„Wahrheit für Russland“ per Radiosender: Wie ukrainische Frauen an vielen Fronten für ihr Land kämpfen

Berlin. Die in Russland nach innen gerichtete Kremlpropaganda über den Krieg in der Ukraine hat jetzt Konkurrenz aus dem Ausland bekommen: In München haben sieben ukrainische Aktivistinnen den russischsprachigen Radiosender „Wahrheit für Russland“ gegründet, der – wie im Zweiten Weltkrieg – auf Kurzwelle bis in die entlegensten russischen Regionen senden kann, wo es oftmals weder Internet noch Satellitenempfang gibt.

Zu den Gründerinnen und Gründern des Senders gehört die ukrainische Journalistin Olga Kotlytska, die sich um die Programmgestaltung kümmert und selbst auch moderiert. „Wir machen Interviews mit Militärexperten zum Krieg in der Ukraine, lassen Zeitzeugen der russischen Aggression sprechen und berichten über Menschen, die ständig unter Bombenangriffen leiden“, erläutert Kotlytska im Gespräch mit dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND).

50.000 Frauen in der ukrainischen Armee, 38.000 in kämpfenden Einheiten

Während der Programminhalt in München entsteht, erfolgt die Sendung von Österreich aus auf den drei Frequenzen 6070, 9670 und 13.600 Kilohertz. „Wir bringen die Wahrheit über den Krieg selbst bis in so entlegene Gegenden wie Irkutsk oder Chabarowsk“, sagte Kotlytska und berichtete vom Feedback russischer Hörer per Mail oder über den Messengerdienst Telegram. Manche wollen wissen, was für ein Gerät oder welche Antenne man braucht, um den Sender empfangen zu können.

Olga Kotlytska und ihre Kolleginnen sind mit ihrem Radiosender nur ein kleines Beispiel für das vielschichtige Engagement ukrainischer Frauen im Krieg um die Freiheit ihres Landes, wie eine Rundtischdiskussion unter dem Titel „Schulter an Schulter – Ukrainerinnen zwischen Überlebenskampf und Gestaltungswillen“ bei der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin zeigte. Ob in der Armee, im Staatsapparat oder in der Zivilgesellschaft: Frauen spielen eine immer prominentere Rolle in der Ukraine.

So berichtete die Wissenschaftlerin Yuliia Siedaia aus Charkiw, dass derzeit insgesamt über 50.000 Frauen in der ukrainischen Armee dienen, davon 38.000 direkt in kämpfenden Einheiten, die übrigen im zivilen Unterstützungs­kommandos. Siedaia hält sich derzeit in Berlin auf und führt von hier aus online eine Studie zum Engagement von Frauen in der Armee durch. „Unsere Frauen fahren Panzer, arbeiten in der Cyberabwehr oder führen als Offiziere“, erläuterte die Wissenschaftlerin.

Noch immer keine eigenen Uniformen für Frauen

Dennoch gebe es auch in der ukrainischen Armee noch Tendenzen, wonach Krieg eine Sache für Männer sei und Frauen sich zu Hause um die Familie zu kümmern hätten. Ausdruck dessen sei beispielsweise die Tatsache, dass es keine Uniformen für Frauen gebe, obwohl diese ja doch „anatomisch anders gebaut sind“. Aber, so Siedaia, es gebe inzwischen auch militärische Weiterbildungen für Frauen und diese würden Zug und Zug auch höhere Posten bei der Armee besetzen.

Die Juristin Iryna Hrytsay, die an der Universität Dnipro arbeitet, erzählte unter Tränen über Vergewaltigungen und andere Verbrechen der russischen Armee in den besetzten Gebieten, an deren Aufklärung sie mitarbeitet. „Wir erwachen jeden Morgen in einem Horrorfilm, der nicht enden will“, sagte sie vor dem Hintergrund, dass die Region Dnipro in der Ostukraine seit Kriegsbeginn am 24. Februar jeden Tag unter Raketenbeschuss stehe.

„Das ist unser Land und wir müssen den Feind stoppen“

Hrytsay hat zwei Kinder im Alter von 13 und 16 Jahren, die längst bei jedem Sirenengeheul selbstständige in den Luftschutzkeller gehen, währen die Mutter im Büro ist. „Ich frage mich jeden Tag, ob nicht die Uni das nächste Ziel eines Raketenangriffs ist und ob ich meine Kinder am Abend noch wiedersehe“, sagte Hrytsay. Ihre Tochter habe gefragt, ob sie nicht einfach fliehen wollten, aber sie habe gesagt: „Das ist unser Land, und wir müssen den Feind stoppen.“

Liliya Kislitsyna war Abgeordnete in der ostukrainischen Stadt Kramatorsk, deren Bahnhof am 8. April mit Raketen von russischen Kräften beschossen wurde. Bei dem Angriff starben über 50 Zivilistinnen und Zivlisten und über 100 wurden verletzt. „Wir haben schon 2014 drei Monate lang um unsere Freiheit gekämpft und jetzt haben uns die Russen wieder angegriffen“, sagte Kislitsyna, die heute Smarta, eine Nichtregierungs­organisation (NGO) für Frauen, leitet.

„Wir hatten unsere Stadt nach 2014 wieder neu aufgebaut, alles war modern geworden. Und jetzt gibt es bei uns kein Gas zum Kochen und Heizen, und in der Region gibt es kein Wasser und keinen Strom“, berichtet Kislitsyna. Die Leute würden ihre Arbeit verlieren und nicht mehr wissen, wovon sie leben sollen. „Aber dennoch“, sagte sie trotzig, „wir werden bis zum bitteren Ende kämpfen und siegen.“

Von „Friedensgesprächen“ wollen die Frauen nichts hören

Natalya Deliyeva aus Odessa arbeitet für die NGO Frauen der Ukraine und hat in den ersten Kriegstagen beim 18. Marinebataillon geholfen, das völlig ohne Versorgung war. „Wenn ständig Menschen um dich herum sterben – das mitansehen zu müssen, das ist schrecklich“, erzählte sie und berichtete von einer Bekannten, die ihre Tochter, den Schwiegersohn und das Enkelkind bei einem russischen Angriff verloren hat.

Wenn jetzt von Friedensgesprächen die Rede sei, könne diese Frau das gar nicht begreifen. „Sie ist voller Wut“, erklärt Deliyeva und fügt hinzu: „Wir warten darauf, dass in Russland die Mütter auf die Straße gehen und ihren Präsidenten fragen, warum er das alles tut!“

Die Juristin Iryna Hrytsay appellierte an die deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer im Saal: „Unsere Soldaten rücken in der Region Cherson vor, aber die Russen werfen Bomben auf sie. Wir brauchen mehr Waffen, damit wir unseren Himmel schließen können.“

Die ukrainische Botschaftsrätin in Berlin, Oksana Dubovenko, hob hervor: „Wir leisten harten Widerstand, aber die Russen gehen gewaltsam und sehr brutal vor. Ukrainische Frauen werden vergewaltigt, leben unter unmenschlichen Bedingungen und bringen Kinder unter Sirenengeheul zur Welt.“ Und dann fügte sie hinzu: „Und sie warten darauf, dass ihr Männer irgendwann aus dem Krieg heimkehren.“

Von Jan Emendörfer/RND