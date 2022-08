Die Grünen und die Kernspaltung: der neue Streit ums Atom

Berlin. Die Grünen sind nervös. Manche, so scheint es, sind der Verzweiflung nahe. Thomas Künstler, Mitarbeiter der Bundesgeschäftsstelle der Partei und Vertrauter des einstigen Bundesgeschäftsführers Michael Kellner, schrieb dieser Tage bei Twitter, dass neben anderen nun auch der Ampelkoalitionspartner FDP für eine Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken eintrete, sei „zum Schreien“. Es ist auch kein Wunder, dass sich jetzt viele Ältere zu Wort melden – so Michael Schroeren, 73 und ehedem Sprecher des ersten grünen Bundesumweltministers Jürgen Trittin. „Ich habe fast 50 Jahre für den Ausstieg aus der Atomkraft gekämpft“, tweetete er. „Jetzt, kurz bevor die letzten vom Netz gehen, lasse ich mir den Erfolg nicht klauen.“

Der langjährige Leiter der Grünen-nahen Heinrich-Böll-Stiftung, Ralf Fücks, notierte daraufhin, im neuen Atomstreit gehe es manchem augenscheinlich um die Verteidigung der eigenen Biografie nach dem Motto: „Ich lasse mir nicht nehmen, wofür ich mein Leben lang gekämpft habe.“ Freilich hätten die Grünen „zwei Fehler“ gemacht, so Fücks. Angesichts des Klimawandels hätten sie „die falsche Reihenfolge des Ausstiegs aus Atom und Kohle gewählt“, also: erst aus der Atomenergie, dann aus der Kohleverstromung. Und sie hätten übersehen, dass mit dem Atomausstieg „die Abhängigkeit von Erdgas gestiegen“ sei.

Als die Grünen vor rund 40 Jahren gegründet wurden, da wollten sie erklärtermaßen „gewaltfrei“ sein. Mindestens ebenso sehr wollten sie Schluss machen mit der Atomenergie. Der Aufkleber „Atomkraft? Nein danke“ ist bis heute populär.

„Atomkraft? Nein danke“

Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine plädiert die Partei energisch dafür, die Opfer der Gewalt zu unterstützen – auch mit Waffen. Der damalige Parteivorsitzende und heutige Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck war im Frühjahr 2021 sogar der erste deutsche Spitzenpolitiker, der Waffenlieferungen forderte, ein Dreivierteljahr vor Kriegsbeginn.

Fünf Monate, bevor die letzten drei Atomkraftwerke Emsland in Niedersachsen, Isar 2 in Bayern und Neckarwestheim in Baden-Württemberg laut Atomgesetz am 31. Dezember vom Netz gehen sollen, droht aus dem „Atomkraft? Nein danke“ ein „Atomkraft – wenn es gar nicht anders geht“ zu werden. Dass die Grünen sich eventuell bereitfinden, ein Tabu zu brechen, nämlich das Nein zu Waffenlieferungen, führt womöglich zu einem politisch beinahe tragischen Abschied vom zweiten Tabu. Dies löst zumindest bei den Älteren Wut aus. Die Wut rührt offenbar auch aus dem Gefühl, dass sie den Konflikt schwer lösen können.

Auf der einen Seite stehen Union, FDP und Teile der Wirtschaft. Sie verweisen auf einen drohenden Gas- und Strommangel im Herbst und Winter. Der FDP-Vorsitzende und Bundesfinanzminister Christian Lindner sagt, um dem zu begegnen, müsse Deutschland aufhören, Gas zu verstromen. Deshalb sollten die drei noch laufenden Atommeiler länger laufen – nicht nur bis ins Frühjahr 2023, sondern mindestens bis zum Frühjahr 2024. Er scheint zugleich eine gewisse Lust zu verspüren, den populären Kabinettskonkurrenten Habeck und seine Partei auszubremsen. Beide nämlich könnten einen Streckbetrieb bis 2023 wohl durchwinken, nicht aber eine echte Laufzeitverlängerung mit neuen Brennelementen darüber hinaus.

Nicht alle einer Meinung

Manche Grüne können Lindners Argumentation etwas abgewinnen. Dazu zählt die langjährige Europaabgeordnete Rebecca Harms, die im Wendland lebt und sich gegen das dort lange geplante Atommüllendlager Gorleben noch länger engagiert als für Solidarität mit der Ukraine. Die 65-Jährige verweist auf den Stresstest, den Habeck in Auftrag gegeben hat und bei dem geprüft werden soll, ob Deutschland auch unter maximal verschärften Bedingungen ohne Atomstrom über den folgenden Winter käme.

„Meiner Meinung nach ist es richtig, dass Robert Habeck im Rahmen des laufenden Stresstests alle Optionen in Betracht ziehen lässt – unter anderem den Streckbetrieb für die drei Reaktoren, die in Deutschland noch am Netz sind“, sagt Harms. „Wir müssen alle Optionen prüfen, um die Versorgungssicherheit zu garantieren. Und wer europäisch denkt, der kann nicht nur die deutsche Versorgungssicherheit im Auge haben, sondern muss wie immer über die Grenzen gucken.“

Tatsächlich werden ja etwa aus Osteuropa, allen voran Polen, Stimmen laut, denen zufolge Deutschland Opfer bringen müsse. Harms betont jedenfalls: „Ich sehe in dem Streckbetrieb nicht das Ende des Atomausstiegs. Und das Argument, dass wir eine Gaskrise haben und keine Stromkrise, ist mir zu schlicht.“ Aus der Abhängigkeit von Russland rauszukommen habe „einen Preis“.

Das eine hängt mit dem anderen zusammen. Die drei verbliebenen Atommeiler liefern noch etwa 6 Prozent des Stroms in Deutschland. Gas trägt etwa 10 Prozent bei. Würde man auf Atom und Gas zur Verstromung verzichten, um Gas zur Erzeugung von Wärme und für die Industrie vorzuhalten, entstünde eine Lücke von etwa 16 Prozent.

Auf der anderen Seite steht neben anderen Jürgen Trittin, unter dessen Federführung die rot-grüne Koalition den ersten Atomausstieg 2002 unter Dach und Fach brachte – ehe Kanzlerin Angela Merkel zunächst die Laufzeiten verlängern ließ und nach dem Reaktorunfall im japanischen Fukushima im Frühjahr 2011 wiederum einen zweiten Atomausstieg einleitete, diesmal scheinbar endgültig.

Trittin ärgert, dass der Koalitionspartner FDP die Grünen in die Ecke drängt – gemeinsam mit dem CSU-Vorsitzenden und bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Schließlich werde bei Habecks Stresstest wohl herauskommen, dass allein Bayern im Winter ein ernsthaftes Stromproblem haben werde, weil es mehr auf russisches Gas gesetzt, beim Ausbau der erneuerbaren Energien geschlampt sowie den Bau von Stromtrassen vom Norden in den Süden verhindert habe.

Ärger über Christian Lindner

„Es geht darum, die Grünen dazu zu bringen, das Gegenteil von dem zu tun, was sie früher getan haben“, sagt Trittin am Telefon. „Und es geht darum, den Atomkonsens aufzukündigen. Einen solchen Konsens kündigt man aber nicht leichtfertig auf, nur weil Herr Lindner keine Lust mehr auf die Koalition hat und Herr Söder eine Landtagswahl gewinnen will.“ Sollte der Stresstest lediglich Bayern als Problemzone ausmachen, kann die Konsequenz aus der Sicht des 68-Jährigen nur lauten, dort den Stromverbrauch zu reduzieren. „Also: Schneekanonen aus!“

Trittin sagt weiter: „Ich gehe davon aus, dass sich die Grünen in diesem Punkt nicht bewegen werden ohne eine Parteitagsentscheidung.“ Und er betont: „Am Ende des Tages werden die Befürworter einer Laufzeitverlängerung eine Gesetzesänderung brauchen. Ich wüsste gar nicht, wer den Gesetzentwurf einbringen sollte.“ Will sagen: Habecks Wirtschaftsministerium und das ebenfalls von den Grünen geführte Umweltministerium würden es gewiss nicht sein.

Zunächst scheint es einfach, beide Positionen zu versöhnen – durch die Zustimmung zum Streckbetrieb für ein halbes Jahr. Doch auch das wäre für die Grünen heikel. Denn schon für eine Fortsetzung der Atomstromproduktion bis ins Frühjahr 2023 müsste das Atomgesetz geändert werden. Zudem sagt Habeck selbst, dass ein Energieproblem auch noch im Winter 2023/2024 bestehen könnte. Bei einer Novelle des Atomgesetzes würde die FDP, unterstützt von der Union, vermutlich eine Fristverlängerung bis 2024 durchsetzen. Das aber ginge allein mit neuen Brennstäben. Deren teure Anschaffung würde mindestens ein Jahr dauern. Dafür wären sie bis zu sieben Jahre nutzbar.

Furcht vor einer Falle

Deshalb wittern manche Grüne eine Falle. Trittin und andere fürchten, dass die politische Konkurrenz den kleinen Finger in Richtung eines Streckbetriebs nutzen würde, um die ganze Hand für einen Wiedereinstieg in die Atomenergie zu nehmen. Sie hätte dabei wahrscheinlich die öffentliche Meinung auf ihrer Seite, die für maximale Energiesicherheit zu möglichst niedrigen Preisen plädieren dürfte – und sie könnte die Ökopartei vielleicht mit ihren eigenen Waffen schlagen. Denn waren es nicht die Grünen, die schon immer gegen die Energieabhängigkeit von Russland waren? Sind es nicht die Grünen, die heute in erster Linie den Klimawandel stoppen wollen? Und ist es nicht ihr Star Robert Habeck, der sagt, Parteien müssten sich an den Problemen des Landes orientieren und dürften nicht zum Maßstab nehmen, was in ihren Programmen steht?

Der Atomausstieg war stets das Allerheiligste der Grünen. Jetzt, kurz bevor er endgültig Wirklichkeit werden könnte, droht er wie eine Seifenblase zu zerplatzen. Und die Partei steht wie Sisyphos da, der in der griechischen Mythologie immer wieder einen Stein den Berg hinaufrollen wollte – und dem der Stein immer wieder entglitt.

Die Lage ist komplex, dynamisch und für die Grünen gefährlich. Entsprechend aufgeregt ist die Partei. Führende Mitglieder schweigen. Bereits gemachte Interviewäußerungen werden wieder einkassiert. In der vorigen Woche wurde eine E-Mail der Bundesgeschäftsstelle bekannt. Darin wird den Mitgliedern eine „einheitliche Sprachregelung und ein bestimmtes Vorgehen“ im Atomkonflikt empfohlen. Antworten auf Fragen sollten „unaufgeregt“ sein, heißt es – und so „knapp wie möglich“.

Von Markus Decker/RND