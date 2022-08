Präsident des Zentralrats der Juden: „Die documenta hat meine kühnsten Albträume übertroffen“

Würzburg. Bei der documenta in Kassel wurden mehrere antisemitische Kunstwerke ausgestellt – obwohl es im Vorfeld der Ausstellung Warnungen gab, nicht zuletzt vonseiten des Zentralrats der Juden in Deutschland. Dessen Präsident Josef Schuster hadert beim Interview in seinem Würzburger Büro nach wie vor mit den Verantwortlichen. Denn für die direkt Betroffenen fühlt sich dieser Skandal anders an: Der Antisemitismus hat in den letzten Jahren zugenommen. Und nach wie vor kommen jüdische Einrichtungen in Deutschland nicht ohne Polizeischutz aus.

Herr Schuster, Sie sind wie viele Ihrer Vorgänger vor allem damit beschäftigt, vor Antisemitismus zu warnen.

Leider ja.

Sind Sie es manchmal leid?

Es gibt schönere Themen, die ich gern in die Öffentlichkeit bringen würde, wie etwa die jüdische Kultur. Aber gute Nachrichten werden kaum wahrgenommen. Zudem gibt es Entwicklungen, die ich mir zu Beginn meiner Amtszeit 2014 nicht hätte träumen lassen.

Welche?

Das Attentat 2019 in Halle. Und in diesem Sommer der offene Antisemitismus auf der documenta.

Kümmern sich die nicht jüdischen Deutschen zu wenig, wenn sich Antisemitismus zeigt – sodass Sie das immer selbst machen müssen?

Wir haben viel positiven Zuspruch bekommen. Auch in der medialen Wahrnehmung hat sich durch die Heftigkeit der Darstellungen etwas verändert. Ich würde mir aber wünschen, dass die nicht jüdische Öffentlichkeit der strukturellen Dimension von Antisemitismus mehr Beachtung schenken würde – nicht nur, wenn etwas passiert. Denn das Thema Antisemitismus ist kein primär jüdisches Thema, auch wenn es Juden betrifft. Letztlich betrifft es die gesamte Demokratie, weil antisemitische Kräfte in der Regel antidemokratische Kräfte sind.

Das Hauptthema ist derzeit die von Ihnen angesprochene documenta. Wie konnte es zu dem Skandal dort kommen?

Das müssen Sie andere fragen, nicht mich. Denn wir haben bereits im Frühjahr im Hinblick auf das Künstlerkollektiv „Ruangrupa“, das die documenta kuratiert, die Sorge geäußert, dass es zu israelbezogenem Antisemitismus kommen könnte. Und ich bin immer noch enttäuscht, dass wir daraufhin nicht die Unterstützung bekommen haben, mit der wir gerechnet hatten.

Inwiefern?

Unsere Ansprechpartnerin war die Kulturstaatsministerin für Kultur und Medien, Frau Roth. Bei meinem ersten Gespräch mit Frau Roth, die ich aus bayerischen Zusammenhängen seit Langem kenne, habe ich sehr deutlich auf unsere Sorge hingewiesen – und zwar im Februar bei einem Gespräch im Kanzleramt. Ich habe ihr dann nach zwei Monaten, im April, noch einmal geschrieben. Der Tenor des Briefs lautete: Da muss etwas getan werden. Sonst steht uns ein GAU ins Haus.

Was geschah danach?

Bei einem erneuten Gespräch im Mai bei uns im Haus hat Frau Roth gesagt, ihr sei zugesichert worden, dass es dazu nicht kommen werde. Schließlich hat der Bundespräsident zur Eröffnung der documenta eine gute Rede gehalten. Wiederum zwei Tage später wurde das antisemitische Bild bekannt, das zuerst verdeckt und später entfernt wurde. Das hat meine kühnsten Albträume übertroffen.

Frau Roth hat im Kontext der BDS-Debatte, in der es um Israel-Kritik bis hin zu Boykottaufrufen geht, eine andere Position bezogen als Sie und wollte da mehr Toleranz walten lassen. Andererseits behauptet sie jetzt, in Kassel keine Einflussmöglichkeiten gehabt zu haben. Was sagt Ihnen das?

Vielleicht wurde die Staatsministerin von den Verantwortlichen bei der documenta hintergangen. Das kann sein. Das Enttäuschendste ist, dass man dem Thema in Kassel selbst bewusst keine Beachtung geschenkt hat. Auch die hessische Kunstministerin, Angela Dorn, hat das zunächst abgetan und jetzt eine 180-Grad-Wende hingelegt. Wer überhaupt nichts verstanden hat, war der Aufsichtsratsvorsitzende, der Oberbürgermeister der Stadt Kassel. Mag ja sein, dass er die Stadt unbedingt aus der Sache heraushalten wollte. Aber damit hat er ihr letztlich einen Bärendienst erwiesen.

Antisemitismus beginnt vor der strafrechtlichen Relevanz

In der Summe legt dies den Schluss nahe, dass der ganze Skandal die Konsequenz eines allgemeinen gesellschaftlichen Klimas ist, in dem Antisemitismus entweder nicht erkannt wird – oder man ihm mit Gleichgültigkeit gegenübertritt.

Ja, das wäre auch meine Quintessenz. Und die ist erschreckend. Jetzt gibt es einen neuen Geschäftsführer. Vor seiner Zeit wurden Bilder abgenommen und während seiner Zeit begutachtet. Mit dem Ergebnis, dass sie juristisch nicht angreifbar seien und anschließend wieder ausgestellt wurden. Das erschreckt und erschüttert mich am meisten. Denn es hat doch kein Mensch gesagt, dass dieser Antisemitismus strafrechtlich relevant ist. Aber Antisemitismus beginnt eben deutlich unter dieser Grenze. Dass ein Expertengremium eingesetzt wurde, finde ich gut. Doch das Erste, was man dem Gremium gesagt hat, war: Was ihr sagt, interessiert uns eigentlich nicht.

Wie erklären Sie sich diesen Unwillen?

In der Außenwirkung sind Kassel und die documenta nahezu identisch. Kassel als Stadt lebt von der documenta, und der Ruf wurde beschädigt. Damit ist das Gegenteil dessen eingetreten, was man von der documenta erwartet.

Nun wird ja gesagt, das ganze Thema stehe in der sogenannten Dritten Welt in einem anderen Kontext als in Deutschland. Deshalb müsse man da mehr Verständnis haben. Was sagen Sie Leuten, die so argumentieren?

Den Leuten sage ich: Wenn solche Bilder in Indonesien ohne Folgen gezeigt werden, finde ich das schlimm genug. Aber wir können in Deutschland auch 2022 die Geschichte nicht außen vor lassen. Zu was Antisemitismus in Deutschland geführt hat, das brauche ich nicht auszuführen. Damit sollte Antisemitismus bei uns tabu sein. Das muss jeder Künstler wissen, der hier ausstellt. Wenn er es nicht weiß, dann muss man ihn darauf hinweisen. Das hat mit Kunstfreiheit nichts zu tun.

Was folgt aus dem documenta-Skandal langfristig?

Auch wenn diese documenta keinen Ruhmesplatz in der Geschichte einnehmen wird, hoffe ich, dass hier und im gesamten Kulturbetrieb verstanden wird: Antisemitismus darf keinen Platz haben. Ich hoffe, dass man bei der Auswahl der nächsten Kuratoren für 2027 etwas lernt.

Noch eine Frage zu Frau Roth: Sie gilt ja als jemand, der noch mehr als andere gegen Antisemitismus, Rassismus und Rechtsextremismus vorgeht und entsprechend mutig ist. Darauf baut nahezu ihr gesamtes Image auf. Dass sie da jetzt gescheitert ist: Was bedeutet das?

Das kann ich nicht beurteilen. Der Eindruck, den ich von Frau Roth hatte, war genau der, den Sie gerade formuliert haben. Da war sie sehr glaubwürdig. Deshalb war ich mit ihrer Ernennung zur Kulturstaatsministerin auch zufrieden. Das fand ich gut. Ich glaube aber, sie hat in den letzten Wochen selbst gelernt. Vielleicht war sie zu blauäugig.

Minderheiten werden für Probleme verantwortlich gemacht

Ansonsten hat der Antisemitismus enormen Auftrieb bekommen durch Corona-Leugner und „Querdenker“. Wie groß ist die Gefahr, die von ihnen ausgeht?

Sie haben im Zusammenhang mit Corona derzeit keine nennenswerte Plattform. Aber dafür gibt es den Ukraine-Krieg und, was mir noch viel mehr Sorgen macht, die Energiekrise. Wenn es im Winter kalt wird, wird diese Szene angreifen und, wie ich befürchte, Erfolg haben. Wenn es Probleme gibt, wird das Minderheiten angelastet. Da sind Juden immer dabei.

Wie groß ist die Gefahr von Angriffen? Und ist die jüdische Gemeinschaft nach dem Anschlag von Halle ausreichend gesichert?

Das kann keiner sagen. Ich gehe davon aus, dass überlegte Schutzmaßnahmen getroffen wurden. Aber man muss diese Szene im Herbst im Blick behalten. Nach dem Anschlag von Halle hat der damalige Innenminister Horst Seehofer die Schutzmaßnahmen verstärken lassen; dabei ist es geblieben. Trotzdem muss man wachsam bleiben.

Tut die Justiz mittlerweile genug?

Früher habe ich manchmal gesagt: Ich habe das Gefühl, dass Teile der Justiz auf dem rechten Auge blind sind. Jetzt würde ich sagen: Manche haben da einen Sehfehler. Zugleich gibt es aber erste Länder, die Antisemitismusbeauftragte in der Justiz haben. Sie sollen Richter und Staatsanwälte sensibilisieren. Zumindest in Bayern merke ich, dass da jetzt ein anderer Wind weht. Und in Sachsen ist der ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete Jens Maier nicht mehr Richter. Da hat man gemerkt: So geht es nicht. Einer, der verfassungsfeindliche Gedanken äußert, darf kein Richter sein.

In Thüringen belegt die AfD Platz eins in den Umfragen, und in Sachsen redet ihr der CDU-Ministerpräsident immer mal wieder ein bisschen nach dem Mund. Sind das schon die berühmten Weimarer Verhältnisse?

Das würde ich so nicht sehen. Davon sind wir weit entfernt.

Sie haben also trotz Kassel und allem nicht das Gefühl: Land unter?

Nein.

Was bewegt den Zentralratspräsidenten, wenn es nicht der Antisemitismus ist?

Die Entwicklung der jüdischen Gemeinde – und damit auch der Ukraine-Krieg. Wir haben zwar zahlreiche Mitglieder sowohl aus der Ukraine als auch aus Russland, die nach 1990 gekommen sind. Das sind von den insgesamt rund 92.000 Menschen jeweils ungefähr 35.000. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass sich dieser Konflikt in die Gemeinden fortpflanzt. Das ist aber nicht geschehen. Denn auch die Menschen aus Russland haben ganz klar erkannt, was los ist. Mein Stellvertreter hier an der Spitze der Gemeinde in Würzburg, der aus Sankt Petersburg stammt, sagt: „Ich habe meinen Respekt vor Russland verloren.“ Es gibt in den Gemeinden eine große Einigkeit pro Ukraine.

Wie schlagen sich die Probleme der Zeit hier in Würzburg ansonsten nieder?

Vielleicht lebe ich auf der Insel der Seligen. Ich hatte ja über 32 Jahre lang eine internistische Praxis. Viele meiner Patienten haben mitbekommen, dass ich Jude bin. Wer nicht zu einem Juden wollte, der ist auch nicht zu mir als Arzt gekommen. Das ist klar. Aber offenen Antisemitismus habe ich nicht erlebt.

Manche Ihrer Vorgänger, wie Ignatz Bubis, haben sich in dem Amt als Zentralratspräsident aufgerieben.

Ja, Bubis hat gesagt: „Ich habe gar nichts erreicht.“

Was schützt Sie vor dieser Art Resignation?

Mich schützt davor das Interesse an einem aktiven jüdischen Leben in Deutschland. Daran glaube ich weiterhin. Ich bin auch von Haus aus eher Optimist als Pessimist. Zwar ziehen manche mit Blick auf den Rechtsextremismus und die AfD Parallelen zu 1933. Aber der entscheidende Unterschied ist doch, dass jüdisches Leben heute von allen Parteien außer dieser einen aktiv unterstützt wird. Das ist ein ganz wichtiges Signal.

Von Markus Decker/RND