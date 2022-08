Russen fliehen in Scharen von der Krim – und glauben kaum, dass Krieg ist

Nach dem Angriff am Dienstag auf einen Luftwaffenstützpunkt nördlich von Sewastopol auf der von Russland besetzten Krim fliehen Russinnen und Russen offenbar in Scharen von der bei russischen Touristen beliebten Halbinsel.

Ein Video, das unter anderem von Anton Geraschchenko, Berater des ukrainischen Innenministers, geteilt wurde, zeigt eine Frau, die wegen des abrupten Endes ihres Urlaubs in Tränen ausbricht. „Ich will die Krim nicht verlassen“, sagt sie. Es sei so schön auf der Halbinsel. „Wir hatten uns bereits daran gewöhnt, hier zu leben. Es fühlt sich wie Zuhause an“, spricht die weinende Frau auf russisch in die Kamera. Zudem zeigt das Video einen offenbar kilometerlangen Stau.

Dazu schreibt Geraschchenko: „100 Kilometer Stau – die Menschen wollen die Krim verlassen.“ Angesichts der Szene mit der weinenden Russin fragt der Ministerberater außerdem seine Follower auf Twitter: „Glauben Sie, dass die Russen endlich beginnen werden zu verstehen, dass es wirklich ein Krieg ist?“

Russische Behörden rufen Notstand aus

Nach den Explosionen auf auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim haben die Behörden den Notstand in dem Landkreis ausgerufen. Der Verwaltungschef der Krim, Sergej Aksjonow, sagte am Mittwoch der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge, dass mindestens 252 Bewohner des benachbarten Kurorts Nowofjodorowka in Notunterkünfte umgesiedelt werden. Die Gasversorgung zweier Ortschaften wurde demnach vorübergehend abgestellt. Bei den Explosionen am Dienstag ist nach offiziellen Angaben mindestens ein Mensch ums Leben gekommen, 14 Menschen wurden demnach verletzt.

Das russische Verteidigungsministerium nennt bisher einen Verstoß gegen die Brandschutzregeln als wahrscheinlichste Ursache des Vorfalls. Experten vermuten, dass diese Version aus Imagegründen präsentiert wird. Moskau wolle seine Verletzlichkeit durch ukrainische Waffensysteme nicht eingestehen, hieß es. Zahl und Wucht der Explosionen legten dagegen einen gezielten Angriff der Ukraine nahe. Es wäre die erste militärische Attacke auf Ziele auf der Schwarzmeerhalbinsel, die Russland 2014 annektiert hatte.

Russlands „grüne Männchen“ auf der Krim

Damals hatten nach wochenlangen EU-freundlichen Protesten auf dem Kiewer Maidan-Platz von Russland geschickte Spezialeinheiten ohne Rang- und Hoheitsabzeichen auf ihren Uniformen strategisch wichtige Punkte der Halbinsel besetzt. Diese sogenannten „grünen Männchen“ besetzten auch das Regionalparlament, das kurz darauf einen neuen, russlandfreundlichen Regierungschef wählte. Dieser ließ schon am 16. März auf der Krim ein international nicht anerkanntes Referendum über den Anschluss an Russland abhalten. Seit dem 21. März 2014 betrachtet Moskau die Krim offiziell als Teil des russischen Staatsgebietes.

Infolgedessen setzte der Kreml auf eine Politik des Bevölkerungsaustauschs auf der Halbinsel. Die ukrainische Bevölkerung und die Minderheit der Krimtataren sahen sich zunehmend Repressionen ausgesetzt. Experten des Schwarzmeerinstituts für strategische Studien (BSN) gingen im vergangenen Jahr von bis zu 180.000 Ukrainerinnen und Ukrainern aus, die die Krim nach der russischen Annexion verlassen haben. Zudem soll Russland gut eine Million Menschen insbesondere aus Sibirien, dem Kaukasus und den nördlichen Regionen auf der Halbinsel angesiedelt haben.

Laut Sergej Sumlenny, ehemaliger Leiter des Büros der Heinrich-Böll-Stiftung in Kiew, ist das russische Vorgehen nicht neu. Bereits in den 1940er- und -50er-Jahren habe die damalige Sowjetunion Krimtataren in Regionen im fernen Osten des Landes umgesiedelt und von der Halbinsel verbannt. Gleichermaßen seien russische Bürgerinnen und Bürger etwa mit finanzieller Unterstützung gelockt worden, sollten sie auf die Krim umziehen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seinen Landsleuten eine Befreiung der von Russland annektierten Halbinsel Krim im Schwarzen Meer versprochen. „Die Krim ist ukrainisch, und wir werden sie niemals aufgeben“, sagte er in der Nacht zu Mittwoch. Mit der Annexion 2014 habe Russland die Krim in einen der gefährlichsten Orte verwandelt. „Die Schwarzmeerregion kann nicht sicher sein, solange die Krim besetzt ist“, sagte Selenskyj. „Dieser russische Krieg gegen die Ukraine, gegen das ganze freie Europa, hat mit der Krim begonnen und muss mit der Krim enden, mit ihrer Befreiung.“

