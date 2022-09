Deutsche Umwelthilfe: „Der Spruch ‚Legal, illegal, scheißegal‘ ist vom Staat übernommen worden“

Herr Resch, mit der Deutschen Umwelthilfe klagen Sie gegen Bund, Länder und Unternehmen. Wie erfolgreich sind Ihre Klagen?

Wir reichen jedes Jahr etwa 300 Klagen gegen Wirtschaftsunternehmen ein und haben vor Gericht eine hohe Erfolgsquote. Nur ein bis zwei Prozent der Verfahren verlieren wir, weil wir nur solche Fälle vor Gericht brin­gen, bei denen die Verstöße ganz offensichtlich sind. Weitere 800 Verfahren enden mit einer außergericht­lichen Einigung, bei der wir Unternehmen dazu bringen, sich rechtskonform zu verhalten. Außerdem haben wir in den vergangenen zwölf Monaten etwa 40 weitere Klagen wie unsere Klimaklagen vor dem Bundes­verfassungsgericht oder vor Verwaltungsgerichten, zur Sauberen Luft, Klima- und Wasserschutz eingereicht.

Inzwischen klagen wir mit Klimaklagen auch häufiger gegen die Bundesregierung und die Regierungen der Länder. Wir sehen zunehmend, dass der Staat seine eigenen Gesetze nicht einhält. Wir führen aktuell außer­dem drei Klimaklagen gegen die Unternehmen Mercedes-Benz, BMW und den Öl- und Gaskonzern Winter­shall Dea.

Wo zum Beispiel hält der Staat seine Gesetze nicht ein?

Der Staat hat ganz klare Vorgaben und Verpflichtungen, wie er Bürger an stark befahrenen Straßen schützen muss. Aber er verweigert entsprechende Maßnahmen für eine bessere Luftqualität und wird von Gerichten immer wieder dazu verdonnert, die Menschen besser zu schützen. Es gibt gute Gesetze und internationale Abkommen, aber die werden von Politikern häufig ignoriert. Solange der Staat sich als Gesetzesbrecher betätigt, müssen ihm Gerichte klarmachen, dass auch er die Gesetze beachten muss. Es geht um unsere Gesundheit und unsere Zukunft.

Schaffen Gerichte, was die Politik nicht schafft?

Ja und nein. Gerichte sind kein Ersatz für Politik. Mit den Klagen setzen wir durch, was es bereits an gesetz­lichen und internationalen Verpflichtungen gibt. Wir zwingen die Regierungen von Bund und Ländern, Gesetze einzuhalten und so mehr für den Klimaschutz zu tun. Ich bin entsetzt, dass die Politik noch immer nicht verstanden hat, dass sie sich an die Klimaschutzgesetze und Abkommen halten muss. Am Anfang habe ich geglaubt, dass es nur zwei oder drei Verfahren braucht und die Politiker dann Klimaschutzpolitik im Rahmen der internationalen Abkommen machen. Doch heute erlebe ich, dass der Staat immer dreister gegen Recht und Gesetz verstößt.

Wie zeigt sich das ganz konkret?

Behörden verweigern uns Unterlagen und Auskünfte, obwohl sie ganz genau wissen, dass wir diese vor Gericht einklagen und Recht bekommen werden. Das sagen uns die Beamten auch ganz offen. Trotzdem erhalten wir die Unterlagen erst, wenn wir das höchstrichterliche Urteil vorlegen – also nach drei bis vier Jahren. Wir erleben eine Erosion des Rechtsstaates. Der Spruch „Legal, illegal, scheißegal“ ist vom Staat übernommen worden, und das meine ich so drastisch, wie ich das hier sage. Denn das sind keine Einzelfälle, das hat inzwischen System. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat deshalb schon beim Europäischen Gerichtshof nachgefragt, ob nicht Zwangshaft angewendet werden muss, wenn sich ein Ministerpräsident über Recht und Gesetz und letztinstanzlich die Urteile hinwegsetzt.

Egal, wie es vor Gericht ausgeht: Haben Sie nicht schon allein dadurch viel gewonnen, dass Ihre Klagen den Klimaschutz wieder ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rückt?

Wir klagen dort, wo wir eine Chance sehen zu gewinnen. Natürlich spielt die Kommunikation eine Rolle, aber wir machen die Klage nicht wegen der Aufmerksamkeit. Wir wissen, dass wir bei Grundsatzfragen immer bis in die letzte Instanz gehen müssen. Zum Beispiel bei der Frage, ob große Konzerne mit CO₂-Emissionen in der Größenordnung eines mittelgroßen EU‑Staates auch völkerrechtlich an internationale Vereinbarungen gebunden sind. Gerade Unternehmen mit so enormen Klimagasemissionen müssen sich an die inter­nationalen Klimaschutzvereinbarungen halten.

Die Unternehmen sagen, sie halten sich an alle Vorgaben der Politik. Wenn mehr Maßnahmen gewünscht sind, soll die Politik diese Maßnahmen beschließen und nicht Gerichte. Was antworten Sie denen?

Wir haben ein doppeltes Problem: Die Gesetze der Bundesregierung, die die Autoindustrie gerne einhalten will, sind von ihr selbst mitgeschrieben oder in anderen Fällen mindestens sehr stark beeinflusst worden. Die Vorgaben der Regierung reichen daher an vielen Stellen nicht aus, um zum Beispiel das Pariser Klima­abkommen einzuhalten. Das hat auch das Bundesverfassungsgericht im März 2021 bestätigt. Dann kommt hinzu, dass nicht einmal die ohnehin schon laxen Gesetze eingehalten werden. Das bestätigt zum Beispiel der Expertenrat der Bundesregierung, der das Sofortprogramm von Verkehrsminister Wissing für nicht aus­reichend und eindeutig rechtswidrig erklärt hat. Weil große Konzerne wie Mercedes so einen großen Einfluss auf die Politik haben, wollen wir vor Gerichten eine unabhängige Entscheidung erzwingen.

Sind die Klagen der letzte Weg, um das Klima doch noch zu retten?

Diese Klagen sind im Moment die Ultima Ratio. Denn die Politik hat nicht mehr die Kraft, sich gegen die Wirtschaftsinteressen großer Konzerne durchzusetzen. In der Opposition haben Politiker große Ziele, aber wenn sie Regierungsämter übernehmen, treffen sie nur unzureichende Entscheidungen. Zu groß sind die Abhängigkeit von der Wirtschaft und die Sorge, nicht wiedergewählt zu werden. Da, wo es notwendig ist, werden wir auch in Zukunft noch Klagen gegen Unternehmen und Regierungen vor Gericht bringen.

Wie vielversprechend sind die Klagen für das Klima überhaupt, wenn Staat und Unternehmen nach dem Urteil gar nicht aus freien Stücken das Klima schützen wollen, sondern nur das Nötigste tut?

Dieses Risiko halte ich für gering. Politiker und Konzernchefs wünschen uns hinter vorgehaltener Hand viel Erfolg für die Klagen. Denn sie können die Verantwortung für unbequeme Maßnahmen dann dem Gericht zuschieben und vergraulen keine Wähler oder Kunden. Jedes Unternehmen will wettbewerbsfähig bleiben, und wenn nicht die ganze Branche zu Klimaschutzmaßnahmen gezwungen wird, geht niemand den ersten Schritt. Deshalb kämpfen wir vor Gericht um Grundsatzurteile, die letztlich zum Beispiel die ganze Automobil­branche betreffen und somit gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle herstellen.

Von Sven Christian Schulz/RND