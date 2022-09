US-Präsident Biden kritisiert Republikaner für Umgang mit Migranten

Washington. US-Präsident Joe Biden hat republikanische Gouverneure dafür kritisiert, mit unlauteren Mitteln Einwanderungspolitik als Wahlkampfthema vor den Kongresswahlen zu instrumentalisieren.

„Die Republikaner spielen Politik mit den Menschen und benutzen sie als Requisiten. Was sie tun, ist einfach falsch, es ist unamerikanisch und rücksichtslos“, sagte Biden am Donnerstagabend (Ortszeit) in Washington.

Die Republikaner im Senat sollten sich vielmehr an den Verhandlungstisch setzen, um Menschen mit befristetem Aufenthaltsstatus einen Weg zur Staatsbürgerschaft zu eröffnen, forderte der Demokrat.

Migranten auf noble Ferieninsel gebracht

Der republikanische Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, hatte am Mittwoch unangekündigt mehrere Dutzend Migranten per Flugzeug auf die Insel Martha‘s Vineyard im Bundesstaat Massachusetts bringen lassen. Sie ist als nobler Ferienort bekannt. Auch andere republikanische Gouverneure hatten zuletzt immer wieder Migranten in demokratisch geprägte Regionen des Landes geschafft.

Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, ließ am Donnerstag zwei Busse voller Migranten öffentlichkeitswirksam in die Nähe der Residenz von US-Vizepräsidentin Kamala Harris in Washington bringen.

RND/dpa