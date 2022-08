Neues Trump-Video: Erklärt er jetzt seine erneute Kandidatur für das Weiße Haus?

Donald Trump, ehemaliger Präsident der USA, hat mit einem Video auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social Spekulationen befeuert, bei der kommenden Präsidentenwahl 2024 erneut zu kandidieren.

In dem fast vier Minuten langen Video bezeichnet er Amerika als „eine Nation im Niedergang“ und kritisiert Präsident Joe Biden. Der 76-Jährige listet zu dramatischer Orchestermusik auf, wie schlecht es um die USA derzeit bestellt sei: Es gebe die höchste Inflation seit 40 Jahren und die höchsten Energie­kosten in der Geschichte des Landes. Man sei nicht mehr unabhängig von Energie, so wie das noch vor zwei Jahren der Fall gewesen sei.

Trump erklärt, die Vereinigten Staaten würden bei Saudi-Arabien um Öl betteln, hätten in Afghanistan kapituliert und würden es Russland ermöglichen, die Ukraine zu zerstören. Zudem würde die freie Presse in den USA zunehmend an den Rand gedrängt, überall gebe es nur noch Fake News. Die Nation verkomme zunehmend zu einem Witz, so Trump.

„The best is yet to come“

Dann, nach rund zweieinhalb Minuten, ändert sich die Stimmung, das Bild wird bunt, und auch die Musik wechselt plötzlich in optimistischere Dur-Klänge. Der Republikaner verspricht, dass es bald wieder großartig werde. Denn Patrioten hätten „dieses Land“ aufgebaut. Man werde niemals aufgeben, kein Berg sei zu hoch und keine Herausforderung zu groß. Amerikaner würden nur vor Gott niederknien.

Trump schließt mit den Worten, dass es Zeit sei, wieder über Größe für „unser Land“ zu reden. Zuletzt ist im Video der Schriftzug „... the best is yet to come“ („… das Beste kommt noch“) zu lesen.

Das Video wurde kurz nach der Durchsuchung seines Anwesens in Mar-a-Lago veröffentlicht. Zuletzt wurde spekuliert, ob Trump im Zuge der FBI-Razzia die Flucht nach vorn suchen und für eine Kandidatur zur Wahl 2024 offiziell seinen Hut in den Ring werfen würde.

RND/sz

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter.