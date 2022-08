„Seine Worte haben uns ermutigt“: Bundespolitiker würdigen Gorbatschow

Mehrere Bundespolitiker haben den russischen Friedensnobelpreisträger und ehemaligen sowjetischen Staatschef Michail Gorbatschow kurz nach Bekanntwerden seines Todes gewürdigt. Ohne Gorbatschow „wären die friedlichen Revolutionen in den Ländern des Ostblocks, bei uns, so nicht denkbar gewesen“, schrieb die Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) am Dienstagabend auf Twitter. „Seine Worte haben uns, haben mich, ermutigt, stark gemacht.“

Deutschland habe Gorbatschow viel zu verdanken, schrieb Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) ebenfalls auf Twitter. „Er leitete das Ende des kalten Krieges ein, ermöglichte Deutschlands Wiedervereinigung und schenkte seinem Land ein demokratisches Momentum. Ein mutiger Überzeugungstäter, dessen Stimme fehlen wird.“

Grünen-Politiker Jürgen Trittin twitterte: „Ich verneige mich vor einem großen Politiker des Friedens Michael #Gorbatschow RIP“. Gorbatschow starb am Dienstagabend im Alter von 91 Jahren in Moskau.

Gorbatschows Leistungen bei deutscher Einheit gehuldigt

In den Reaktionen des Gedenkens an Gorbatschow wird besondes häufig sein Verdienst an der deutschen Einheit hervorgehoben. „Ohne Michail Gorbatschow wäre die deutsche Einheit in Freiheit nicht möglich gewesen“, schreibt CDU-Vorsitzender Friedrich Merz in seinem Tweet.

Sein Parteikollege und CDU-Kanzlerkandidat der Bundestagwahl im vergangen Jahr, Armin Laschet, nannte Gorbatschow eine „Jahrhunderpersönlichkeit“. Auf die rhetorische Frage, ob ein Mensch die Welt verändern kann antwortet er: „Ja. Er kann. Keine Gewalt, keine Panzer, Abzug von 350.000 sowjetischen Soldaten aus Deutschland.“

Auch Militärexperte und Politikwissenschaftler Carlo Masala bekundete sein Beileid über Twitter – mit einer persönlichen Anekdote. „Er war der einzige Mensch, den ich jemals um ein Autogramm gebeten habe“, schrieb Masala.

„Viele Menschen haben Michail Gorbatschow Gutes zu verdanken, gerade wir in Deutschland“, schrieb Bundesumweltminister Cem Özdemir. „Sein Tod bedrückt dieser Tod noch mehr.“

Auch FDP-Politiker Alexander Lambsdorff hob hervor, was Gorbatschow für Deutschland geleistet hat. „Ich bin sicher: Auch Ihre Landsleute werden mit einigem Abstand realisieren, dass Sie ein wahrer Staatsmann waren, ein Mann das Friedens.“

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen stellte die Bedeutung Gorbatschows für Europa heraus. „Er spielte eine entscheidende Rolle bei der Beendigung des Kalten Krieges und dem Fall des Eisernen Vorhangs“, schrieb von der Leyen auf Twitter. Sie bezeichnete Gorbatschow als Führungspersönlichkeit, die zuverlässig und geachtet gewesen sei. „Er ebnete den Weg für ein freies Europa. Dieses Vermächtnis werden wir nie vergessen.“ Gorbatschow starb am Dienstagabend im Alter von 91 Jahren in Moskau.

Der ehemalige Staatspräsident der Sowjetunion ist am 30. August nach langer Krankheit in einem Moskauer Krankenhaus gestorben. Die Nachricht wurde zunächst über russische Medien verbreitet.

RND/ch/dpa