„Putin treibt ein Spiel mit uns“: wie Schwesig und Söder in Lubmin zueinanderfinden

Lubmin. Erst ein gemeinsames Frühstück im idyllischen Café Seelchen auf Usedom, danach ein Besuch der Gasanlandestation in Lubmin. Im Krisenoutfit mit Jeans und Blouson, vertieft in konzentrierten Smalltalk, schlendern Markus Söder (CSU) und Manuela Schwesig (SPD) zu dem Pipelinerohr, durch das im Winter Erdgas auch bis nach Bayern fließen soll. Schwesig legt die Hand aufs Rohr, Söder macht es ihr gleich. Beide reden über Flüssiggas und Wasserstoff. Mehr Harmonie geht nicht.

Der Krieg Putins gegen die Ukraine, die Sorge um die Energieversorgung im Winter schmiedet Allianzen, die bislang undenkbar waren. Nord gegen Süd, Süd gegen Nord? Statt parteipolitischer und regionaler Kleinscharmützel wollen der Bayernchef und Schwesig zusammenarbeiten.

„Putin treibt ein Spiel mit uns“, sagt Söder bei seinem Besuch in Lubmin. „In Krisenzeiten muss Krise gemeinsam gemanagt werden“, wischt er Befindlichkeiten weg. Dort, wo die Infrastruktur beginnt, über die russisches Erdgas in das deutsche Netz fließt. Russisches Erdgas, dessen Fluss über die Pipeline Nord Stream 1 Putin von Mittwoch an erneut drosseln möchte. Die Lage sei ernst für Deutschland, sagt Söder. „MV hilft“, kontert Schwesig.

Söder: Regionale Abschaltungen wären das Schlimmste

An Bord der „Kleinen Freiheit“, eines Ausflugsdampfers, schippern die beiden Länderchefs auf den Greifswalder Bodden. „Unter einem Himmel in bayerischen Landesfarben, blau-weiß“, rutscht es dem Bayern heraus. Söder sucht Gemeinsamkeiten mit dem Norden – und macht sich Sorgen um den Wirtschaftsstandort Bayern. „Das Schlimmste, was im Winter passieren kann, wären regionale Abschaltungen“, mahnt er. Bayern erhält sein Erdgas aus Lubmin, das über die neuen Bundesländer nach Tschechien bis an die Alpen fließt. „Funktioniert die Wirtschaft in Bayern nicht, hat Deutschland ein Problem.“

Rund 130 Milliarden Kubikmeter Erdgas könnten theoretisch von Lubmin aus in das deutsche Gasnetz strömen. Zum Vergleich: Deutschland hat einen Jahresverbrauch von 90 Milliarden Kubikmeter. Mit dem Terminal für Flüssigerdgas (LNG), den die Deutsche Regas am 1. Dezember in Lubmin in Betrieb nehmen will, könnten immerhin 4,5 Milliarden Kubikmeter Gas in das Netz gespeist werden.

Bayern will Personal in die Behörden von MV schicken

MV sei „ein starker Standort, um Energie zu verteilen. Wichtig für die Energieversorgung von Deutschland“, ergänzt Schwesig. Bayern will für das Bergamt in MV Personal stellen – Juristen, Verwaltungsexperten –, damit Genehmigungsverfahren beschleunigt bearbeitet werden können und ab Dezember erstes Flüssigerdgas tatsächlich durch die Leitungen bis nach Bayern strömt.

Und auch Schwesig hat einen Wunsch im Gepäck: In MV zahlen die Endverbraucher, mitverschuldet durch den massiven Ausbau der Windenergie im Norden, mit die höchsten Stromnetzentgelte. Sie wolle eine Vereinheitlichung, sagt Schwesig. „Es geht darum, dass die, die Netze ausbauen, nicht die höheren Belastungen tragen.“ Bislang gehörte Bayern zu den Bundesländern, die den Ausbau der Windkraft bremsten – und dafür mit niedrigen Netzentgelten belohnt wurden. Söder verweist auf den Länderfinanzausgleich, Bayern leiste bereits viel für die anderen Länder, und sagt einen Satz, der Schwesig freuen dürfte: „Regionale Strompreiszonen werden das Problem nicht lösen, sondern eher verschärfen.“

Der Chef der Deutschen Regas, Stephan Knabe, hört die Ankündigungen Bayerns, die MV-Behörden mit Personal zu unterstützen, gern. „Wir haben ein großes Interesse daran, dass unsere Anträge schnell bearbeitet werden“, sagt er. Die Planungen für das Terminal schritten voran, die Anträge zum Bau seien gestellt und würden innerhalb der kommenden zwei Wochen um die erforderlichen Gutachten ergänzt.

Bauarbeiten im Hafen Lubmin begonnen

Dass es für Deutschland im Winter LNG geben könnte, daran zweifelt Knabe nicht. „Da draußen ist genügend Gas“, sagt er und zeigt Richtung Wasser. Die Kapazitäten des LNG-Terminals in Lubmin seien bereits jetzt um das Dreifache überfragt. Über ein Interessenbekundungsverfahren soll geregelt werden, welche Gashändler und Energiekonzerne das Gas einspeisen und verteilen dürfen, so Knabe.

Im Hafen von Lubmin laufen die vorbereitenden Baumaßnahmen. Am Ende des Hafenbeckens werden Dalben in den Untergrund gerammt, damit das FSRU (schwimmende Regasifizierungsstation) dort verankert werden kann. Das Hafenbecken wird nochmals auf die genehmigte Tiefe von sieben Metern ausgebaggert – Teil einer Unterhaltungsbaggerung.

Die Betreiber der Gasübernahmestation, das Unternehmen Gascade, haben inzwischen Aufträge in Höhe von 5 bis 6 Millionen Euro ausgelöst, um eine etwa 450 Meter lange Pipeline vom Hafen bis zum Einspeisepunkt an der Anlandestation zu bauen. Gascade will die Pipeline bis Ende 2022 fertigstellen. Unter Hochdruck seien die nötigen Vertrags- und Planungsunterlagen erstellt worden, sagt Projektleiter Stefan Petters. Die Anträge will Gascade in Kürze der zuständigen Genehmigungsbehörde, dem Bergamt Stralsund, übergeben.

Keine Inbetriebnahme der Nord Stream 2

Wohin das Gas fließt, entscheiden weder Söder noch Schwesig, sondern die Bundesnetzagentur. Dennoch: Lubmin ist der ideale Ort, um politische Botschaften zu verkünden und die Bundesregierung zu fordern. Berlin müsse „endlich zu Potte kommen“, schimpft Söder. Die Gasumlage nennt er „handwerklichen Murks“. Schwesig wirbt indessen für den im Land beschlossenen Energiepreisdeckel. Die Inbetriebnahme der Nord Stream 2 bleibt allerdings für beide ein No-Go. Zwei Länderchefs auf der Suche nach Gemeinsamkeiten.

Dieser Text erschien zuerst bei der „Ostsee-Zeitung“.

Von Martina Rathke/RND