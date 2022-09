Svenja Schulze: „Wer Kinderarbeit zulässt, muss verklagt werden können“

Berlin. Die SPD-Politikerin Svenja Schulze war in der großen Koalition unter Angela Merkel (CDU) Umweltministerin. Kanzler Olaf Scholz (SPD) setzte die 53-jährige Politikwissenschaftlerin in seinem Kabinett an die Spitze des Ressorts für wirtschaftliche Zusammenarbeit.

Frau Ministerin, im Frühsommer war von einer weltweiten Hungerkrise die Rede , ausgelöst durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Sind die Befürchtungen eingetreten?

Der russische Angriffskrieg war und ist ein Brandbeschleuniger, ja. Aber das Problem geht natürlich noch viel tiefer. Zum einen spüren wir immer stärkere Auswirkungen des Klimawandels: Schauen Sie nach Pakistan. Nach zwei Dürren steht dort nun eine Fläche von der Größe Deutschlands unter Wasser. Die Situation ist dramatisch, auch für die Ernten. Zudem haben weltweit Millionen Menschen durch den Wirtschaftseinbruch in Folge der Corona-Pandemie ihren Job verloren. All diese Effekte verstärkt der Angriffskrieg noch. Die Nahrungsmittelpreise sind weiterhin auf sehr hohem Niveau.

+++ Alle aktuellen News und Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine lesen Sie in unserem Liveblog. +++

Einige Lieferungen lässt Russland ja wieder durch.

Jede Tonne Getreide hilft. Aber wir müssen auch an die Strukturen ran und Abhängigkeiten reduzieren. Viele der betroffenen Staaten haben nicht die finanzielle Kraft, gegenzusteuern, wie wir das tun. Die Folge sind explodierende Preise für die Bevölkerung. Dazu kommt, dass Dünger für die nächste Aussaat fehlt, weil er zu teuer geworden ist. Die Ernährungskrise zu bewältigen ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Deshalb ist es so wichtig, dass wir das Bündnis für globale Ernährungssicherheit auf den Weg gebracht haben.

Was nützt das einer Bäuerin in Äthiopien, die ihre Kinder nicht mehr satt bekommt?

Das Bündnis, bei dem über 100 Regierungen und Organisationen mitmachen, hat erstens mehr Geld mobilisiert, um zum Beispiel das Welternährungsprogramm der Uno stärker zu unterstützen. Zweitens sind wir dabei, eine gemeinsame Wissensbasis aufzubauen, damit wir vorausschauend und koordiniert helfen können. Wir brauchen zuverlässige Daten und erforschte Methoden, um die Nahrungsmittelproduktion schnell, aber nachhaltig zu stärken, dabei an das geänderte Klima anzupassen und widerstandsfähiger zu machen.

Landwirtschaft muss reformiert werden

Wie kann das gehen?

Es gibt viele gute Ansätze: Tröpfchenbewässerung, Pumpen, die nicht mit Diesel betrieben werden sondern mit Solarstrom, die Rückbesinnung auf vielfältigere und traditionelle Sorten, die auch Dürren oder Hitze aushalten, statt immer nur Weizen, Mais und Reis. Auch das Wissen, wie man Kompost herstellt und einsetzt, macht unabhängiger von teuren fossilen Düngerimporten. Nicht nur wir Industrieländer brauchen dringend eine Agrarwende in Richtung Nachhaltigkeit, auch Entwicklungsländer werden ihre Landwirtschaft zum Teil grundlegend umstellen müssen. Dabei werden wir zusammenarbeiten.

Klimawandel und Ernährungskrise hängen eng zusammen. Was kann, was muss die nächste Klimakonferenz in Ägypten im November leisten?

Die Industriestaaten haben den Klimawandel maßgeblich verursacht, aber die ärmsten Staaten leiden am stärksten darunter. Die Klimakrise ist zutiefst ungerecht. Es ist eine Frage der Solidarität, die Ärmsten vor der Klimakrise zu schützen. Das wird bisher bei Klimakonferenzen nur ganz allgemein diskutiert. Wir müssen weg von der abstrakten Ebene und endlich konkret werden.

Nur zu!

Wenn eine Kleinbäuerin durch eine Dürre oder eine Flut ihre Ernte und ihre Tiere verliert, dann fehlt ihr oft das Geld für einen Neustart. Sie muss aufgeben, rutscht in Armut und wandert vielleicht als Tagelöhnerin in die Stadt. Um das zu verhindern, sind Sicherungssysteme nötig, die schnell und unbürokratisch mit finanzieller Hilfe einspringen. Entsprechende Klimaversicherungen und flexible Sozialversicherungen gibt es bereits in einzelnen Ländern, wir brauchen sie aber in viel größerem Maßstab.

Wer soll das bezahlen?

Die Ärmsten können oft nur einen geringen Beitrag zum Beispiel für eine Ernteversicherung zahlen. Am besten wirkt ein Mix: die Anstrengungen vor Ort, etwa wenn Bauern ihre Felder terrassieren, kombiniert mit staatlichen Vorsorgestrukturen und dem langfristigen Engagement der Weltgemeinschaft. Wir reden hier von Milliarden. Der Druck aus dem globalen Süden, beim Thema Klimaschäden endlich Fortschritte zu machen, ist enorm.

Einen Beitrag zu einer faireren Welt soll ab 2023 das Lieferkettengesetz leisten, das Unternehmen zur Einhaltung von Umwelt- und Sozialstandards auch bei den Zulieferern verpflichtet. Die EU-Kommission will schärfere Regelungen. Wie wird sich die Bundesregierung verhalten?

Wir haben uns in der Bundesregierung darauf geeinigt, ein europäisches Lieferkettengesetz voranzutreiben, das über das deutsche Gesetz hinausgeht. Ich freue mich, dass auch die FDP diesen Weg mitgeht, denn die deutsche Position wird zentral sein für einen Erfolg in der EU. Schließlich sind wir mit unserem deutschen Lieferkettengesetz ein Pionier in der EU und weltweit. Jetzt geht es darum, die Rechte von Betroffenen in den Entwicklungsländern zu stärken.

Inwieweit gehen die Pläne der Kommission über das deutsche Gesetz hinaus?

In zwei wichtigen Punkten: Erstens müssen größere Unternehmen Strategien vorlegen, wie sie ihr Geschäftsmodell in Einklang mit dem 1.5-Grad-Ziel bringen. Und zweitens die zivilrechtliche Haftung, also Klagemöglichkeiten für Betroffene nach europäischem Recht. Wenn Unternehmen Kinderarbeit zulassen oder die Umwelt zerstören, müssen sie dafür rechtlich belangt werden können. Als wir das deutsche Gesetz gemacht haben, haben wir verabredet, diesen Punkt auf europäischer Ebene zu regeln, damit es gleiche Wettbewerbsbedingungen gibt. Ich halte das für den richtigen Weg. Ein schlagkräftiges Lieferkettengesetz im zweitgrößten Wirtschaftsraum der Welt wird international eine enorme Sogwirkung entfalten.

In einem anderen Punkt sind Sie aber uneins mit der FDP: Sie haben bei Ihrer Haushaltsrede im Bundestag keinen Hehl daraus gemacht, dass sie die Etatkürzungen von Finanzminister Lindner für falsch halten. Wie viel Geld brauchen Sie?

Der Bundeshaushalt insgesamt ist wegen der auslaufenden Corona-Ausgaben geschrumpft. Mein Anteil am Gesamtetat bleibt gleich. Aber angesichts der vielen Krisen in der Welt reicht das nicht. Deshalb habe ich den Bundestag gebeten, hier nachzulegen. Ich halte es für nötig, dass die von Minister Lindner im allgemeinen Haushalt vorgesehene Risikovorsorge von 5 Milliarden Euro zum allergrößten Teil für die Bewältigung globaler Krisen eingesetzt wird. Wir benötigen das Geld so schnell wie möglich, um die weltweite Not zu lindern.

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter

Von Tim Szent-Ivanyi/RND