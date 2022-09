„Waffen sind das absolut Wichtigste“: Söder will Leopard-Panzer an Ukraine liefern

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich in der ARD-Talksendung „Maischberger“ für die Lieferung schwerer Waffen und Kriegsgeräts an die Ukraine ausgesprochen. „Ich war am Anfang sehr zurückhaltend. Wenn ich die Ukrainer richtig verstehe, ist, um zu bestehen und vielleicht irgendwann in Gespräche über einen Frieden zu kommen, wichtig militärisch zu bestehen. Deswegen sind Waffen das absolut Wichtigste“, sagte Söder.

Dies schließe auch die Lieferung von Leopard 2-Panzern ein, sagte Söder auf Nachfrage von Moderatorin Sandra Maischberger. In der ARD-Sendung kritisierte der bayerische Ministerpräsident die Position von Bundeskanzler Olaf Scholz zu Waffenlieferungen an die Ukraine.

Kritisch äußerte sich Söder auch zur Energiepolitik der Bundesregierung. „Beim Thema Energie kann ich nur eines sagen: Ich finde es wichtig, Solidarität mit der Ukraine zu zeigen und zu behalten“, so der CSU-Chef. „Um aber die Solidarität im Lande aber zu haben, darf man nicht den Eindruck erwecken, dass man sich nicht, um den Wohlstand im eigenen Land kümmert.“

Angesprochen auf das Oktoberfest, bei dem es in diesem Jahr keine Maskenpflicht mehr gibt, sagte Söder: „Wir sind in dieser Pandemie in einer Phase der Eigenverantwortung“. Die „Diskussion um Absperren, Zusperren und Verbieten“ habe nun ein Ende.

