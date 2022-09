Immer mehr Menschen fordern Friedensverhandlungen – und die Öffnung von Nord Stream 2

Lubmin. Einstimmig haben angesichts der rasant wachsenden Inflation und der immer schlimmer werdenden Energiekrise alle zehn ehrenamtlichen Bürgermeister des Amtsbereiches Lubmin ein Schreiben an Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Manuela Schwesig (SPD) und die Landtagsabgeordneten in MV gerichtet. Sie fordern von Schwesig & Co, sich aktiv dafür einzusetzen, dass der Krieg in der Ukraine, den sie auf das Schärfste verurteilen, schnellstmöglich beendet wird, dass Nord Stream 2 geöffnet wird und dass es für alle Bürger Energiesicherheit gibt.

Unterzeichner sind Jens Kortmeyer, Joachim Pukowski, Karsten Schönfeldt, Klaus Buchheister, Holger Dinse, Axel Vogt, Detlef Sadewasser, Matthias Uecker, Bernd-Ulrich Knorr und Frithjof Zeuner – die Bürgermeister der Gemeinden Brünzow, Hanshagen, Katzow, Kemnitz, Kröslin, Lubmin, Loissin, Neu Boltenhagen, Rubenow und Wusterhusen.

Sozialer Frieden darf nicht gefährdet werden

Aus Sicht der Bürgermeister des Amtsbereiches Lubmin ist es falsch, nur auf Sanktionen zu setzen, die sich, statt Russland zu schaden, gegen das eigene Volk und die eigene Wirtschaft richten. Aus ihrer Sicht sei ein diplomatischer Weg mit den Konfliktparteien unabdingbar, dieser müsse schnellstmöglich angestrebt werden, schreiben sie. „Sie alle sind gewählte Vertreter der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, die die Interessen dieser Bürgerinnen und Bürger vertreten sollen ... unabhängig davon, welcher Partei Sie gerade angehören“, heißt es in dem Brief.

Um die Energiesicherheit/Energieversorgung, insbesondere die Gasversorgung, kurzfristig und auf Dauer und in den benötigten Mengen gewährleisten zu können wird von den Unterzeichnern empfohlen, die weitere Gasversorgung durch Nord Stream 1 und die Neuaufnahme und zusätzliche Gasversorgung durch Nord Stream 2 sicherzustellen.

Noch einmal direkt an Schwesig und alle Landtagsabgeordneten gerichtet, heißt es: „Sie müssen jetzt dafür Sorge tragen, dass das Leben in MV und in Deutschland für alle Bürgerinnen und Bürger lebenswert und bezahlbar bleibt und der soziale Frieden nicht gefährdet wird. Sie müssen jetzt dafür Sorge tragen, dass sich unsere Bundesregierung mehr für Friedensverhandlungen stark macht. Der Krieg muss beendet werden.“

Wenig Verständnis von Amtskollegen

Der SPD-Landtagsabgeordnete Falko Beitz (SPD), zu dessem Wahlkreis auch der Amtsbereich Lubmin gehört und der zugleich auch Bürgermeister der kleinen Haffgemeinde Stolpe auf Usedom ist, hat für den Brief der Bürgermeisterkollegen kein Verständnis. „Russland hat den Weg des völkerrechtswidrigen Krieges gewählt, obwohl Deutschland, obwohl Europa über Wochen diplomatisch alles getan haben, um diesen Krieg zu verhindern“, schreibt er.

Heute müsse festgestellt werden, „dass Russland aktuell kein verlässlicher Partner mehr ist und die hohen Energiepreise und der von Putin bestimmte Lieferstopp beim Erdgas Bestandteil des russischen Kalküls sind. Selbst wenn wir Nord Stream 2 morgen öffnen würden, würde Moskau kein Erdgas schicken“, ist Falko Beitz überzeugt. „Es ist unverantwortlich, bei diesem Thema mit der Angst der Menschen zu spielen und der russischen Propaganda das Wort zu reden“, argumentiert er. Die Regierungskoalition in Schwerin arbeite ebenso wie die Ampel-Koalition in Berlin mit Hochdruck daran, „die Versorgungssicherheit für diesen Winter sicherzustellen, etwa durch LNG-Terminals in Lubmin und durch einen Energiepreisdeckel, um Energie für Haushalte und Wirtschaft bezahlbar zu halten.“

Versorgungssicherheit im Winter gewährleistet?

Allerdings sind nach wie vor viele Menschen in MV nicht davon überzeugt, dass dies gelingt und dass tatsächlich alles für eine Versorgungssicherheit im Winter getan wird. Nachdem im Juli bereits Bürgermeister von der Insel Rügen ihren Unmut in einem Brief an die Landesregierung kundgetan haben, setzten in der zweiten Julihälfte Bürgermeister des Amtes Usedom Süd, zu dem auch Stolpe gehört, während einer Dienstberatung ein öffentliches politisches Zeichen und forderten Friedensverhandlungen. Die Gemeinde Stolpe mit Bürgermeister Falko Beitz war auf dieser Beratung nicht vertreten. Zuvor hatte sich bereits die Gemeindevertretung von Koserow einstimmig gegen die aktuelle Außen-, Rüstungs- und Energiepolitik der Bundesregierung ausgesprochen.

Aktuell gibt es auch in der Wolgaster Stadtvertretung Überlegungen, sich angesichts immer weiter steigender Energiepreise und der Verschlechterung des gesellschaftlichen Klimas öffentlich an die Politiker und Landtagsabgeordneten in Schwerin zu wenden. Dem Wolgaster Stadtvertreter Harald Heß von der Fraktion Kompetenz für Wolgast dauert das alles zu lange. Er forderte, statt dessen die Menschen wie zur politischen Wende 1989 zu mobilisieren und auf die Straße zu gehen.

Immer mehr Demos

Dass zunehmend mehr Menschen für solche Forderungen offen sind, zeigte die am 4. September in Lubmin von den Kreisverbänden Vorpommern-Greifswald der AfD, der Partei DieBasis und der Gruppe „Montagsdemos in MV“ organisierte Kundgebung für die sofortige Öffnung der umstrittenen Gaspipeline Nordstream 2 und gegen den Bau von Flüssiggasterminals im Greifswalder Bodden. Gut 1800 Teilnehmer waren vor Ort. Die nächste Demo in Lubmin soll am 25. September stattfinden.

Auch in Sachsen sorgt die aktuelle Situation für Unmut. Zwischen 800 und 1000 Menschen sind am Montagabend in Leipzig einem Aufruf des Querdenken-Ablegers „Bewegung Leipzig“ gefolgt und haben unter anderem für die Öffnung der Gaspipeline Nordstream 2 und die Russland-Sanktionen demonstriert. Die rechtsextremen „Freien Sachsen“ haben ebenfalls für diese Demonstration geworben.

Demo gegen die Sozial- und Energiepolitik der Bundesregierung

„Ich sehe schon an der Zahl der Menschen hier - Leipzig wurde wachgeküsst“, sagte die Organisatorin der Demonstration in einer Rede. Viele der Menschen vor Ort waren eigenen Angaben nach schon bei den von der „Bewegung Leipzig“ organisierten Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen dabei gewesen.

Am vergangenen Montag hatten mehrere Tausend Menschen gegen die Sozial- und Energiepolitik der Bundesregierung demonstriert. Dazu aufgerufen hatte die Linkspartei. Zeitgleich demonstrierten auch mehrere andere Gruppen, darunter die „Freien Sachsen“.

Blockade-Versuche aus Gegen-Demo scheitern weitgehend

Das Bündnis „Leipzig Schwurbelfrei“ versammelte sich am Montagabend mit rund 100 Menschen zu einer Gegendemonstration. Man wolle den Neonazis nicht die Straße überlassen. Der Aufzug der Gruppe folgte der Querdenken-Demonstration mit einigen Metern Abstand.

Die Gegendemonstranten unternahmen mehrere Versuche, den Ring zu blockieren. Diese blieben aber weitgehend erfolglos, weil die Querdenken-Demonstration die Blockaden entweder umgehen konnte oder die Polizei die Gegendemonstranten schnell von der Straße schleppte. Am Rande kam es zu einzelnen Auseinandersetzungen zwischen Polizei sowie vermeintlichen und tatsächlichen Blockierern. Auf Höhe des Hauptbahnhofs brachte eine Sitzblockade bestehend aus rund zehn Personen den Demo-Aufzug kurzzeitig zum Stehen. Die Versammlungsbehörde der Stadt Leipzig wertete diese Blockade der Gegendemonstranten aber als Straftat und ließ sie von der Polizei auflösen.

Die Linkspartei hatte am Montagabend entgegen ersten Ankündigungen von Parteichef Martin Schirdewan keine direkte Nachfolge-Demonstration in Leipzig organisiert. Das Solidaritätsnetzwerk Leipzig veranstaltete eine Kundgebung gegen hohe Preise und die Macht der Energiekonzerne. Die Organisatoren zeigten sich enttäuscht von der Linkspartei. „Leider hat es der Parlamentarismus der Linken nicht geschafft, hier wieder eine Demo anzumelden“, sagte ein Redner des Solidaritätsnetzwerks. Der Leipziger Stadtverband der Linkspartei will am Samstag eine Kundgebung am Hauptbahnhof veranstalten.

RND mit Beiträgen aus der Ostsee-Zeitung und der Leipziger Volkszeitung .