„Machen es uns zu einfach, wenn wir alles Putin in die Schuhe schieben“

Herr Kooths, erst mal herzlichen Glückwunsch! Sie haben schon 2021 klarer als andere vor wachsenden Inflationsgefahren gewarnt. Haben Sie eine Kristallkugel hier in Ihrem Institut in Kiel, aus der sie solche Dinge ablesen können?

Schön wär‘s. Den russischen Angriff auf die Ukraine haben natürlich auch wir nicht vorhergesehen. Eine Tendenz zur Energieverteuerung allerdings gab es auch schon vorher. Hinzu kam das Ende der Corona-Krise, in der weltweit massive Fiskalprogramme über die Notenpressen finanziert wurden. Das hat künstliche Kaufkraft geschaffen, die während der Lockdowns nicht ausgegeben wurde. Es war klar, dass dann eine ungewöhnlich große Nachfrage auf ein begrenztes Angebot treffen würde. Dass in einer solchen Szenerie auf breiter Front die Preise steigen, war also seriös prognostizierbar, ohne Kristallkugel.

Regierungen und Notenbanken in der EU und den USA spielten damals alles noch runter, offiziell wurde „ein nur vorübergehender Teuerungseffekt“ nach der Corona-Krise erwartet.

Genau darin lag der Fehler. Man betrachtete nur eine einzige Ebene des Geschehens und glaubte an eine Teuerungswelle, die schnell vorüberzieht. Schon damals aber zeichnete sich ein komplexes Ineinandergreifen diverser Faktoren ab, die allesamt das Zeug haben, preistreibend zu wirken. Denn im Hintergrund schlummern längerfristige Inflationsgefahren, die damals wegen Corona und heute wegen des Krieges übersehen werden.

Klären Sie uns auf: Was schlummert denn da?

In Deutschland wird die potenziell preistreibende Wirkung des demografischen Wandels noch immer unterschätzt. Mit der anstehenden Verrentung der Babyboomer kommt dieser aber schon bald mit voller Wucht. Immer mehr Alte wollen dann Leistungen, vom Essen im Restaurant über haushaltsnahe Dienstleistungen bis zur Pflege, die von immer weniger Jüngeren erbracht werden müssen. Das treibt die Preise.

Die Ökonomen Charles Goodhart und Manoj Pradhan sagen in dem 2020 erschienenen Buch „The Great Demographic Reversal“ eine weltweite Inflationswelle wegen der Demografie voraus. Reden wir also in unseren aktuellen Debatten über Gas und Krieg übers falsche Thema?

Das Problem liegt in der Addition diverser Faktoren der Inflation. Natürlich hängt derzeit viel am Kriegsverlauf und an den Gaspreisen. Dennoch machen wir es uns zu einfach, wenn wir jetzt alles Wladimir Putin in die Schuhe schieben. Über den demografischen Faktor haben wir gesprochen. Ein weiterer Megatrend ist der Umbau der Energiewirtschaft, der einen erheblichen Kapitalbedarf mit sich bringt. Hinzu kommt – befeuert durch Resilienzdebatten – die preistreibende Wirkung von politischen Deglobalisierungstendenzen. Jedem, der derzeit eine Politik fordert, die sich unabhängiger von China machen will, die mehr auf Eigenproduktion setzt und sich insgesamt protektionistischer aufstellt, muss klar sein: Auch das schmälert die Produktivität und treibt tendenziell die Preise.

„Was hier passiert, macht uns alle ärmer“

Erneuerbare Energien werden doch aber früher oder später die Preise hoffentlich dämpfen können?

Langfristig vielleicht schon. Preistreibend wirken aber die Probleme der langwierigen Übergangsphase, bei der wir erst am Anfang stehen. Wir betreiben mit hohem Aufwand den Aufbau neuer Energiesysteme und rangeln mit anderen Nationen um Rohstoffe, die man für Solarpanels braucht, für Batterien oder Windräder. Zugleich müssen wir für die fossilen Energien, die wir ersetzen wollen, so viel bezahlen wie nie – weil wir de facto noch immer von ihnen abhängig sind.

Ein Händler sprach jüngst von „twin peaks“: Bei Batterierohstoffen sei ein Preisgipfel erreicht, beim Gas ebenso. Was macht das alles mit unseren deutschen Staatsfinanzen?

Wir sollten so ehrlich sein und einfach mal festhalten: Was hier gerade passiert, macht uns in Deutschland alle miteinander ärmer. Zur Wahrheit gehört auch, dass die ökonomischen Prozesse, die jetzt in Gang kommen, die Umverteilungsmasse schrumpfen lassen, mit denen die Politik ständig hantiert. Anders gesagt: Die Verteilungskonflikte verschärfen sich. Ich würde mir wünschen, dass die Regierung dies klar ausspricht. Allzu oft wird versucht, eine in der Öffentlichkeit noch immer spürbare Vollkaskomentalität zu bedienen. Das ist populär, aber weltfremd.

Die neuen Montagsdemonstranten von ganz links und ganz rechts sehen die Verantwortlichen der Preiskrise in Berlin – obwohl die Regierung gerade 65 Milliarden Euro für das dritte Entlastungspaket zusammengekratzt hat.

Da wirkt sich eine optische Täuschung aus – zu der leider die Regierung selbst auch einen Teil beigetragen hat. Deutschland diskutiert zu viel über das Handeln der Regierung und zu wenig über das bisherige Nichthandeln der EZB. Geldwertstabilität zu garantieren ist Aufgabe der Notenbanken, nicht der Regierung. Mehr denn je ist aber in Deutschland der Eindruck entstanden, die Bundesregierung sei für die Bekämpfung der Inflation zuständig. Wenn Berlin nur genug Entlastungspakete oder Tankrabatte beschließe, so glauben inzwischen viele Bürger, komme man schon irgendwie durch.

„Als würde die Feuerwehr Benzin ins Feuer gießen“

Kann die Politik, wenn sie genug Geld in die Hand nimmt, trotz hoher Inflation so etwas hinbekommen wie eine für die Bürger angenehme Simulation von Normalität?

Nein, das funktioniert auf keinen Fall. Der Versuch, die Realitäten zu verkleistern, macht sogar alles noch schlimmer. Nehmen wir mal an, der Staat legt noch ein viertes Entlastungspaket auf und sagt: Liebe Leute, regt euch nicht auf, wir übernehmen jetzt die Mehrkosten der gestiegenen Gaspreise komplett und finanzieren das schlicht und einfach durch eine Ausweitung der Staatsschulden. Dann pumpt man unterm Strich noch mehr Geld ins System – und treibt die Inflation noch weiter an.

Nach Ihrer Logik war also der Tankrabatt ein Fehler.

Ja, klar. Das ist so, als würde die Feuerwehr mal ein bisschen Benzin ins Feuer gießen. Das Geld ist verpufft, die Preise steigen längst wieder, nachhaltig geändert hat sich gar nichts.

Dann gefällt Ihnen wohl auch nicht die von Olaf Scholz verkündete Senkung der Mehrwertsteuer auf Erdgas auf 7 Prozent.

Dieser Beschluss ist wirklich absurd. Ich bin dafür, dass man einen sozialen Ausgleich schafft, dass man sich auf Bedürftige konzentriert, an diesen Stellen muss der Sozialstaat sich kümmern. Das tut er jetzt ja auch, etwa mit den am Wochenende verkündeten Verbesserungen für Rentner und Wohngeldempfänger. Auch die Gasumlage kann hilfreich sein, über dieses Instrument wurde in letzter Zeit nicht ganz fair diskutiert. Eine generelle Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas aber ist ein Fehler, damit sendet der Staat exakt das falsche Signal in die Märkte.

Braucht die Politik in Berlin eine bessere wirtschaftswissenschaftliche Beratung?

Die Bedenken führender Institute waren ja in Berlin durchaus bekannt. Die Politik entscheidet nach ihren ganz eigenen Kategorien. Mal geht es ums Tempo, mal um die nächste Landtagswahl, mal auch um die Verwischung von Verantwortung. Beim Tankrabatt taten viele in der Koalition später so, als hätten sie mit dem Beschluss gar nichts zu tun. Auch eine konzertierte Aktion bringt inhaltlich nichts, führt aber dazu, die Verantwortung zu verwässern. Wenn alle verantwortlich sein sollen, ist de facto niemand mehr verantwortlich.

„Auch die EZB kocht nur mit Wasser“

Während die Debatten weiterlaufen, haben viele Menschen den Eindruck, das Geld in ihrer Hand schmelze angesichts der Teuerung wie Eis in der Sonne.

Deshalb ist eine Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank jetzt mehr als überfällig. Die EZB hat hier den richtigen Zeitpunkt zum Eingreifen längst verpasst.

Warum hat EZB-Präsidentin Christine Lagarde so lange gezögert? Wovor hat sie Angst?

Die Mehrheit des EZB-Rats fürchtet ganz offensichtlich eine neue Euro-Krise. Diese Sorge ist berechtigt. Denn wir Europäer haben die Ursache dieser Krise – die vor allem im Süden der EU viel zu hohe Staatsverschuldung – nie wirklich bereinigt. Stattdessen haben wir die nötigen Entscheidungen einfach durch eine extrem expansive Geldpolitik immer wieder vor uns hergeschoben – so wie man eine Bierdose die Straße runter kickt. Auf diese Art wird Europa den Ausweg aus der Inflation nicht finden. Nötig ist, auch wenn es schwerfällt, der Mut zu unpopulären Maßnahmen. Die Zinsen müssen steigen, und die Staatsschulden müssen sinken. Anders bekommt man die Geldentwertung nicht in den Griff.

Werden das auch die Südeuropäer so sehen? In Italien droht nach der Wahl am 25. September ein rechtspopulistisches Bündnis. Dann könnten die Debatten über ein Zerbrechen der Euro-Zone wieder losgehen.

Linke wie rechte Populisten umgarnen mittlerweile europaweit dieselbe Klientel mit denselben falschen Versprechungen: Wir lösen eure Probleme durch eine laxe Geldpolitik, durch höhere Staatsschulden und durch Nichteinhaltung der vereinbarten Regeln zur Stabilität des Euro. Weil die Notenbank mitspielte, ging das lange Zeit vermeintlich gut.

„Ohne stabiles Geld ist jede Sozialpolitik auf Sand gebaut“

Jahrelang konnte die EZB tatsächlich argumentieren: Seht her, liebe Ökonomen, wir weiten die Geldmenge aus, und trotzdem steigt die Inflation nicht.

Dieses Phänomen hat die EZB ja selbst überrascht. Wobei es auch nur für die Verbraucherpreise gilt. An den Vermögensmärkten, denken Sie an die Immobilien, hat die expansive Geldpolitik die Preise schon länger hochgetrieben. Zu lange haben manche Zentralbanker einem Nimbus gefrönt, als wüssten sie wundersam viel mehr über moderne Ökonomie als jeder andere. Jetzt steigt die Inflation aber doch – und plötzlich erkennen alle: Auch die EZB kocht bei ihren geldpolitischen Analysen nur mit Wasser. Der Reputationsschaden ist jetzt schon beträchtlich.

Wie kontern Sie, Herr Kooths, wenn Ihnen jemand vorwirft, Sie hielten mit Ihrem Beharren auf Geldwertstabilität einen gestrigen neoliberalen Fetisch hoch und scherten sich nicht um die Armen?

Diese schräge Debattenlage wundert mich seit Jahrzehnten. Denn es ist ja, wie alle jetzt leidvoll erfahren, exakt umgekehrt. Die größten Verlierer der Inflation sind diejenigen, die kein Vermögen haben, keine nennenswerten Sachwerte. Ohne stabiles Geld ist jede Sozialpolitik auf Sand gebaut.

Herr Kooths, herzlichen Dank für dieses Gespräch.

