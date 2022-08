Wie Scholz die Energieversorgung zur Chefsache macht

Toronto. Von Olaf Scholz gibt es eine Reihe von Fotos, wie er im Regierungsflieger andere Nationen ansteuert, im weißen Hemd, im Schlabberpulli – meistens mit einem Mikrofon in der Hand beim Briefing der mitreisenden Journalistinnen und Journalisten. Von der Reise nach Kanada gibt es zwar die Aufnahmen, in denen der Wirtschaftsminister sowie Journalistinnen und Journalisten ohne Maske zu sehen sind, ein gemeinsames Bild des Kanzlers und seines Vize fehlt aber – was sehr schade ist. Denn der Kanzler tourte gemeinsam mit Wirtschaftsminister Robert Habeck durch Kanada. Und da Bilder ja mehr sagen als 1000 Worte, wäre ein solches Foto aufschlussreich gewesen, um die gemeinsame Mission dieser beiden so ungleichen, konkurrierenden und kooperierenden Politiker zu verstehen.

Das Protokoll der Reise ist so aufgesetzt, dass es nur wenige Gelegenheiten gibt, den Vizekanzler, der sich trotz Energiekrise in hervorragenden Umfragewerten sonnt, und den Kanzler, dessen Popularität seit März rapide gesunken ist, im direkten Vergleich zu erleben. Zu erleben, wie sie gemeinsam an dem Strang ziehen, „eine transatlantische Lieferkette für Wasserstoff deutlich vor 2030 zu schaffen, bei der erste Lieferungen 2025 geplant sind“, wie es in der gemeinsamen auf fünf Jahre angelegten Absichtserklärung heißt. Die Erklärung wird am Ende der dreitägigen Reise am Dienstagabend in der Kleinstadt Stephensville im spärlich besiedelten Neufundland unterzeichnet.

Zwei ungleiche Reisepartner

Tags zuvor standen Scholz und Habeck im Mila, einem Forschungszentrum für künstliche Intelligenz, gemeinsam an einem Tisch und lauschen einem kurzen Vortrag über den Einsatz der KI zum Beispiel für die Simulation von Energieverbrauch. Wahrscheinlich wäre es ganz hilfreich, wenn die entsprechenden Programme in Deutschland schon zur Verfügung stünden, dann könnte der Stresstest für den zu erwartenden Energieverbrauch im Winter und die damit verbundene Frage, ob die Atomkraftwerke in Deutschland in den Streckbetrieb gehen müssen, schneller beantwortet werden.

Während des Vortrags gibt es eine Rückkopplung. Aus den Lautsprechern dringt ein unangenehm pfeifender Ton. Während Habeck sich grimassierend umdreht und gleich die Lacher auf seiner Seite hat, bleibt Scholz ungerührt stehen, als schmerze da nicht gerade ein Ton im Ohr. Wäre Scholz Lehrer, würde er sicherlich auch zu der Sorte gehören, die ungerührt weiter unterrichten, selbst wenn im Klassenraum eine Stinkbombe platzt. Ginge er auf diese Art nicht auch mit seinen schlechten Umfragewerten und denen seiner SPD um, wäre er wahrscheinlich nie Kanzler geworden.

Nun, Habeck mag die Spontaneität und die Sympathiewerte haben und das Ressort mit der Expertise führen – das klare Signal der Reise bleibt: Die Energieversorgung ist in Deutschland nun Chefsache. Scholz redet beim deutsch-kanadischen Wirtschaftsforum, und Scholz ist verantwortlich für die Absichtserklärungen der großen deutschen Autokonzerne, die mit Kanada ihr Batteriefertigungsgeschäft ausbauen und bei der Gewinnung seltener Erden ins Geschäft kommen wollen. Die deutschen Wirtschaftsbosse touren in seinem Tross durch Kanada, weil sie hoffen, dass er ihnen den Weg ebnet für neue Deals oder um ihre bestehenden Investitionen zu guten Bedingungen auszuweiten. Scholz gibt gemeinsam mit seinem kanadischen Amtskollegen Trudeau die Richtung vor für die künftige Energiekooperation zwischen Kanada und Deutschland.

Freundlichkeiten im Sommerwind für Scholz

Dazu zählt aus Sicht des deutschen Kanzlers auch, die bestehende Partnerschaft zu vertiefen. Der SPD-Politiker spricht auf dieser Reise von „Freundschaft“ und sogar von „Verwandtschaft“. „Unsere beiden Länder teilen eine Kultur des Konsenses, die unsere Gesellschaften widerstandsfähig machen“, sagt der Kanzler am Dienstag bei der deutsch-kanadischen Wirtschaftskonferenz. Wieder und wieder kommen Scholz und Trudeau auch auf die gemeinsame Unterstützung der Ukraine zu sprechen zur Verteidigung der Demokratie in der Welt. Deutschland und Kanada seien vereint als fortschrittliche Länder, sagt Scholz.

Die Charmeoffensive beruht auf Gegenseitigkeit: Während Scholz in Deutschland ein rauer Wind um die Nase weht, lässt sein kanadischer Amtskollege Trudeau ein Säuseln erklingen. „Die Welt braucht mehr fortschrittliche Führer wie Olaf Scholz“, sagt er zum Auftakt der gemeinsamen Pressekonferenz, die über den Dächern von Montréal vor der beeindruckenden Kulisse des Hafenviertels stattfindet. Der Kanzler und der Premier stehen auf den Holzplanken der Dachterrasse des Montréal Science Centre und tauschen im warmen kanadischen Sommerwind Freundlichkeiten aus.

Für einen Augenblick entspannen sich da die Gesichtszüge des Kanzlers. Kurzzeitig sind die vielen unangenehmen innenpolitischen Themen verflogen – die anhaltende Kritik an seinem Schweigen im Cum-ex-Skandal, die verpatzte Pressekonferenz mit Palästinenserpräsident Abbas, die unfruchtbaren Diskussionen in der Ampelkoalition um das nächste Entlastungspaket, der Streit um das Infektionsschutzgesetz, die klammen Krankenkassen, die Aussicht, dass Putin am 31. August abermals den Gashahn zudreht und die sich wegen der galoppierenden Inflation aufbauende Protestbewegung.

Habeck ist Scholz’ ökologisches Aushängeschild

Dagegen erscheint die Mission in Kanada deutlich unkomplizierter. Für Scholz gibt es auch handfeste ökonomische Gründe, die Beziehungen zu Kanada zu vertiefen. Deutschland muss vor allem in den kommenden zwei Jahren die ausfallenden Lieferungen aus Russland mit Gas aus anderen Quellen ersetzen. Die Kanadier könnten mit Flüssiggas über LNG-Terminals helfen, was aber dort wegen des enormen ökonomischen und ökologischen Aufwands sehr umstritten ist. Deutschland würde es auch schon helfen, wenn Kanada mehr Gas in den Weltmarkt einspeist. Zugleich braucht Kanada, das aktuell ein florierendes Geschäft mit dem Export von Gas und Öl betreibt, die deutschen Investitionen, um selbst von den fossilen Energieträgern zu klimaneutralen Techologien wie Wasserstoff zu wechseln.

Und dabei kommt der Wirtschaftsminister ins Spiel. Der Grünen-Politiker ist bei dieser Mission das ökologische Aushängeschild für Scholz. Er steht als Garant dafür, dass die Deutschen nicht nur schnelles Gas von Kanada wollen, sondern ihre Zukunftsinvestitionen in Klimaneutralität ernst meinen, dass sie tatsächlich bis 2045 klimaneutral werden und bis 2030 insgesamt 80 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien produzieren wollen. Auch bei dem Wasserstoffprojekt streben Deutschland und Kanada größtmögliche Verbindlichkeit an: Vereinbart wird, dass der Fortschritt beim gemeinsamen Wasserstoffprojekt jährlich überprüft werden soll.

Scholz und Habeck funktionieren bei dieser Reise wie ein Tandem. Scholz sitzt vorne, steuert und tritt in die Pedale. Habeck bleibt im Windschatten und gibt zusätzlich Antrieb. Beide vermeiden es sorgsam, eine sichtbare Konkurrenz zwischen dem populären Vizekanzler und dem unter Druck stehenden Kabinettschef zu zeigen. Im Gegenteil: Nach ihrem Verhältnis gefragt nutzen beide ähnliche Begriffe, die auf eine vertrauensvolle und zugleich nüchterne Arbeitsbeziehung schließen lassen müssen.

LNG: keine konkrete Zusage

„Grüner Wasserstoff ist ein wichtiger Schlüssel für eine klimaneutrale Wirtschaft“, lässt sich Habeck am Ende der Reise zur gerade verabredeten Allianz zitieren. „Wir müssen Klimaschutz entschlossen vorantreiben, um Wohlstand und Freiheit zu sichern“, sagt er auch und klingt da schon fast so spröde wie der Kanzler. Das Wasserstoffabkommen sei dafür ein wichtiger Meilenstein.

Bei dem konkreten Anliegen, wonach die Kanadier in den kommenden beiden Wintern LNG-Gas liefern sollen, das an den Terminals, die gerade in Norddeutschland gebaut werden, anlanden könnte, macht Trudeau allerdings keine Zusagen. Die Kanadier können ihr Gas und Öl viel praktischer auf dem Weltmarkt verticken, anstatt eine neue Infrastruktur für Deutschland aufzubauen. Zumal sich Deutschland in den vergangenen Jahren in zu große Abhängigkeit von Russland begeben hat und die Turbine der Gaspipeline Nord Stream 1 nur unter Begleitung öffentlicher Proteste in Kanada gewartet wurde.

Im November trifft Scholz auf Putin

Einen dicken Punkt konnte Scholz in der kanadischen Öffentlichkeit machen. Er ist von Berlin aus nur nach Kanada geflogen und hat sich ungewöhnlich viel Zeit genommen, um Montréal, Toronto und Neufundland zu besuchen. Trudeau erwähnt das bei seinem Toast vor dem Abendessen im Royal Ontario Museum in Toronto, wo das Rednerpult zwischen einer lebensgroßen Abbildung des Duckbill-Dinosauriers und einer gigantischen Statue des Buddhas des Lichts steht. Bei Trudeaus Worten brandet Applaus dafür aus, dass Scholz nicht zuvor in Washington war und nach Kanada nur einen Abstecher auf dem Rückweg gemacht hat. Das zeitliche Investment in Kanada scheint sich also gelohnt zu haben.

Im November wird Scholz übrigens mit Christian Lindner nach Bali reisen. Kanzler und Finanzminister fliegen traditionell gemeinsam zum G20-Gipfel, der in diesem Jahr ein besonders schwieriger wird – in allen Fragen des Protokolls und der gemeinsamen Erklärungen. Auch Putin hat sein Kommen angesagt. Deutschland und Kanada sind wie auch die anderen G7-Staaten fest entschlossen, dem Kriegsherrn dort das Feld nicht zu überlassen.

Von Eva Quadbeck/RND