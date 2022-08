Rechte Aktivisten stürmen Gelände von Nord Stream 2

Lubmin. Eine Gruppe rechter Aktivisten um den Sprecher der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner, hat am Montag offenbar versucht, auf das Gelände von Nord Stream 2 in Lubmin zu gelangen – um die umstrittene Gaspipeline aus Russland aufzudrehen.

Eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Neubrandenburg bestätigte einen entsprechenden Polizeieinsatz gegenüber der „Ostsee-Zeitung“. „Eine Gruppe von etwa 15 Personen hat versucht, auf das Gelände zu gelangen. Sie konnten den ersten Sicherheitszaun überwinden, wurden dann aber vom Sicherheitspersonal von Nord Stream 2 bis zum Eintreffen unserer Kräfte aufgehalten“, so die Sprecherin.

Identitäre Bewegung fordert Öffnung von Nord Stream 2

Gegen die Eindringlinge werde nun unter anderem wegen eines Verstoßes gegen das Versammlungsrecht ermittelt. Das Verfahren werde der Staatsschutz übernehmen. In sozialen Medien kursierten Videos der Aktion. In einem fordert der rechte Aktivist Sellner einen Volksentscheid über die Energiepolitik in Deutschland. Er kündigte zudem an, dass die Aktivisten selbstständig die Pipeline öffnen wollten: „Wenn sie kein Gas geben (Anm. d. Red.: gemeint ist die Bundesregierung), dann geben wir Gas. Wir sind heute hier, um Nord Stream 2 aufzudrehen.“

Sellner fiel bereits 2006 polizeilich auf, als er gemeinsam mit einer anderen Person Hakenkreuzaufkleber an der Synagoge im niederösterreichischen Baden anbrachte. Sein Youtube- und Twitter-Account wurden 2020 vom Betreiber aufgrund anhaltender Verstöße gegen das Verbot von Hassreden gelöscht.

Für Sonntag haben die AfD Vorpommern, die Partei Die Basis in Vorpommern-Greifswald sowie die sogenannte Montagsbürgerbewegung zu einer Demo in Lubmin aufgerufen. Bis zu 4000 Menschen werden erwartet. Die Forderung: Die Pipeline soll in Betrieb genommen werden, um „bezahlbares und umweltfreundliches Gas“ für alle Bundesbürger zu erhalten. Das Bündnis will zudem gegen das geplante Flüssiggasterminal in Lubmin und LNG-Tanker im Bodden protestieren.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Ostsee-Zeitung“.

Von Andreas Meyer/RND