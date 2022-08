Olaf Scholz: Der Gehetzte

Berlin/Michendorf. Olaf Scholz zieht erst einmal sein Jacket aus. Über hundert Leute sind gekommen, es ist heiß. Es wird ein Frage-Feuerwerk werden, das ist dem Sozialdemokraten klar. Draußen auf der Straße schreien ein paar „ungeimpfte Putin-Versteher“ (so steht es auf ihren T-Shirts) „Frieden, Freiheit, keine Corona-Diktatur“. Könnten sie haben, müssten nur zuhören, wollen sie aber nicht. Scholz spricht zu Beginn über Putins Krieg gegen die Ukraine, den Gasmangel in Deutschland, die Entlastungen der Bürger. Seine Botschaft: Niemand wird allein gelassen.

Dieser Abend ist so etwas wie eine Generalprobe für seinen mit Spannung erwarteten ersten Auftritt am nächsten Tag in der Bundespressekonferenz vor den versammelten Hauptstadtmedien. Dort wird sich zeigen, ob der 64-Jährige nach acht Monaten in seinem Amt als Bundeskanzler angekommen ist, wie sehr ihn die vielen aktuellen Krisen unter Druck setzen und ob ihn irgendein Thema in Bedrängnis bringt. Hier in Langerwisch, einem Ortsteil von Michendorf bei Potsdam in seinem Wahlkreis, kann er das Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern als Training dafür nutzen.

Generalprobe beim SPD-Ortsverein

Waffenlieferungen, Atomlaufzeiten, Renteneintrittsalter, Bürokratie, Chinas Konflikt mit Taiwan – sämtliche Themen kommen zur Sprache. Nur das eine ganz persönliche Problem nicht, das trotz aller Reinigungsversuche an Scholz klebt wie ein Kaugummi: der Cum-Ex-Steuerskandal um die Hamburger Warburg Bank in seiner Zeit als Erster Bürgermeister der Hansestadt. In Michendorf spielt das keine Rolle. Zu weit weg von den Alltagssorgen, zu kompliziertes Thema und zu undurchsichtig, ob Scholz politische Einflussnahme vorzuwerfen sein könnte bei der Entscheidung der Hamburger Finanzverwaltung, auf Steuerrückforderungen in zweistelliger Millionenhöhe an die Bank zu verzichten. Er bestreitet das.

Aber in der Pressekonferenz in Berlin wird es breiten Raum einnehmen und Scholz zu einer harschen Reaktion provozieren. Eine Seite, die man selten an ihm zu sehen bekommt. Auch nicht, als ihn bei dem Bürgergespräch in Langerwisch ein Corona-Impfgegner persönlich für „millionenfache Impfschäden“ verantwortlich machen will und keine Fakten zur Kenntnis nimmt. Aber auch diese Szene ist bemerkenswert.

Grundsätzlich leise, manchmal ganz laut

Gerade war der Bundeskanzler noch bei der Trauerfeier für Fußballidol Uwe Seeler in Hamburg und mit den Gedanken bei Tod und Vergänglichkeit. Jetzt ist er wieder mitten im Leben. Die SPD ist zwar der Veranstalter, ein Heimspiel ist es für Scholz jedoch nicht. Die Menschen sind in Sorge und manche von ihnen aggressiv.

Auf den aufgebrachten Impfgegner schlendert Scholz mit ausgestrecktem Zeigefinger zu. Der Bundeskanzler fordert ihn auf, im Internet nicht immer nur das zu lesen, was seine falschen Behauptungen unterfüttere. Er sagt nicht Verschwörungstheorie, aber das schwingt mit. „Es ist gefährlich, sich nicht impfen zu lassen und ungefährlich, sich impfen zu lassen“, ruft Scholz, der eigentlich grundsätzlich leise spricht, jetzt ganz laut. Und das auch noch ins Mikrofon.

Und dann unterläuft ihm wieder so eine Bemerkung, bei der sein Regierungssprecher Steffen Hebestreit zusammenzucken würde, aber der ist bei dieser Parteiveranstaltung ja nicht dabei. „Ich bin bisher nicht infiziert, es sei denn Sie machen das heute“, sagt Scholz dem Bürger und beschreibt ihn so als kleines potenzielles Risiko.

Bürgersorgen in Scholz‘ Wahlkreis

Die anderen in Langerwisch sorgen sich mehr um Einkommen und Wohlstand, um ihre Rente. 3,29 Euro koste Butter jetzt. Manche Senioren müssten auf den billigeren Frischkäse umsteigen. Die Bürokratie sei eine unerträgliche Last geworden, in der DDR sei manches besser gewesen und Angst vor Krieg müsse man auch wieder haben. Die deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine und der Bruch mit Russland werden kritisch gesehen.

Es ist kein Zufall, dass die Band „Nah dran“ hier Friedenslieder spielt: „Die weißen Tauben sind müde, sie fliegen lange schon nicht mehr (...) Jedoch die Falken fliegen weiter und täglich kommen immer mehr.“ Scholz verteidigt auch die Waffenlieferungen selbstbewusst.

Er war schon an diesem Ort vor einem Jahr als Kanzlerkandidat und hatte versprochen, wiederzukommen, wenn er sein Mission erfüllt habe. Michendorfs SPD-Ortsvereinsvorsitzender Volker-Gerd Westphal sagt: „Wir hatten eine Ahnung, dass es schwierig sein würde, wenn er Bundeskanzler wird, aber dass es so schwer werden würde, ahnten wir natürlich nicht.“

Schuldenbremse ab 2023 wieder möglich

Was damit gemeint ist, erklärt ein anderer Genosse so: Scholz sei ein Gehetzter und die Ampelkoalition nicht das Gelbe vom Ei. Auch Westphal sagt: „Letztes Jahr dachten wir, er würde mehr agieren als reagieren. Wir müssen die Krisen mit sozialem Ausgleich bewerkstelligen. Das ist aber nicht das oberste Ziel der FDP.“

Scholz kehrt hier bewusst die soziale Seite seiner Regierung hervor: 9-Euro-Ticket, 12 Euro Mindestlohn ab Oktober, 100 Euro Einmalzahlung für Familien, 200 Euro Einmalzahlung für Grundsicherungsempfänger, Hilfen für „Normalverdiener“ mit 2800 oder auch 4000 Euro, jedenfalls eine Summe, mit der man angesichts von Inflation und steigender Preise keine großen Sprünge machen kann. Viele Menschen sind nicht in der Lage, von ihrem Gehalt Rücklagen zu bilden für schlechte Zeiten. Das habe er sich von Banken sagen lassen, erklärt Scholz und spricht von einem „mulmigen Gefühl“.

Wissen könnte man das als Sozialdemokrat auch ohne Bankberatung, aber Scholz verspricht: „Da wollen wir etwas tun“, „das wird sehr schnell entschieden werden“. Wann ein drittes Entlastungspaket kommt und wie, lässt er aber offen. Auch am Donnerstag in der Bundespressekonferenz. Aber er wiederholt, dass niemand in Deutschland in diesen Krisenzeiten allein gelassen werde: „You´ll never walk alone.“ Koste es, was es wolle.

Es sei genügend Geld da, betont der frühere Bundesfinanzminister. Deutschland könne trotz nötiger Milliardenhilfen ab 2023 wieder zur Schuldenbremse zurückkommen, erklärt er – ganz im Gegensatz zu prominenten SPD-Politikern, etwa seiner Parteichefin Saskia Esken. Die Schuldenbremse gehört zu den Versprechen Scholz von Finanzminister Christian Lindner (FDP). Dem will Scholz nicht in die Parade fahren.

Scholz glaubt nicht an „Wutwinter“

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Innenministerin Nancy Faeser (SPD) haben ihre Befürchtungen offen geäußert, dass es im Herbst zu massiven Demonstrationen wegen des explosiven Gemischs aus Corona-Pandemie, Inflation und Kriegsgeschehen kommen könnte, wenn die Energiepreissteigerungen richtig durchschlagen. Von einem „Wutwinter“ spricht Brandenburgs Verfassungsschutzchef.

Scholz aber will Ruhe ausstrahlen. „Nein, ich glaube nicht, dass es in diesem Land zu Unruhen in dieser skizzierten Form kommen wird“, sagt er. „Und zwar deshalb, weil Deutschland ein Sozialstaat ist.“ Außerdem: „Schlau sind die Bürger.“ Was soviel bedeutet, dass Scholz glaubt, dass die Bürger der Regierung glauben, alles richten zu können. Daran hätte er zum Beispiel am Mittwochabend durchaus Zweifel bekommen können.

Scholz schiebt der Vorgängerregierung einen ordentlichen Anteil an der momentanen Energie-Krise zu. „Wir arbeiten sämtliche Versäumnisse der letzten Jahre ab, die in dieser Hinsicht wirklich groß waren.“ Er tut so, als sei er nicht als Minister unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU) gewesen.

Manchmal wirkt er auch keck. Ob Altkanzler und Putin-Freund Gerhard Schröder (SPD) im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine für die Bundesregierung noch einmal „nützlich“ sein könne, wie es Schröder selbst formuliert hatte? Scholz antwortet: „Ich wüsste nicht.“ Dabei strahlt er übers ganze Gesicht. Es wäre aber „mal ein verdienstvolles Geschäft“, dafür zu sorgen, dass Russland die Einfuhr der Turbine für die Gasleitung Nord Stream 1 erlaube. Die von Siemens-Energy gewartete Turbine ist derzeit in Deutschland und wird von Moskau nicht angefordert. Das kann Moskaus Gaslobbyist Schöder dann mal mit Scholz´ Segen versuchen.

Der wunde Punkt

Der wunde Punkt für Scholz ist ein anderer. Die Steueraffäre um die Hamburger Warburg Bank. Er weist erneut jede Verantwortung in seiner Zeit als Erster Bürgermeister von sich: „Es gibt keine Erkenntnisse darüber, dass es eine politische Beeinflussung gegeben hat“. Das hätten die umfangreichen Untersuchungen der vergangenen zweieinhalb Jahre gezeigt. Die meisten Fragen dazu beantwortet er immer wieder mit diesem Satz. Regierungssprecher Hebestreit sitzt neben ihm und faltet hin und wieder seine Hände wie zum Gebet.

In der Affäre geht es um sogenannte Cum-Ex-Geschäfte, bei denen Finanzakteure Aktienpakete rund um den Dividenden-Stichtag in einem vertrackten System so verschoben, dass ihnen Steuern erstattet wurden, die sie nie gezahlt hatten. Nach Treffen 2016 und 2017 mit Warburg-Bank-Gesellschaftern im Amtszimmer von Scholz hatte die Finanzverwaltung eine Steuerrückforderung in Höhe von 47 Millionen Euro gegen die Bank verjähren lassen.

Die Treffen sollen vom damaligen SPD-Bundestagsabgeordneten Johannes Kahrs mit angebahnt worden sein. Zuletzt wurde bekannt, dass in einem Schließfach des Politikers mehr als 200 000 Euro in bar gefunden wurden. Auf die Frage, was er über das Geld wisse, antwortet Scholz: „Nichts.“ Weiß er, woher das Geld kommt? „Keine Ahnung.“ Wann er das letzte Mal mit Kahrs gesprochen habe? „Ewig lange her.“ Einen Journalisten ermahnt er, Tatsachen richtig wiederzugeben. „Bedenken Sie das, wenn Sie so etwas sagen.“ Es ist eine Drohung mit juristischen Konsequenzen, zwischen den Zeilen natürlich nur. Scholz kann auch anders.

Auf die Frage, ob die Ampel trotz bis 2025 durchhalten werde, kommt ein schnelles „Ja“. Er habe sogar eine Perspektive, die darüber hinaus reiche, fügt er kess hinzu. Ganz zum Schluss will noch jemand wissen, ob er angesichts der ganzen Krisen Angela Merkel vermisse? Er stutzt. Und antwortet: „Ich telefoniere gern mit ihr, aber ich bin jetzt auch gerne Bundeskanzler.“

Von Kristina Dunz/RND