Warum sich die Hersteller der Corona-Impfstoffe jetzt mit Klagen überziehen

Hannover. Sie müssen mal Freunde gewesen sein. Oder zumindest Verbündete im Kampf gegen ein neues Virus, das die ganze Welt zu gefährden droht.

Es ist der 7. Januar 2020, ein Dienstag, am frühen Morgen, gerade hat Stéphane Bancel, Chef des Biotechunternehmens Moderna, in seinem Ferienhaus in Südfrankreich im „Wall Street Journal“ die Nachrichten aus China über eine sich rasch ausbreitende mysteriöse Atemwegsinfektion gelesen. Um 7.14 Uhr, die Kinder schlafen noch, schreibt er eine Mail an Barney Graham, den Vizedirektor des Impfstoffzentrums am National Institute of Health der USA, der Behörde des US-Seuchenexperten Anthony Fauci.

„Irgendeine Erklärung für den Virenausbruch in China?“, tippt Bancel in die Betreffzeile und schließt mit einem eiligen „LMK“, der Abkürzung für „Let me know“, „Lass es mich wissen“.

„Dann wissen wir, was zu tun ist“

Sich an Graham zu wenden lag nahe, mit ihm und weiteren Kolleginnen und Kollegen der US-Behörde hatte Moderna in den vergangenen Jahren an einem neuen Typ von Impfstoffen geforscht – den mRNA-Vakzinen.

Die Antwort lässt nicht lange auf sich warten. Um 7.23 Uhr schreibt Graham, er und seine Kollegen seien sich noch nicht ganz sicher, um welchen Virustyp es sich handelt. Aber: „Wenn es ein Sars-Coronavirus ist, wissen wir, was zu tun ist.“

Der kurze E-Mail-Dialog, dokumentiert von der „Washington Post“, markiert den Beginn einer der erfolgreichsten Impfstoffentwicklungen dieser Pandemie, einer Entwicklung in Rekordzeit. Nur drei Monate später, am 16. März 2020, beginnt die erste klinische Studie mit dem neuen mRNA-Impfstoff gegen Sars-CoV-2. Fast auf den Tag genau ein Jahr nach den Mails, am 6. Januar 2021, lässt die Europäische Kommission Spikevax, so der Markenname, in der EU zu.

Musterbeispiel einer Public-Private-Partnership

Bis heute ist das Präparat allein in Deutschland 31,5 Millionen Mal verimpft worden. Es hat weltweit, wie auch das Präparat von Biontech und Pfizer, Millionen von Menschenleben gerettet und dazu beigetragen, dass die Pandemie viel von ihrem Schrecken verloren hat.

Auch in den USA ist man stolz darauf. Und auf den Beitrag, den die Behörde, das National Institute of Health, geleistet hat. „Das NIH-Moderna-Vakzin“, so nennen es besonders US-Offizielle daher gerne. Die Zusammenarbeit gilt als Musterbeispiel einer fruchtbaren Kooperation von Behörde und Unternehmen, einer Public-Private-Partnership.

Die Frage ist nur, ob es zu einer solchen Zusammenarbeit künftig noch einmal kommen könnte – nach allem, was danach passiert ist.

Wie bei einer Schulhofprügelei

Nur wenige Monate später verschweigt Moderna gegenüber der US-Patentbehörde den Beitrag von NIH-Mitarbeitern. Moderna-Forschende allein hätten den Impfstoff entwickelt, wird Bancel beteuern – trotz einer vierjährigen Kooperation zwischen Unternehmen und Behörde. Moderna hat für Entwicklung, Tests und Lieferung von Spikeva“ 10 Milliarden Dollar vom Staat erhalten – und möchte den Beitrag der Staatsforscher dennoch unterschlagen.

Eine Frage von Stil und Anstand? Nicht allein. Es geht auch darum, wer den Impfstoff künftig wo produzieren darf. Wer über weitere Impfstoffe bestimmt, die auf dieser Technik basieren. Und um Geld geht es auch. Inzwischen ist der Streit mühsam befriedet. Moderna hat, auf öffentlichen Druck hin, eingelenkt. Aber im Hintergrund wirkt er weiter.

Verbündete jedenfalls, das war einmal. Er fühle sich, sagt ein Kenner der Branche gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), an eine „Schulhofprügelei“ erinnert: Im Jahr drei der Pandemie herrscht in der Impfstoffbranche, dem gefeierten Retter aus dem größten Elend, längst ein fröhliches Jeder-gegen-Jeden.

Es geht um die Zukunft

Curevac gegen Biontech. Biontech gegen Curevac. Alnylam gegen Biontech. Alnylam gegen Moderna. Moderna gegen NIH. Und neuerdings nun auch: Moderna gegen Biontech/Pfizer. Sowohl in den USA als auch in Deutschland, beim Landgericht Düsseldorf, hat das US-Unternehmen vor wenigen Tagen Klage gegen das deutsche Vorzeigeunternehmen eingereicht. Patentverletzungen wirft Moderna Biontech und Pfizer vor, Ideen- und Methodenklau also. Was Biontech strikt zurückweist.

Es geht dabei um viel Geld. Aber mehr noch geht es um die Zukunft. Darum, wer das Recht auf eine Technik besitzt, die zu den medizinischen Schlüsseltechniken des 21. Jahrhunderts werden könnte. Mithilfe der mRNA-Technik wollen Forscher und Forscherinnen künftig längst nicht mehr nur Corona-Impfungen, sondern Therapien gegen Krebs und viele weitere Krankheiten entwickeln. Die mRNA-Methode wäre dann eine „Plattformtechnologie“, wie Timo Minssen sie nennt, Juraprofessor und Experte für Patente und biomedizinische Innovation an der Universität Kopenhagen. Das Gleiche also wie das, was Apples Betriebssystem iOS oder Googles An­droid für die Informationstechnologie sind: die Basis für alle weiteren Anwendungen. Ein Schatz.

Früher hätte ein PR-Desaster gedroht

Der Zeitpunkt der Klagen ist dabei für Minssen und den auf Biotechnologie spezialisierten Düsseldorfer Patentanwalt Ulrich Storz kein Zufall. In den kritischeren Phasen der Pandemie, als täglich Tausende starben, hätten solche Prozesse öffentliche Entrüstung provoziert – und hätten zudem die betreffenden Unternehmen viel Kraft gekostet, die für anderes gebraucht wurde. „Das hätte“, so Storz, „ein PR-Desaster gegeben.“ Auch jetzt nimmt Moderna noch auf die öffentliche Meinung Rücksicht – indem es, wie Curevac, nicht den Verkauf der Impfstoffe unterbinden will und auf die Klage in ärmeren Ländern verzichtet. „Zudem ist jetzt klar, wer die Gewinner und wer die Verlierer sind“, sagt Storz, also: Wo etwas zu holen ist und wo nicht. Moderna erwartet für dieses Jahr einen Umsatz von 21 Milliarden Dollar, bei Biontech waren es im ersten Halbjahr 10,5 Milliarden. Pfizer wiederum, weltweit die Nummer eins der Pharmabranche, verbuchte 2021 ein Umsatzplus von 95 Prozent – vor allem dank Comirnaty, dem Corona-Impfstoff.

Zweifel, wer hier gewonnen hat, dürften damit ausgeräumt sein.

Und damit ist auch die anfängliche Fiktion einer grenzenlos idealistischen Kooperation längst gefallen. „Unser Rivale ist das Virus und nicht der Mitbewerber“, erklärte zum Beispiel Pfizer-Chef Albert Bourla 2020. „Uns war zur Gründungsphase klar: Das Feld ist so neu, wir brauchen einander“, sagte Curevac-Pionier und -Mitgründer Ingmar Hoerr noch 2021 in einem Gespräch mit dem „Spiegel“. „Das kann keiner akzeptieren, dass ein Unternehmen schlechte Nachrichten hat.“ Es sind Sätze aus vergangenen Zeiten.

Ergebnis von mehr als 30 Jahren Forschung

Doch wer darf nun darauf pochen, der Erfinder der mRNA-Impfung zu sein? Wer reklamiert zu Recht, dass alle anderen von ihr oder ihm abgekupfert haben? Einer der wenigen, die dies versuchen, ist der US-Amerikaner Robert Malone, der Ende der Achtzigerjahre als frisch graduierter Student menschliche Zellen erstmals mithilfe von Boten-RNA Proteine herzustellen – und heute als von Twitter geblockter Impfkritiker geradezu manisch gegen den Verdacht ankämpft, von der Wissenschaftsgeschichte weltweit ignoriert zu werden.

Tatsächlich jedoch basiert die mRNA-Impfung auf mindestens 30 Jahren Forschung – und Dutzenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Institutionen und Unternehmen, die dazu beigetragen haben. Im Jahr 2000 injizierte zum Beispiel Ingmar Hoerr in Tübingen erstmals mRNA in Mäuse – und wurde dafür zuletzt bereits als Nobelpreiskandidat gehandelt. 2005 findet die gebürtige Ungarin Katalin Karikó an der University of Pennsylvania gemeinsam mit Drew Weissman einen Weg, mRNA so zu verändern, dass menschliche Zellen sie nicht mehr als Fremdkörper bekämpfen – von den Biontech-Gründern Ugur Sahin und Özlem Türeci wird sie dafür später als Vizepräsidentin in ihr Mainzer Unternehmen geholt. Allein in der Hülle aus Fettmolekülen, die die mRNA umschließt, steckt jahrzehntelange Entwicklungsarbeit.

Das Virus traf die Welt aus Sicht der Impfstoffforschung zum gleichsam frühestmöglichen Zeitpunkt. „Wenn die Pandemie nur ein Jahr früher ausgebrochen wäre“, betonten Sahin und Türeci einmal, „hätten wir möglicherweise nicht so schnell reagieren können.“

Seltsam ähnliche Patentanträge

Dank diesem Vorlauf ist die Zusammenstellung des Impfstoffs selbst, nachdem die Genomsequenz des Virus einmal enthüllt ist, im Januar und Februar 2020 nur eine Frage weniger Wochen. Eine bloße Fingerübung, die Anwendung eines längst gefundenen Prinzips. Nur hat genau das auch fatale Folgen für den Versuch, sich die Urheberschaft auf ihre Produkte zu sichern.

Als sich Moderna, Curevac und Biontech zwischen Ende Januar und April 2022 um internationale Patente für ihre Impfstoffe bemühen, ähneln sich diese Anträge – wegen desselben Virus, auf die sie sich beziehen – nicht nur bis in einzelne Formulierungen; die Gutachterinnen und Gutachter empfehlen auch aus denselben Gründen ihre Ablehnung: Die Vakzine seien nicht innovativ, also nicht originär und neu, sondern nur die Anwendung von schon Bekanntem. Sollten sich die drei nun um nationale Patente bemühen, „müssen sie daher mit erheblichem Gegenwind rechnen“, prophezeit Patentexperte Storz.

Bei ihren Klagen beziehen sich Moderna und Co. daher nun auf ältere Patente, die Verfahren und Teile der Impfstoffe betreffen – und bemühen dabei teilweise eher verquere Argumentationen. So ist zum Beispiel wissenschaftlich unstrittig, dass Katalin Kariko und Drew Weissman mit ihren Forschungen 2005 einen entscheidenden Beitrag zu den mRNA-Impfstoffen lieferten. Kariko hat dafür wichtige Auszeichnungen erhalten, zum Beispiel den European Inventor Award des Europäischen Patentamtens und mit Sahin und Türeci den renommierten Paul-Ehrlich-und-Ludwig-Darmstaedter-Preis.

Selbst erfunden – oder bloß abgekupfert?

Die beiden zugelassenen mRNA-Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna nutzen diese Technik; Curevac verzichtete darauf – und scheiterte mit seinem ersten Impfstoffkandidaten. Moderna leitet selbst seinen Namen aus dieser Modifikation ab, ebenso wie Biontech zahlt das Unternehmen eine Lizenzgebühr für die Nutzung der Patente aus Kalikos Zeit an der University of Pennsylvania.

Doch während Kariko 2005 die Gruppe von Stoffen beschreibt, die die mRNA für die Zelle verträglich machen, die Pseudouridine, und das später entscheidende 1-Methyl-Pseudouridin lediglich mit aufführt, aber nicht mit einer Studie belegt, holt Moderna dies sechs Jahre später nach, erhält dafür ein eigenes Patent – und bezieht sich jetzt in seiner Klage unter anderem darauf.

Ist das dann eine eigene, originäre Leistung? Oder nicht doch eher die bloße Weiterentwicklung von etwas, das schon erfunden war?

Der Düsseldorfer Patentanwalt Storz wie auch der Kopenhagener Jura-Professor Minssen halten den Erfolg der Klage in diesem wie auch in den anderen Punkten für alles andere als selbstverständlich. Auf jeden Fall stünden den Unternehmen sehr lange Verfahren bevor – mit ungewissem Ausgang.

Eine Verheißung für die Zukunft

Das ist auch den klagenden Unternehmen bewusst. Dass sie sich dennoch darauf einlassen, zeigt, welche Bedeutung sie dieser Technik beimessen. mRNA, das ist die große Verheißung für die Zukunft. „Es geht darum, welches Unternehmen in Zukunft die essentielle Bezugsquelle sein wird, von der andere Unternehmen möglicherweise Lizenzen beziehen müssen“, erklärt Minssen. Und die Entscheidung, wer das geistige Eigentum daran besitzt, „wird die Voraussetzungen für künftige Lizenzgebühren und damit den Gewinn schaffen, den Unternehmen wie Moderna damit einstreichen können“.

Dass die öffentlich-private Zusammenarbeit an so komplexen Technologien, die von einem Unternehmen oder Forscherteam allein kaum zu leisten ist, künftig erschwert wird. „Es gilt jetzt schnellstmöglich Klarheit über die Patent- und Datenfragen zu schaffen, um dann ein intelligentes und gerechtes Lizenzsystem aufzubauen“, fordert der Experte für medizinische Innovation. Genau dieses solle genügend Anreize zur Innovation und zur Zusammenarbeit schaffen, aber auch „größeren und kleineren Unternehmen und öffentlichen Institutionen ermöglichen, effektiv in diesen Zukunftsbereichen zu forschen, zu entwickeln und zu konkurrieren“ – letztlich mit einem Ziel: Dass möglichst viele Patientinnen und Patienten profitieren – und zwar sowohl im Hinblick auf medizinische Notlagen als auch langfristig.

Eine Mahnung vom „Helden des Jahres“

Genau das aber steht infrage, fürchtet Storz, wenn ein Unternehmen jetzt patentrechtlich einen Großteil des mRNA-Prinzips erfolgreich für sich beansprucht – und neue Mittel dann nicht mehr als eigene Erfindung gelten. Dann, prophezeit Storz, wären die mRNA-Entwicklerinnen und -Entwickler „letztlich Opfer ihres eigenen Erfolgs“ – mit letztlich auch negativen Folgen für Patientinnen und Patienten, weil kleineren Firmen der Anreiz fehlt, neue Mittel zu erfinden.

Der NIH-Forscher Barney Graham, Adressat von Bancels E-Mail am Beginn der Pandemie, hofft nun darauf, dass genau das nicht passiert. Er ist inzwischen im Ruhestand, nicht ohne die verdiente Anerkennung erfahren zu haben: Das „Time“-Magazin ehrte ihn 2021 als einen „Helden des Jahres“. Zum Glück, sagte er einem Interview in diesem Jahr, gebe es jetzt die Werkzeuge, um künftige Bedrohungen früh zu stoppen. „Es kommt“, fügte er hinzu, „nur darauf an, sie zu nutzen und das nächste Mal vorbereitet zu sein.“

