Keine Laufzeitverlängerung: CDU wirft Habeck Anti-Atomkraft-Ideologie vor

Berlin. Mit scharfer Kritik hat die Opposition auf die Entscheidung von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) reagiert, zwei der drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke als Notreserve vorzuhalten, aber grundsätzlich am geplanten Atomausstieg 2022 festzuhalten. Kritische Stimmen gibt es aber auch beim Koalitionspartner.

Der Wirtschaftsrat der CDU war Habeck Anti-Atomkraft-Ideologie vor. „Der Bundeswirtschaftsminister muss sich endgültig von überholter Anti-Atomkraft-Ideologie seiner Parteikollegen verabschieden und klar machen, dass er die Energieversorgung zu bezahlbaren Preisen sichert“, sagte Wolfgang Steiger, Generalsekretär des Wirtschaftsrates der CDU, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Deshalb müssen die Kernkraftwerke umgehend in den Streckbetrieb und über Silvester hinaus am Netz bleiben“, so Steiger weiter.

Kritik äußerte Steiger auch an der Entscheidung, das Kraftwerk Emsland bereits Ende des Jahres endgültig stillzulegen. „Eigentlich wäre es nur logisch, für alle drei noch im Betrieb befindlichen Reaktoren Streckbetrieb vorzuschlagen. Dass das Kraftwerk Emsland nicht zur Lösung beitragen soll, hinterlässt im Kontext der baldigen Landtagswahl in Niedersachsen einen faden Beigeschmack.“ Es wäre nicht das erste Mal, dass wegen einer Landtagswahl energiepolitisch fragwürdige Entscheidungen zu Lasten der Kernenergie vom Zaun gebrochen würden, sagte Steiger dem RND.

FDP-Energiepolitiker Kruse: Entscheidung bildet Realität nicht ab

Kritik kommt auch von Michael Kruse, Sprecher für Energiepolitik der FDP-Bundestagsfraktion: „Die Ergebnisse des Stresstests sind wenig wert, denn die Annahmen sind zu optimistisch. Sie sind politisch bestimmt und nicht aus der Realität abgeleitet“, sagte er laut einer Mitteilung. Die ausbleibende Verlängerung für die Kernkraftwerke in Deutschland sei angesichts explodierender Strompreise eine unnötige Belastung der Stromkunden. „Statt mit verfügbaren Kraftwerken weiter günstigen Strom zu produzieren, gehen abgeschriebene Kraftwerke in die Reserve“, so Kruse. Er wünsche sich bei dieser Entscheidung mehr pragmatischen Wirtschaftsminister und weniger grüne Brille.

Habeck hatte bei der Vorstellung der Ergebnisse des zweiten Netzstresstests am Montagabend erklärt, dass die beiden AKW Isar 2 und Neckarwestheim bis Mitte April 2023 zur Notversorgung zur Verfügung stehen sollen. Der Stresstest komme zu dem Ergebnis, „dass stundenweise krisenhafte Situationen im Stromsystem im Winter 22/23 zwar sehr unwahrscheinlich sind, aktuell aber nicht vollständig ausgeschlossen werden können“, hieß es in der Mitteilung.

Weil Russland weniger Gas liefert und angesichts stark angestiegener Energiepreise wird in Deutschland seit Monaten über einen möglichen längeren Betrieb der drei verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland diskutiert. Eigentlich war vorgesehen, dass die verbliebenen Meiler Isar 2 in Niederbayern, Emsland in Niedersachsen und Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg zum Jahresende vom Netz gehen.

RND/ani/seb/dpa