Bayerns Energiemisere: Wie konnte es eigentlich so weit kommen?

Es ist Oktober 2014, als sich Horst Seehofer, bayerischer Ministerpräsident und CSU-Chef, in der Bundesrepublik sehr unbeliebt macht. Der Christsoziale stellt sich plötzlich gegen den Bau einer wichtigen neuen Stromtrasse gen Süden. „Wir sind im Moment an einer Wegscheide, wo wir wirklich nachdenken müssen über den nächsten Schritt der Energiewende“, sagt er damals der Süddeutschen Zeitung. Stattdessen wolle er Bayern mit Gaskraftwerken unabhängig von Leitungen machen, heißt es.

Seehofers Protest wendet sich gegen die vielfach von Bürgerbewegungen kritisierte Suedlink-Trasse. Sie sollte erneuerbaren Strom aus dem Norden nach Bayern bringen und schon 2022 vorm Abschalten der AKW fertiggestellt werden. Zuvor hatte sich Seehofer nur gegen den Bau einer Trasse ausgesprochen: der Leitung von Sachsen-Anhalt nach Bayern – dann legt er nach. Der Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft sieht darin ein Muster: „Die Bayerische Staatsregierung ist in den letzten beiden Jahrzehnten in Sachen Energieversorgung immer den leichtesten Weg gegangen“, sagt Hauptgeschäftsführer Detlef Fischer heute dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Sie hatte Angst vor dem Wutbürger, der gegen alles ist, was ihn irgendwie betrifft.“ Die Staatsregierung sei bei großen Vorhaben in Deckung gegangen.

„Verantwortungsloser Angriff auf die Versorgungssicherheit“

Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine klingen Seehofers Aussagen besonders haarsträubend – jetzt würde niemand mehr auf die Idee kommen, sich vor allem auf Gas zu stützen. Auch nicht die Ampel im Bund, die noch vor Kriegsbeginn darauf setzte. Doch schon damals ist die Kritik an Seehofer groß: Mehrere grüne Landesminister nennen Seehofers Vorstoß einen „verantwortungslosen Angriff auf die Energiewende und die Versorgungssicherheit“. Ein späteres Gespräch unter anderem zwischen Seehofer und Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) bringt keine Einigung.

An den Plänen für die Trasse ändert das CSU-Tohuwabohu wenig. Dennoch verspätete sich der Ausbau: Statt 2022 kann sie voraussichtlich erst im Jahr 2028 in Betrieb genommen werden, wie es auf RND-Anfrage vom Übertragungsnetzbetreiber Tennet heißt.

Die Planungen seien realistischerweise zu erreichen, aber ambitioniert, teilt Tennet mit. Die Schuld sehen die bayrischen Grünen vor allem bei der CSU: Es sei die Staatsregierung gewesen, die Stromleitungen und Windkraft über viele Jahre blockiert habe, kritisiert der Sprecher für Energiepolitik der Grünen-Landtagsfraktion, Martin Stümpfig. Drastischer drückt es die Bundestagsabgeordnete Lisa Badum (Grüne) aus Bayern aus: Die CSU habe Bayerns Energieversorgung maximal unsicher gemacht und isoliert, sagt sie dem RND.

Bayern ist abhängig von Gas und Kernkraft

Der Trassenstreit ist ein Paradebeispiel dafür, wie Bayern in den vergangenen Jahren die Energiewende gebremst hat. Mit dem Krieg gegen die Ukraine holt diese Politik das Bundesland wieder ein.

Deutschland droht im Herbst und Winter in eine Gasmangellage zu geraten, deswegen soll Gas nicht mehr so stark zur Verstromung eingesetzt werden. Bayern ist allerdings besonders abhängig von Gas und produziert selbst wenig Strom etwa mit Kohle. Wegen mangelnder Leitungen lässt sich auch nicht viel mehr Strom aus dem Norden nach Bayern bringen. Hinzu kommt, dass die Kernkraftwerke Stand jetzt Ende 2022 abgeschaltet werden und eine wichtige Energiequelle wegfallen könnte.

Das grün geführte Bundeswirtschaftsministerium schätzt Bayerns Lage daher „speziell“ ein: „Es gibt zwar Gaskraftwerke, aber wenig Kohlekraftwerke; die letzten Kernkraftwerke werden abgeschaltet“, erklärte es auf RND-Anfrage. Gleichzeitig stünden in Bayern im Vergleich zu anderen Bundesländern infolge mangelnden Ausbaus wenig Windenergieanlagen.

Der aktuelle bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder weist Kritik wie diese zurück. Das Narrativ, Bayern habe ein Sonderproblem, weil es zu wenige erneuerbare Energien gebe, sei falsch, sagt er. Die Verantwortung seiner Partei schiebt er meist weg und verweist dabei immer wieder auf den hohen Anteil der Erneuerbaren Energien am bayrischen Strommix. Zugleich warnt Söder vor einem „Gasausfall plus Blackout“ und fordert einen Weiterbetrieb der Atomkraftwerke – unter anderem auch von „Isar 2″ in Bayern.

Nur 6 Prozent Windenergieanteil

Insgesamt kamen 52,3 Prozent des in Bayerns erzeugten Stroms 2020 aus Erneuerbaren Energien. Ein großer Teil stammt allerdings aus Solarenergie, die im Winter nicht verlässlich ist. Der bayrische Windkraftanteil fällt gering aus: 2020 machte er bei der Stromerzeugung im Flächenland Bayern nur 6,4 Prozent aus. Stand Ende Juni 2022 gibt es laut Bundesverband Windenergie in Bayern 1132 Windkraftanlagen, im kleineren Rheinland-Pfalz 1.758 Anlagen.

Hauptgrund für den langsamen Ausbau ist die 10-h-Regel: Die seit 2014 in Bayern geltende Vorgabe besagt, dass ein Windrad mindestens das Zehnfache seiner Höhe von Wohnbebauung entfernt sein muss. Der Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft fordert schon länger ihre Abschaffung. Der Umbau der Energieversorgung sei eine nationale Aufgabe, einzelne Sonderwege verringerten nur die gesamtdeutsche Akzeptanz des notwendigen Windkraftausbaus, heißt es vom Verband. Im Mai dieses Jahres lenkt die Landesregierung dann ein: Weil die Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien massiv ausgebaut werden soll, soll auch die Abstandsregel gelockert werden. Wie genau, ist aktuell unklar.

Ob Bayern wirklich ein Blackout ereilen könnte, soll nun ein erneuter Stresstest klären. Wenn ja, will die Bundesregierung einen Streckbetrieb von Isar 2 neu bewerten.

Von Alisha Mendgen/RND