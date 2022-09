Experten loben Taktik: Agile ukrainische Armee überrumpelte unvorbereitete Russen

Kiew. Die jüngsten militärischen Erfolge der ukrainischen Truppen sind nach Ansicht von Experten auf deren erfolgreiche Taktik, aber auch auf Fehler der Russen zurückzuführen. Die Ukrainer hätten das russische Militär systematisch ausgelaugt, es geschwächt und von der Möglichkeit abgeschnitten, Nachschub an die Front zu bringen, sagte der ukrainische Militärexperte Oleh Schdanow am Sonntag.

Außerdem hätten sie davon profitiert, dass die russische Militärführung in Erwartung einer stärkeren ukrainischen Gegenoffensive bei Cherson im Süden Soldaten dorthin verlegt habe. „Schnelligkeit und Überraschungsmoment sind zentrale Komponenten des Vorgehens der ukrainischen Armee in der Region Charkiw geworden, nachdem die dort eingesetzten russischen Soldaten in den Süden verlegt wurden“, sagte Schdanow.

Russen verkünden Rückzug

Unter dem Druck der ukrainischen Gegenoffensive kündigte das Verteidigungsministerium in Moskau am Samstag einen Rückzug aus der Gegend um Isjum und Balaklija in der Region Charkiw an.

Michael Kofman, Experte für das russische Militär beim US-Think Tank CNA, sagte, die Gegenoffensive sei ein bedeutsamer Sieg für die Ukraine. „Die russischen Truppen schienen ausgedünnt zu sein und die Militärführung unvorbereitet, obwohl es zuvor bereits Anzeichen einer ukrainischen Truppenverstärkung gegeben hat“, schrieb Kofman. „Ich glaube, es ist eine angemessene Einschätzung, dass Russland überrumpelt wurde und vor Ort wenig Reserven zur Verfügung hatte.“

„Die ukrainische Armee hat einen Vorteil daraus geschlagen, dass der Großteil der russischen Truppen in den Süden verlegt wurde, und versucht nun, den Lauf des Krieges zu steuern. Dabei überzeugt sie in ihren Manövern und mit Einfallsreichtum“, sagte der ukrainische Militärexperte Mykola Sunhurowskyj vom Rasumkow-Zentrum in Kiew. Der schnelle Zugewinn an Territorium sei sowohl für die Dynamik des Kriegsverlaufs wichtig als auch für die Kampfmoral der eigenen Leute. Schdanow fügte hinzu, dass solche militärischen Erfolge auch gute Argumente seien, um weitere Waffenlieferungen vom Westen zu fordern.

