„Europa nicht den Leyen überlassen“: Martin Sonneborn rechnet mit EU-Chefin ab

Der Satiriker und EU-Parlamentarier Martin Sonneborn hat im Europaparlament mit der Politik von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen abgerechnet. In einer einminütigen Rede vor den Abgeordneten in Straßburg kritisierte der „Die Partei“-Chef allem voran den Energiedeal mit Aserbaidschan. „Um uns von einem Gas-Lieferanten zu lösen, der einen brutalen Angriffskrieg führt, – Putin –, haben Sie uns einen gesucht, der einen brutalen Angriffskrieg führt – Aliyev“, sagte er in seinem direkt an von der Leyen gerichteten Wortbeitrag.

Ilham Aliyev ist der Präsident der autoritär geführten öl- und gasreichen Republik Aserbaidschan. Das Land hatte Armenien in der Nacht zum Dienstag angegriffen und das mit einem angeblich vorausgegangenen armenischen Sabotageversuch begründet. Viele internationale Beobachter hingegen gehen davon aus, dass Baku die Situation ausnutzte, dass Armeniens Schutzmacht Russland derzeit mit dem Krieg gegen die Ukraine beschäftigt ist.

Sonneborn giftet gegen Union

Darauf machte auch Sonneborn in seiner Rede aufmerksam. „Derzeit überfällt die Öldiktatur, die Sie zum ‚vertrauenswürdigen Partner‘ erklärt haben, das demokratische Armenien“, so der EU-Politiker, der anschließend sarkastisch fortsetzte: „Respekt für Ihre Wahl, immerhin liegt unser neuer bester Kumpel Aserbaidschan in Sachen Demokratie, Presse und bürgerliche Freiheiten noch weit hinter Russland. Nur bei der Bestechung korrupter CDU-Honks ist Aliyev ganz vorn.“

Um sich von Energielieferungen aus Russland zu lösen, haben EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Aliyev Mitte Juli eine Absichtserklärung unterzeichnet, die in den kommenden Jahren eine deutliche Erhöhung der Gaslieferungen aus Aserbaidschan an die EU garantieren soll.

„Wir sollten Europa nicht den Leyen überlassen!“

Sonneborn ätzte schonungslos in Richtung der EU-Chefin: „Als Sie Ihren Dienst hier antraten, dachte ich, Sie seien lediglich unfähig und ein bisschen kriminell, inzwischen weiß ich, dass Sie auch beeindruckend moralfrei sind.“ Dabei kritisierte er offen die EU-Politik an den Außengrenzen, die täglich zu zahlreichen Todesfällen mit Geflüchteten führe. Auch die Entscheidung, Gas und Atomkraft als nachhaltig einzustufen sowie von der Leyens Umgang mit SMS-Nachrichten in Zusammenhang mit milliardenschweren Impfstoff-Käufen von Biontech/Pfizer moniert er.

Von der Leyen, die selbst anwesend war und nur wenige Meter entfernt vom Rednerpult saß, saß während Sonneborns Standpauke nahezu regungslos da und blickte überwiegend auf ihren Tisch. Auch als Sonneborn nach seinem Wortbeitrag die EU-Kommissionspräsidentin direkt anschaute und an ihr vorbeiging, blickte diese nicht auf. Dabei beendete der Satiriker seine Rede mit einem eindeutigen Wortspiel – und einer deutlichen Botschaft. „Mir fällt zur EU nichts mehr ein. Außer: Wir sollten Europa nicht den Leyen überlassen!“

RND/jst