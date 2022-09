Israels Staatspräsident Herzog: Deutschland ist „Teil der DNA“ Israels

Berlin. Der israelische Staatspräsident Izchak Herzog hat in einer Rede vor dem Deutschen Bundestags den Opfer des Holocaust gedacht. Er erinnerte zu Beginn mit einem Gebet an die „sechs Millionen Seelen des jüdischen Volkes“, die getötet wurden. „Mögen sie in Frieden Ruhen“. In seiner Ansprache unterstrich Herzog die Bedeutung des Gedenkens an die Opfer des Holocaust für Israel und Deutschland.

Izchak Herzog erinnerte an die zahlreichen jüdischen Persönlichkeiten, die aus Deutschland stammten – unter anderem Albert Einstein. Er nannte Deutschland einen „Teil der DNA“ des jüdischen Volkes – gleichzeitig mahnte er die deutschen Gräueltaten gegen Juden an. „Das jüdische Volk vergisst nicht“, sagte Herzog. Er nannte das Gedenken daran eine Verpflichtung gegenüber zukünftigen Generationen, eine moralische Verpflichtung und eine historische Aufgabe. „Sichern beide Völker die Bedeutung des Gedenkens, werden sie als Beispiel für die ganze Menschheit gelten“, so Herzog.

„Der Staat Israel wird sich verteidigen“

„Wir müssen Antisemitismus und Rassismus den Kampf ansagen“, erklärte der israelische Staatspräsident weiter. Dabei sollten Frieden, Partnerschaft und gegenseitiger Respekt eine größere Rolle spielen. Mit Blick auf den Konflikt mit Palästina bekundete Herzog, dass sein Land eine partnerschaftliche Beziehung mit allen Ländern des Nahen Ostens suche, unterstrich aber auch: „Unsere palästinensischen Nachbarn müssen zuerst den Terror bekämpfen.“

Mit Blick auf die Konflikte mit dem Iran forderte Herzog den Bundestag auf, gegen die Atomwaffen-Bestrebungen des Landes vorzugehen. Wer den Staat Israel bedrohe habe kein Recht auf Unterstützung, sagte Herzog. „Der Staat Israel wird sich verteidigen.“

„Deutschland kann nicht mehr wieder gutmachen, was nicht mehr wiedergutzumachen ist“, hatte Bundestagspräsidentin Bärbel Bas zur Begrüßung des israelischen Staatspräsidenten mit Blick auf die Erinnerung an den Holocaust gesagt. „Juden müssen in Deutschland sicher sein. Es ist zutiefst schmerzhaft, wenn wir diesem Anspruch nicht gerecht werden.“ Sie bat den israelischen Staatspräsidenten angesichts Izchak Herzog der Opfer der Olympischen Spiele von 1972 um Vergebung.

Auch heute müsse Deutschland weiterhin gegen jedwede Hetze gegen Juden vorgehen. Antisemitische Taten seien nicht nur ein Problem der anderen, der Extremisten, sagte Bas. „Antisemitismus gibt es auch mitten unter uns, in der Mitte der Gesellschaft. Ihm entgegen zu treten ist unser aller Verpflichtung“. Bas warnte, dass sich Antisemitismus häufig als Israel-Kritik tarne. „Deutschland steht fest an der Seite Israels“, versprach die Bundestagspräsidentin.

Kranz-Niederlegung und KZ-Besuch geplant

Herzog ist bereits seit Sonntag auf offiziellem Staatsbesuch in Deutschland. Nach seiner Rede im Bundestag will er zusammen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier einen Kranz am Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin niederlegen. Am frühen Nachmittag werden Herzog und Steinmeier in Begleitung ihrer Frauen zu einem Besuch in der Gedenkstätte für das frühere Konzentrationslager Bergen-Belsen bei Celle erwartet.

In Bergen-Belsen starben mehr als 52.000 KZ-Häftlinge und rund 20.000 Kriegsgefangene, unter ihnen das jüdische Mädchen Anne Frank, deren Tagebuch weltbekannt wurde. Herzogs Vater Chaim Herzog, der von 1983 bis 1993 ebenfalls israelischer Staatspräsident war, gehörte 1945 als britischer Offizier zu den Soldaten, die das KZ Bergen-Belsen befreiten.

RND/ag/epd