Center, die silberglänzenden Wolkenkratzer streckten sich nicht mehr still, mächtig und unantastbar aus dem blauen Dunst Manhattans. Sie waren verwundet, die fast horizontale Rauchfahne des ersten Flugzeugeinschlags stand ab wie eine ausgestreckte Kralle. Al Kaida, die islamische Terrororganisation, hatte gekaperte Passagierflugzeuge hineinstürzen lassen.

Bilder wie diese hatte man zuvor nur in den Katastrophenfilmen Hollywoods gesehen. Jedem, aber auch jedem, mit dem man sich an jenem Tag unterhielt, fehlte zunächst die Kraft, die Ereignisse in die Wirklichkeit einzusortieren. „Das ist wie ein Film“ war immer wieder zu hören. Und als man am Abend des 11. September 2001 zu Bett ging, war alles schon gar nicht mehr so wahr. Bis man am Morgen, dem „day after“, wieder dieselben Bilder in den Nachrichtensendungen sah. Ein Jet, der einen Wolkenkratzer durchbohrt. Noch einer.

Eine Bildfolge, die wie inszeniert wirkte, sich wie ein Brandzeichen in den Kopf drückte. Leute sprangen aus 300 Metern Höhe in den Tod, die damals berühmtesten Hochhäuser der Welt sackten in sich zusammen und der Süden Manhattans versank unter Kumulusfäusten aus Staub. Ein die Welt traumatisierender Tag. Da standen zwei Türme am Ufer Manhattans, für eine Ewigkeit gebaut. Die konnten gar nicht weg sein.

Die Bilder des 11. September verlangten nach Gegenbildern

Nur Japans Angriff auf ihre Flotte in Pearl Harbor und die Ermordung des Präsidenten John F. Kennedy auf offener Straße waren für die Amerikaner ähnlich fremd und unbegreiflich gewesen. Der vielhundertfach gefilmte Einsturz des Welthandelszentrums kam zudem daher wie eine Botschaft vom bevorstehenden Ende der Herrschaft des Kapitalismus. Er verlangte nach Gegenbildern des Trotzes, der Stärke, der Ermutigung und der Wehrhaftigkeit.

Die ersten Bilder des Antiterrorkampfs waren aus New York selbst. Als am Morgen nach dem Terror die roten Löschzüge der Retter in den Staub und das Grauen ums World Trade Center fuhren, standen Leute am Straßenrand, applaudierten und hielten Transparente hoch: „Ihr seid unsere Helden. Wir lieben Euch.“

Die zweiten waren die der Gemeinschaft. Zehn Tage nach dem 11. September wurden die vier großen, sonst aufs Schärfste konkurrierenden US-Fernsehsender ABC, NBC, CBS und Fox für zwei Stunden eins und zeigten von geheimen Orten in Los Angeles und New York aus die Show „America: A Tribute To Heroes“. Für die Retter, die Trauernden, den ratlosen und geschockte Westen. Ein Benefizprogramm wie es seit Live Aid (1985) nicht mehr auf die Beine gestellt wurde. Die Welt brauchte auch diese Bilder: einen Tom Hanks, der lächelt. Weil sein Lächeln sagte: Alles wird gut. Oder Bono, den Sänger der irischen Band U2, der mit seiner Anwesenheit sagte: „Ich bin ein New Yorker.“ Die inszenierte Solidarität brachte ein warmes Gefühl in die Tage des Zorns.

Bilder des Zorns und der Genugtuung – Amerikas Kampf gegen Saddam Hussein

„Sie sagen: Ihr seid die Leute, die das getan haben“, wurde an jenem Abend ein arabischstämmiges Kind aus New York eingeblendet. „Islam heißt Frieden“ beteuerte Amerikas Boxer-Legende Muhammad Ali. Aber schon tags zuvor hatte US-Präsident George W. Bush vor dem US-Kongress Al-Kaida und allen Ländern, die dem Terrorismus helfen, den Krieg erklärt. Und nahm im Januar in einer Rede zur Lage der Nation den irakischen Diktator und – nach offizieller US-Lesart – Al-Kaida-Partner Saddam Hussein ins Visier. „Der Irak setzt seine Feindseligkeit gegen die USA fort, indem er den Terrorismus unterstützt. Das irakische Regime hat sich mehr als zehn Jahre lang (gegen Amerika) verschworen und produziert Anthrax und Nervengas und Nuklearwaffen.“

Die Operation „Iraqi Freedom“ wurde entsprechend bebildert. Am eindrucksvollsten war dabei wohl der Bildersturz der großen Saddam-Statue in Bagdad, am demütigendsten das Erdloch auf einem Bauernhof, in dem die Festnahme des einstmals mächtigsten Manns des Irak erfolgte. „Meine Damen und Herren, wir haben ihn“, hatte der US-Administrator der Republik Irak Paul Bremer am 25. November 2003 mitgeteilt. Der Feind und Terrorhelfer, der „Löwe von Bagdad“, war als zerzauster Maulwurf zu sehen, der sich müde ergab, den ein Arzt auf Läuse kontrollierte. Anonyme Videos der Hinrichtung und der Leiche Saddams kursierten später.

Zweifel an der Echtheit – Wurde Saddams Festnahme inszeniert?

Ein US-Soldat, der bei der Verhaftung Saddam Husseins dabei war, versicherte dann 2005, die Erdloch-Version sei gestellt gewesen. In Wahrheit habe man den Diktator schon einen Tag zuvor nach heftiger Gegenwehr in einem Haus festgenommen.

Wollte man den Nineeleven-Traumatisierten zuhause mit dem buchstäblich tief gesunkenen Feind Amerikas ein ansehnliches Gegendrama präsentieren? „Lächerlich“, kam aus dem Pentagon als Reaktion. Aber der Stachel des Zweifels an der Authentizität der Bilder blieb. Auch weil später keine von Saddam Hussein kontrollierte irakische Al-Kaida-Zelle ausgemacht werden konnte. Von den behaupteten Anthraxfabriken zu schweigen.

Barack Obama vs Osama bin Laden – Ein Bild professioneller Gegenwehr

Die Militäraktion gegen Osama bin Laden, den saudi-arabischen Architekten des Nine-Eleven-Terrors, wurde 2011 leiser, wiewohl hochwirksam illustriert. Im Kopf geblieben ist das Bild des Fotografen Pete Souza aus dem Situation Room im Weißen Haus, das zeigte, wie das nationale Sicherheitsteam um Präsident Obama an einem Bildschirm mitfieberte, angeblich als – so Souza – die Einsatzkräfte der „Operation Neptune Spear“ in Pakistan in bin Ladens Haus verschwunden waren und es keinen Videokontakt zu den Soldaten mehr gab. An Obamas Seite: Sein damaliger Vizepräsident Joe Biden.

Ein Bild, auf dem Konzentration und Anspannung auf den Gesichtern zu lesen sind, das aber nach erfolgtem „Zugriff“ die professionelle Planung des Einsatzes zum Ausdruck brachte, ein intimer „denn sie wissen, was sie tun“-Moment, der dem Nineeleven-Inferno von vor zehn Jahren Ruhe entgegensetzte.

Umschlossen von Bildern seiner Ansprache im „East Room“ und jubelnder Bürger in Washington und New York wurde Obama durch das Foto zu dem „Kerl, der Osama fand und killte“. Der Situation Room war gut gewählt. Er war 1961 anlässlich der Kubakrise etabliert worden, als die US-Führung unter Präsident John F. Kennedy souverän Nervenstärke gegen die Sowjets bewiesen hatte.

Zum Nichtzeigen dessen, was auf dem Bildschirm aus Pakistan ins Weiße Haus übertragen wurde, kam Obamas gegen die CIA durchgesetzter pietätvoller Verzicht auf eine Veröffentlichung des Fotos von bin Ladens Leichnam (der allerdings zu Gerüchten führte, der Al-Kaida-Chef sei gar nicht tot, alles sei nur Vorspiegelung falscher Tatsachen). Dass der Tipp über bin Ladens Aufenthaltsort aus dem Folterlager Guantanamo gekommen war, spielte in der amerikanischen Diskussion keine Rolle.

Über eine amerikanische Terroristenjagd auf fremdem Hoheitsgebiet wurde sich allenfalls in Europa mokiert. Die Amerikaner fanden dagegen, dass Außenministerin Hillary Clinton auf dem Foto nicht so erschrocken hätte wirken dürfen. Eine Frau, die Präsidentin hatte werden wollen (und es noch ein weiteres Mal werden wollte), reißt ihre Augen nicht so ängstlich auf und hält sich die Hand furchtsam vor den Mund, wenn Nineeleven gerächt werden soll.

Joe Biden inszeniert sich bislang nur mit Worten

Joe Biden nun hat den tödlichen Drohnenangriff auf bin Ladens einstigen Stellvertreter und Nachfolger Aimal Al-Sawahiri in Kabul bisher bildlos belassen. Es ist nicht einmal bekannt, ob es überhaupt Bilder gibt. Den Situation Room hat der Präsident vermutlich wegen seiner Corona-Infektion gar nicht erst aufgesucht.

Bidens Rede war einerseits ein versuchtes „The End“ für Amerika – der Präsident sagte, er hoffe, der Tod al-Sawahiris, des zweiten Hauptverantwortlichen für Nine-Eleven werde den Familien der Opfer „helfen, mit ihren Erinnerungen abzuschließen“.

Von Matthias Halbig/RND