Vor der Parlamentswahl: Schweden und der Schatten von Rechts

Sicher galt bei Wahlen in Schweden in den letzten Jahren immer nur eins: Am Ende feiern sich die Rechten als Sieger. Die rechtspopulistischen Schwedendemokraten sind unter ihrem rhetorisch gewieften Chef Jimmie Åkesson innerhalb von einem Jahrzehnt von einer belächelten Nischenpartei zu einer ernstzunehmenden – und massentauglicheren – Größe in der schwedischen Politik aufgestiegen. 2010 schafften sie erstmals den Sprung ins Parlament, und drängen seitdem bislang unaufhaltsam nach vorn – auch vor der Parlamentswahl am Sonntag.

Als die Schwedendemokraten 2018 mit fast 18 Prozent der Stimmen drittstärkste Partei wurden, ging eine Schockwelle durch die etablierte Parteienlandschaft. Sie brachte wohl endgültig die Erkenntnis, dass sich die Rechten auf der politischen Bühne Schwedens nicht mehr ignorieren lassen. 2014 hatte der frühere sozialdemokratische Justizminister Thomas Bodström noch versichert: „Wir werden die Rassisten draußen lassen.“ Acht Jahre später liegen die Schwedendemokraten in Umfragen vor der Wahl sogar vor der bislang stärksten Kraft des bürgerlichen Lagers, der Partei Moderaterna.

Eskalierende Bandenkriminalität

Geholfen hat der einwanderungskritischen Partei dabei auch die Flüchtlingskrise 2015 und 2016. In den letzten Jahren hat Jimmie Åkessons Schwedendemokraten aber vor allem die eskalierende Bandenkriminalität an vielen Orten im Land in die Karten gespielt, gegen die Politik und Polizei machtlos zu sein scheinen. Diese sei der hohen Einwanderung und einer verfehlten Migrationspolitik geschuldet, betont Åkesson – und plädiert für eine Einwanderung, die „gegen null“ geht.

Dass die Schwedendemokraten dieses für die Wählerinnen und Wähler wichtige Thema besetzen, schwächt wiederum die Moderaterna. Ohne die Unterstützung von ganz rechts, das ist der Partei von Ulf Kristersson inzwischen klar geworden, kann das bürgerliche Lager sich die Übernahme der Regierungsmacht wohl abschminken. Kristerssons Wunschszenario: eine Mitte-Rechts-Regierung, die sich bei manchen Entscheidungen für eine Mehrheitsbildung auf die Schwedendemokraten stützt.

Gegen eine direkte Beteiligung der Rechtspopulisten an einer Regierung wehren sich die meisten Moderaten bislang noch. „Auf Sicht werden sie aber nachgeben müssen“, meint der Politikwissenschaftler Anders Sannerstedt von der Universität Lund. „Die Geschichte der Schwedendemokraten in den ganzen 2000er-Jahren zeigt, dass sie mit jeder Wahl mehr normalisiert werden.“ Åkesson träumt dagegen von Ministerposten und macht seinen möglichen künftigen Zusammenarbeitspartnern schon jetzt eine klare Ansage: „Ich will in der Regierung sitzen. Ich denke, das ist natürlich.“

Viele Wahlkampfthemen verblassen

In ihrem Wahlkampf machen sich die Schwedendemokraten vor allem eins zunutze: die wachsende Angst in der schwedischen Bevölkerung angesichts der Schießereien rivalisierender Gangs. Schon jetzt sind 2022 so viele Menschen bei Schusswechseln gestorben wie im ganzen vergangen Jahr. Durchschnittlich mehr als einmal pro Tag gab es in Schweden in diesem Jahr bislang eine Schießerei. Immer wieder gerieten dabei auch unbeteiligte Bürger in die Schusslinie – wie im August, als ein fünfjähriger Junge und seine Mutter auf einem Spielplatz in der Stadt Eskilstuna westlich von Stockholm verletzt wurden. In einem Einkaufszentrum in Malmö starb kurz davor ein Mann durch Kugeln. Der Täter: ein 15-Jähriger. Auch dort wurde eine Passantin verletzt.

Neben der Bandengewalt verblassen viele andere Wahlkampfthemen, die die Schweden 2018 noch beschäftigt hatten. Anders als man es im Ausland wohl erwarten würde, ist in Greta Thunbergs Heimatland in den vergangenen Wochen kaum vom Klimawandel die Rede gewesen. Auch der bevorstehende schwedische Nato-Beitritt und die außerhalb von Schweden kritisierte Strategie während der Corona-Pandemie spielen keine besondere Rolle. Inflation und hohe Energiepreise sind zwar Themen, die die Schweden bewegen. Doch auch über Sparmaßnahmen ist vor der Parlamentswahl vonseiten der Parteien nichts zu hören – aus taktischen Gründen: „Die Politiker glauben, dass man die Unterstützung der Bürger nicht bekommt, wenn man Ansprüche an sie stellt“, sagt Maria Wolrath-Söderberg von der Hochschule Södertörn.

Obwohl die Rhetorikforscherin das als Trugschluss bezeichnet, spricht Regierungschefin Andersson lieber darüber, wie sie die schwedischen Haushalte entlasten und der Bandenkriminalität Einhalt gebieten will. Ob diese Strategie aufgeht und die beliebte Politikerin, die ihr Amt erst im November in Nachfolge von Stefan Löfven angetreten hatte, sich an der Macht halten kann, ist alles andere als sicher. Sollte die Parlamentswahl so knapp ausgehen, wie Umfragen andeuten, könnten sich die Regierungsverhandlungen in Stockholm Monate hinziehen. Und die Schwedendemokraten am Ende bei der Frage, wer Schweden künftig regiert, das Zünglein an der Waage sein.

Von Julia Wäschenbach/RND