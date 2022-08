Von Putins Gnaden: Lukaschenko sitzt immer noch fest im Sattel

Berlin. Zwei Jahre nach den gefälschten Präsidentschaftswahlen in Belarus vom 9. August 2020 und den darauf folgenden Massenprotesten sitzt Diktator Alexander Lukaschenko immer noch fest im Sattel. Mit brutaler Gewalt nach innen und einem liebedienerischen Kurs gegenüber Moskau nach außen hat er es geschafft, seine Macht als Alleinherrscher zu zementieren.

Dabei kam ihm der verbrecherische Angriffskrieg Russlands in der benachbarten Ukraine indirekt zugute, denn nicht wenige Belarussinnen und Belarussen rechnen es ihm an, dass er bislang das Land aus einer direkten Kriegsbeteiligung herausgehalten hat. Das belegen zumindest Umfragen, die, wenn auch unter staatlicher Regie geführt, durchaus glaubwürdig sind, wie der aus Minsk stammende und in Berlin lebende Osteuropahistoriker Alexander Friedman meint.

„Es gibt in Belarus sehr viele Menschen, die den Krieg schlecht finden und große Angst davor haben, dass das Land hineingezogen wird“, sagte Friedman im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) und verwies auf eine „klare Mehrheit“ der Bürgerinnen und Bürger, die gegen den Krieg seien.

So laviert sich Lukaschenko geschickt durch, indem er Belarus zwar den Russen als Aufmarschgebiet zur Verfügung stellt, bislang aber seine eigene Armee weitestgehend zurückhält.

Eine Kriegsbeteiligung, die letztlich wahrscheinlich gar nicht in Minsk, sondern in Moskau entschieden würde, wäre nicht nur innenpolitisch heikel für Lukaschenko, sondern auch militärisch mit hohen Risiken belastet. Die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja ist überzeugt, dass in einem solchen Fall ein großer Teil der belarussischen Armeeangehörigen desertieren und auf die Seite der Ukraine überlaufen würde.

Ob es tatsächlich so käme, kann niemand mit Gewissheit sagen. Fakt ist aber, dass es für die Opposition immer schwerer wird, die Stimmung im Land aufzunehmen. Während die Vertreter der demokratischen Kräfte am Montag und Dienstag im Exil in Vilnius über ihre Ziele und Werte beraten, sind die Menschen in Belarus mit dem brutalen Alltag der politischen Verfolgung Andersdenkender konfrontiert. Wer als Oppositioneller nicht ins Ausland fliehen konnte, sitzt im Zuchthaus.

Tichanowskaja – so bestätigen es politische Beobachter – wird inzwischen von verschieden Seiten vorgeworfen, dass sie nicht klar genug auftrete, noch keine Exilregierung gegründet und keine Befreiungsbewegung ausgerufen hat. Zu ihrer Ehrenrettung sei festgehalten, dass die 39-jährige studierte Englischlehrerin ursprünglich keine politischen Ambitionen hatte und 2020 erst gegen Lukaschenko antrat, nachdem zuvor ihr Mann als Gegenkandidat verhaftet worden war.

Nach wie vor hat Tichanowskaja Rückhalt, ist sie in den sozialen Medien permanent präsent und auch in vielen Ländern unterwegs, um für die Sache der Opposition zu werben. Aber im Landesinneren fragen sich immer mehr Menschen, was ihnen das nützt, vermutet Friedman. Es sei für die demokratischen Kräfte sehr bitter, in Belarus selbst kaum noch etwas bewirken zu können. Und diese Erkenntnis führt zu Streitereien über die richtige Strategie.

Auf der Konferenz in Vilnius definierte die Opposition Ziele wie die Freilassung politischer Gefangener, die Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit, Abzug der russischen Truppen, Abhaltung freier Wahlen und Versammlungsfreiheit. Wie das alles erreicht werden kann, dahinter steht ein großes Fragezeichen.

Klar ist: Ohne einen Sturz Lukaschenkos wird das nicht möglich sein. Und der wiederum wird sich an der Macht halten können, solange es Russlands Präsidenten Wladimir Putin gefällt. Nach jetzigem Stand heißt das, ohne Kursänderung in Moskau auch kein Richtungswechsel in Minsk.

Von Jan Emendörfer/RND