Russian Orthodox Patriarch Kirill conducts a service marking the 1034th anniversary of Baptism of Rus and the Day of St. Vladimir Equal-to-the-Apostles at the Dormition Cathedral in the Moscow s Kremlin, in Moscow, Russia.

Doch kein Treffen mit Papst Franziskus: Russischer Patriarch Kirill macht Rückzieher Rom. Das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Kirill, wird im kommenden Monat nicht wie geplant mit Papst Franziskus zusammentreffen. Kirill habe seine Teilnahme am Kongress der Weltreligionen in Kasachstan abgesagt, sagte der Außenamtschef der russisch-orthodoxen Kirche, Metropolit Antonij von Wolokolamsk, nach einem Bericht der russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosti. Der Vatikan hatte die Teilnahme von Papst Franziskus an dem Kongress in der kasachischen Hauptstadt Nur-Sultan bestätigt. Kirill hat den russischen Einmarsch in die Ukraine mit spirituellen und ideologischen Gründen gerechtfertigt und ihn als „metaphysischen“ Kampf gegen den Westen bezeichnet. Der Patriarch segnete russische Soldaten, die in den Kampf zogen, und beschwor die Idee, dass Russen und Ukrainer ein Volk seien. +++ Alle aktuellen News und Entwicklungen im Liveblog +++ Der Vatikan bestätigte im vergangenen Monat, dass Franziskus während des Kongresses in Kasachstan mit Kirill zusammentreffen werde. Es wäre erst das zweite Treffen überhaupt zwischen einem Papst und einem russischen Patriarchen gewesen. Das erste persönliche Gespräch fand 2016 statt, das zweite war für Juni geplant, wurde aber wegen der diplomatischen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine verschoben. Der Papst hat den Krieg verurteilt, aber gleichzeitig versucht, die Tür für einen Dialog mit Moskau offen zu halten. Er verurteilte weder den russischen Präsidenten Wladimir Putin noch Kirill direkt und verärgerte so die Regierung in Kiew. Die kritisierte in dieser Woche Äußerungen des Papstes, in denen er beklagte, Unschuldige auf beiden Seiten zahlten den Preis für den Krieg. RND/AP