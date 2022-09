„Machtdemonstration“: Russland schickt großen Raketenkreuzer in die Ostsee

Kiel. Russland demonstriert gegenüber der Nato erneut Stärke. Am Mittwoch ist der in Murmansk stationierte Raketenkreuzer „Marshall Ustinov“ im Skagerrak erschienen. Seit Tagen beschatten Fregatten der britischen Marine das Schiff und seinen Verband, die am 24. August das Mittelmeer verlassen haben. Zunächst gingen Beobachter bei der Nato davon aus, dass der Kreuzer mit seinem Verband Kurs auf den Heimathafen Severomorsk bei Murmansk hat.

Doch am Mittwoch dann die Wende: Die „Marshall Ustinov“ änderte die Richtung nach Osten und befindet sich aktuell im Skagerrak, einem Teil der Nordsee zwischen der Nordküste Jütlands (Dänemark), der Südküste Norwegens und der nördlichen Westküste Schwedens - mit Kurs auf die Ostsee. Es wird erwartet, dass die Schwester der im April versenkten „Moskva“ in den nächsten Tagen durch den Großen Belt und den Fehmarnbelt in die Ostsee verlegt wird. Russlands Marine hatte am Montag erst einen Verband mit der Fregatte „Yaroslav Mudriy“ in Richtung Skagen geschickt. Bei der deutschen Marine beobachtet man die Bewegungen, kommentiert sie aber nicht. Zwei auf das Abhören von Funksignalen spezialisierte Einheiten der Marine sind auf See. Das Aufklärungsschiff „Oste“ verließ am Mittwoch den Kieler Hafen. Das Aufklärungsschiff „Alster“ kreuzt in der zentralen Ostsee und sammelt Informationen über die russische Marine.

„Es spricht vieles dafür, dass die russische Marine auf die Verlegung der ‚Kearsarge‘ reagiert und nun ebenfalls eines ihrer wenigen noch vorhandenen großen Schiffe in die Ostsee schickt“, so Johannes Peters, Abteilungsleiter Maritime Strategie und Sicherheit am Institut für Sicherheitspolitik der Uni Kiel (ISPK). Denn seit fast vier Wochen ist die US-Kampfgruppe mit dem amphibischen Angriffsschiff „Kearsarge“ sowie den Landungsschiffen „Arlington“ und „Gunston Hall“ mit über 4000 Soldaten in der Ostsee. Außerdem haben die USA Zerstörer und Logistikschiffe in der Ostsee. Die „Kersarge“ war nach der Kieler Woche zunächst ins Mittelmeer geschickt worden. Doch bei Gibraltar drehten die Amerikaner um und fuhren in fünf Tagen mit den Einheiten in die Ostsee.

Womöglich will die russische Marine auf der Ostsee ihre Kräfte demonstrieren

Es ist das erste Mal seit mehr als 30 Jahren, dass wieder so große Einheiten der USA mit über 4000 Soldaten in der Ostsee kreuzen. „Deshalb ist es natürlich denkbar, dass die russische Marine signalisiert: ‚Hallo, wir sind auch noch da“, so Peters. Der Umstand, dass die Besatzung der „Marshall Ustinov“ bei der Einfahrt ins Skagerrak sogar ein AIS-Signal anschaltete und so durch die frei zugänglichen Tracking-Apps von jedermann gesehen werden konnte, spreche ebenfalls dafür, dass Russland hier eine „Show of Force“ plane, so Peters. Wann der Verband durch den Großen Belt oder den Fehmarnbelt fährt, ist noch nicht klar. Hält er Kurs und Geschwindigkeit bei, würde der russische Verband am Freitag bei Fehmarn sein.

Eine alternative Erklärung wäre ein Tankstopp vor Skagen. Aus der Ostsee wurde vor einigen Tagen ein russischer Marinetanker in die Nordsee geschickt. Da die russischen Schiffe für die Hochsee-Betankung nicht sonderlich modern ausgerüstet sind, suchen sie sich in den internationalen Gewässern geschützte Ankerplätze. Östlich von Skagen befindet sich einer dieser Liegeplätze. Dort hatte Russland zuletzt Ende Oktober zwei Korvetten versorgt. Im Juli und August hatte die russische Marine außerdem mit Atom-U-Booten in der Ostsee für Aufsehen gesorgt. Wie lange die russischen Einheiten in der Ostsee bleiben werden, ist noch unklar. Da die russische Marine in Kaliningrad einen eisfreien Hafen hat, könnte die "Marshall Ustinov" auch im Winter in der Ostsee bleiben.

Kreuzer „Marshall Ustinov“ wird von der Nato beschattet

Auch die Nato hat bereits auf die Verlegung der „Marshall Ustinov“ reagiert. Einheiten aus den ständigen Einsatzverbänden der Nato beschatten die russischen Einheiten. Am Montag war aus der Ostsee der Einsatzverband 1 (SNMG1) der Nato aus der Ostsee ins Skagerrak verlegt worden.

Bei der „Marshall Ustinov“ handelt es sich um eines der größten Kampfschiffe der russischen Marine. Der Raketenkreuzer ist in Murmansk beheimatet. Kurz vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine war der Kreuzer zusammen mit anderen Einheiten ins Mittelmeer verlegt worden. Die „Marshall Ustinov“ wurde 1986 in der heutigen Ukraine gebaut. Das knapp 11.000 Tonnen verdrängende Schiff ist einer von noch zwei verbliebenen Kreuzern der „Slava“-Klasse. Das Typschiff war die am 14. April durch ukrainische Flugkörper vor Odessa versenkte „Moskva“. Das Schwesterschiff „Varjag“ ist noch im Mittelmeer. Ein viertes Schiff der Klasse liegt seit Jahren unfertig in Mykolajiv in der Ukraine, da Russland nach dem Stapellauf 1990 keinen Weg zur Fertigstellung fand.

Die „Marshall Ustinov“ beherbergt ein beachtliches Waffenarsenal. Hauptbewaffnung sind acht große Seezielflugkörper vom Typ P500 Basalt gegen See- und Landziele. Zur Flugabwehr sind 16 Starter für P300-Flugkörper an Bord. Außerdem gibt es Torpedos, Artillerie und Hubschrauber an Bord.

