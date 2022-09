Kiew. Kiew und die internationale Gemeinschaft haben mit Spott und Beistandsbekundungen für die Ukraine auf die von Russlands Präsident Wladimir Putin angeordnete Teilmobilmachung reagiert.

Der externe Berater des ukrainischen Präsidentenbüros, Mychajlo Podoljak, fragte am Mittwoch auf Twitter: „Läuft immer noch alles nach Plan oder doch nicht?“ Der für „drei Tage“ geplante Krieg dauere bereits 210 Tage. Die Russen, die eine Vernichtung der Ukraine forderten, hätten nun unter anderem die Mobilmachung, geschlossene Grenzen, blockierte Konten und Gefängnisstrafen für Deserteure erhalten. „Das Leben hat einen wunderbaren Sinn für Humor“, schloss Podoljak.

Sein Kollege Olexij Arestowytsch interpretierte den Schritt des Kremls dahingehend, dass die hohen Verluste Russland zu dieser Maßnahme zwingen. „Es sind mehr als 100.000 an Getöteten und Verwundeten, eher knapp 150.000“, schrieb Arestowytsch. Dabei seien bereits jetzt die nächsten 150.000 mental abgeschrieben. „Wie gut es doch ist, Russe unter Putin zu sein“, schrieb er ironisch. Moskau hatte am Mittwoch von 5937 toten eigenen Militärangehörigen seit Kriegsbeginn gesprochen. Auch unabhängige Beobachter halten die realen Verluste aber für ein Vielfaches höher als genannt.

Russlands Opposition: „Wofür werden sie sterben?“

Eine russische Oppositionsgruppe hat zu Protesten in Russland aufgerufen. „Tausende russische Männer - unsere Väter, Brüder und Ehemänner - werden in den Fleischwolf des Kriegs geworfen“, teilte die Oppositionsbewegung Wesna am Mittwoch mit. „Wofür werden sie sterben? Wegen was werden Mütter und Kinder weinen?“

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine im Liveblog +++

Unklar war, wie viele Menschen protestieren werden. Die staatlichen Behörden in Russland unterdrücken die Opposition in dem Land. Zudem gibt es dort strenge Gesetze, die beim Vorwurf der Diskreditierung russischer Soldaten und des russischen Vorgehens in der Ukraine angewandt werden.

Britischer Verteidigungsminister sieht Eingeständnis des Scheiterns von Russland

Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace hat die Ankündigung einer Teilmobilmachung der russischen Streitkräfte als Eingeständnis des Scheiterns des Angriffs auf die Ukraine gewertet. Der russische Präsident Wladimir Putin und sein Verteidigungsminister Sergej Schoigu hätten bereits Zehntausende ihrer Bürger in den Tod geschickt, schlecht ausgerüstet und schlecht geführt, teilte Wallace am Mittwoch mit.

„Keine noch so großen Drohungen und Propaganda können über die Tatsache hinwegtäuschen, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt, die internationale Gemeinschaft sich einig ist und Russland zu einem globalen Paria wird“, erklärte der Minister.

FDP-Außenpolitiker: „Nun greift langsam aber sicher die Verzweiflung bei Putin um sich“

Deutsche Außenpolitiker indes haben die Bereitschaft zur Unterstützung der Ukraine bekräftigt. Die angeordnete Teilmobilisierung mache deutlich, dass Russland bei seinem Angriffskrieg offenbar erhebliche militärische Verluste zu verzeichnen habe, sagte der außenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Ulrich Lechte. „Nun greift langsam aber sicher die Verzweiflung bei Wladimir Putin und dem Verteidigungsministerium um sich“, sagte Lechte am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Und: „Eine weitere Eskalation ist unter diesen Umständen denkbar - ungeachtet dessen müssen und werden wir weiterhin fest an der Seite der Ukraine stehen.“

CDU-Politiker Wadephul: Ukraine braucht westliche Kampf- und Schützenpanzer

Unionsfraktionsvize Johann Wadephul sagte, dass Putin endgültig die Maske fallen lasse. „Die Ukraine hat die Möglichkeit, das eigene Land erfolgreich zu verteidigen und von Russland besetzte Gebiete zu befreien.“ Doch dafür brauche es mehr als zuletzt substanzielle Unterstützung der internationalen Staatengemeinschaft in Form von schweren Waffen. „Es ist höchste Zeit, dass Deutschland endlich den entscheidenden Schritt geht und Kampf- und Schützenpanzer westlicher Bauart liefert“, sagte Wadephul laut Mitteilung.

Putin kündigte am Mittwoch in einer Fernsehansprache die Teilmobilmachung an, die noch am selben Tag beginnen sollte. Verteidigungsminister Schoigu sprach von 300.000 Reservisten, die eingezogen werden sollten. Wehrpflichtige und Studenten sollten aber nicht an die Front geschickt werden, sagte er. Russland hat vor knapp sieben Monaten die Ukraine überfallen.

RND/dpa/AP