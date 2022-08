Innenministerin Faeser: Wer lange Ehrenamt ausübt, soll früher in Rente gehen dürfen

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) regte bei der Talkreihe „RND vor Ort“ des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) in Potsdam an, langjährige ehrenamtliche Tätigkeit besonders zu honorieren – etwa durch einen früheren Renteneintritt. So könne der Staat Anreize für freiwilliges Engagement für die Gesellschaft schaffen. Das Ehrenamt für die Allgemeinheit, das viele in Deutschland neben ihrer Arbeit und Familie leisteten, sei ein sehr hohes Gut, betonte die Innenministerin.

„Man muss darüber nachdenken, wie man denjenigen etwas Gutes tun kann, die das ihr Leben lang getan haben“, erklärte Faeser weiter. „Gibt es nicht beispielsweise eine Idee davon, wie man das in der Rente anders darstellen kann? Man könnte es zum Beispiel privilegieren, indem man den Menschen, die ihr Leben lang einen solchen Dienst an der Bevölkerung geleistet haben, früher in Rente schickt – ein Jahr beispielsweise.“ Für besonders wertvolle Tätigkeiten wie „dieses herausragende Ehrenamt bei der Feuerwehr oder auch bei Rettungsdiensten“ müsse man über solche Modelle nachdenken und diskutieren, um Anreize dafür zu setzen, so die SPD-Politikerin.

Faeser: Bedarf an Ehrenamtlern wächst

Durch die Zunahme von Naturkatastrophen mit schlimmen Folgen wie Hochwasser, Waldbrände und schwere Stürme wachse der Bedarf an Ehrenamtlern, begründete Faeser. Deshalb müsse zugleich auch weiter über verpflichtende Modelle wie ein Dienstpflichtjahr debattiert werden, forderte sie.

„Wir sind sehr privilegiert mit unserem Freiwilligensystem.“ Das funktioniere sehr gut, etwa bei den freiwilligen Feuerwehren. „Aber man kann ihnen nicht allein die Verantwortung für all diese Großschadensereignisse geben“, so Faeser. Es gebe auch Vorteile an einem verpflichtenden Dienstjahr und dem Angebot entsprechender Dienste.

