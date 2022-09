„Spiegel“-Autor René Pfister: „Es ist gefährlich, die Sprachregelungen immer mehr zu verfeinern“

Die Demokratie wird in den USA nicht nur von rechts bedroht, wo der narzisstische Ex‑Präsident Donald Trump seine Abwahl bestreitet und seine Partei versucht, Wahlrecht, Medien und Gerichte zu ihren Gunsten umzubauen – sondern auch von links. Das behauptet der Publizist und USA-Kenner René Pfister in seinem neuen Sachbuch „Ein falsches Wort“: Im Namen von Gerechtigkeit und Antirassismus greife eine Ideologie um sich, die neue Intoleranz erzeugt und Populisten erst Zulauf verschaffe, warnt Pfister. „In liberalen Medien kann ein falsches Wort Karrieren beenden, an den Universitäten herrscht ein Klima der Angst, Unternehmen feuern Mitarbeiter, die sich dem neuen Zeitgeist widersetzen.“

Als Leiter vom Washington-Büro des Nachrichten­magazins „Der Spiegel“ hat Pfister die Kämpfe um „politische Korrektheit“ unter die Lupe genommen, hat Betroffene von massenhafter Kritik – sogenannten Shitstorms – getroffen und beschreibt die Versuche, die Gegenseite mundtot zu machen – die sogenannte Cancel Culture . Im Interview weist Pfister die Kritik zurück, er bausche ein Randphänomen auf – und er warnt davor, dass die Meinungsfreiheit auch in Deutschland von Sprech- und Debattenverboten bedroht werden könnte.

Herr Pfister, in Deutschland haben einige Boulevard- und konservative Medien gerade skandalisiert, dass angeblich Winnetou abgeschafft werden sollte: Der Ravensburger Verlag hatte ein Kinderbuch zum neuen „Winnetou“-Film zurückgezogen, nachdem es Kritik an der klischeehaften und respektlosen Darstellung der amerikanischen Ureinwohner gab. Um Karl Mays Bücher oder deren Verfilmungen ging es gar nicht. Trotzdem gab es große Aufregung über angebliche Versuche, Winnetou zu verbieten. Ist das schon die Cancel Culture, die Sie in den USA sehen und vor der Sie in Ihrem Buch warnen?

Na ja, diese Winnetou-Debatte war vor allem hochgradig albern. Ich muss gestehen: Ich habe Karl May nicht gelesen und fand die Filme immer öde. Der Welt fehlt nichts, wenn das 48. Winnetou-Kinderbuch nicht erscheint. Das wäre nicht mein Punkt.

Was dann?

Die Debatte ist zwar heillos übertrieben, aber sie zeigt, wie Verlage reagieren, wenn sie öffentlich unter Druck geraten. Das ist bei einem Winnetou-Kinderbuch kein Problem. Aber in den USA gab es zum Beispiel im vergangenen Jahr heftige interne und externe Proteste mit dem Ziel, die Verlagsspitze von Simon & Schuster dazu zu zwingen, die Memoiren von Donald Trumps ehemaligem Vizepräsidenten Mike Pence zu canceln.

Warum?

In einer Protestnote von Mitarbeitern hieß es, eine Veröffentlichung der Memoiren widerspreche der Zusage des Verlages, sich für die Interessen schwarzer Amerikaner zu engagieren.

Und das sehen Sie anders?

Ich habe politisch wirklich nichts mit Mike Pence gemein. Aber so wenig ich seine Positionen teile: Pence zählt zu jenen Republikanern, die am 6. Januar 2021 den Plan zu vereiteln halfen, mit dem Trump die Amts­übernahme von Joe Biden verhindern wollte. Trumps Anhänger wollten Pence lynchen, nachdem sie das Capitol gestürmt hatten. Pence ist also eine ambivalente Figur. Und ganz abgesehen davon: Es ist ein essenzieller Teil der Meinungsfreiheit, dass ein amerikanischer Vizepräsident seine Memoiren und damit seine Sicht auf die Geschichte veröffentlichen kann. Der Verlag hat sich am Ende standhaft gezeigt. Aber schon die Forderung, dass das Buch nicht erscheinen dürfe, halte ich für hochgradig problematisch. Gerade von Menschen, deren Job es eigentlich ist, die freie Debatte zu organisieren.

Woher kommt in den meisten dieser Fälle der Druck? Oft heißt es ja, da genügt ein Shitstorm auf Twitter.

Das Internet spielt unbestritten eine große Rolle. Es ermöglicht, einzelne Vorfälle sehr schnell zu skandalisieren. Dabei ist gerade Twitter kein Abbild der Gesellschaft. 2018 hat die US‑Studie „Hidden Tribes“ gezeigt, dass auf Twitter vor allem Radikale aus dem linken und dem rechten Spektrum sehr aktiv sind – und die moderate Mitte in dem ganzen Lärm betreten schweigt. Da müssen gerade wir Journalisten aufpassen. Für die Empörungswellen, die wegen angeblicher Tabubrüche durchs Netz rollen, haben die meisten Menschen nicht das geringste Verständnis. Und wir sollten sehr vorsichtig sein, auf sie einzusteigen.

Ist es nicht sogar entscheidend, wie die Massenmedien mit der Aufregung kleiner Gruppen umgehen? Das Winnetou-Beispiel zeigt ja, dass die Kritik an Ravensburger kaum jemand mitbekommen hatte – die Aufregung über die Ravensburger-Reaktion aber so laut war, dass der falsche Eindruck entstand, Karl May sollte verschwinden. Von dieser Aufregung wollten dann viele politisch profitieren, die es in Wahrheit besser wussten.

Ich werde oft gefragt, warum ich ein Buch über die dogmatische Linke in den USA schreibe, obwohl Donald Trump doch das viel größere Problem für die amerikanische Demokratie sei. Und das stimmt: Trump ist die größere Gefahr – zumal vieles dafür spricht, dass er noch einmal antritt. Aber mein Kernargument lautet: Teile der Linken in den USA treiben Trump Wähler in die Arme und versorgen seine Bewegung mit politischer Energie. Betreiben die Republikaner eine Kampagne mit dem Vorwurf, es gebe linke Sprechverbote und Cancel Culture? Natürlich! Aber diese Kampagne funktioniert nur deshalb, weil es unzählige reale Beispiele gibt, wie unbescholtene Leute ihren Job verloren haben, nur weil sich im Netz die Aufregung hochgeschaukelt hat.

Soll linke Kritik am Rassismus also daran schuld sein, dass Rassisten Wahlerfolge feiern?

Man muss das Gesamtbild sehen: Die Demokraten waren in den USA über Jahrzehnte die Partei der weißen Arbeiter, gerade im Mittleren Westen. Das hat sich praktisch komplett gedreht. Die neue Arbeiterpartei sind die Republikaner – zum einen, weil die Demokraten in den 90ern neoliberale Politik betrieben und die Arbeiter vergrault haben. Aber zum anderen wurden diese Wähler von den Demokraten auch kulturell abgestoßen.

Arbeiter finden es abstoßend, wenn die Demokraten Wert darauf legten, dass keine Minderheiten beleidigt werden?

Ich glaube, so einfach ist es nicht. Der Sprachgebrauch wandelt sich, und an Worten, die früher alltäglich waren, nehmen betroffene Gruppen heute zu Recht Anstoß. Dann ist es richtig, sie nicht mehr zu verwenden.

Aber?

Aber zugleich ist es gefährlich, die Sprachregelungen immer mehr zu verfeinern – und zugleich jedem, der da nicht mitkommt, das Schlimmste zu unterstellen. Ein Schlüssel­moment des Wahlkampfes 2016 war, als Hillary Clinton Trump-Anhänger als sexistische und rassistische „Deplorables“, also als Erbärmliche, bezeichnet hat. Wenn eine Partei ihre früheren Wähler so anspricht, ist es nicht verwunderlich, wenn die sagen: „Na gut, wenn ihr so über uns denkt, dann wählen wir eben Trump.“

Sie beschreiben, dass die Schärfe auch innerhalb des linken oder linksliberalen Lagers zunimmt. Selbst Leute, die gegen Rassismus, Diskriminierung und Frauen­feindlichkeit eintreten, müssen fürchten, „ein falsches Wort“ zu sagen.

Ich habe zum Beispiel mit David Shor gesprochen, er hat als Datenanalyst für die Demokraten gearbeitet und 2012 bei der Wiederwahl Barack Obamas geholfen. Im Wahlkampf zwischen Trump und Biden hat er auf dem Höhepunkt der Proteste nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd durch einen weißen Polizisten in einem Tweet geschrieben: Die Erfahrung und auch Studien zeigten, dass gewaltsame Proteste während des Wahlkampfs bislang vor allem dem republikanischen Kandidaten halfen.

Dafür erntete er große Empörung im Internet.

Ja, ihm wurde vorgeworfen, dass er antischwarze Ressentiments bedient, und er wurde von seinem Arbeitgeber gefeuert. Das halte ich für eine schwierige Entwicklung. Wenn jemand versucht, seiner Partei, den Demokraten, zu helfen, den wahrscheinlich rassistischsten Präsidenten der jüngeren Geschichte zu verhindern, und das kostet ihn den Job – dann ist ein Punkt erreicht, an dem sich das progressive Lager selbst schadet.

Wird durch die hohe Sensibilität wenigstens die Gesellschaft insgesamt weniger rassistisch und frauenfeindlich?

Ich habe da meine Zweifel. In Amerika kann man eine gefährliche Entwicklung beobachten: In einem Teil des politischen Spektrums wird die Sprache immer feiner und elitärer, während in einer davon völlig losgelösten Parallelwelt – der Trump-Welt – noch der platteste rassistische Spruch als Ausdruck einer offenen Debattenkultur gefeiert wird. Diese Spaltung der Alltagssprache sollten wir in Deutschland auf jeden Fall verhindern.

Also einen Kompromiss zwischen politischer Korrektheit und rassistischen Sprüchen finden?

Nein, es geht um Diversität – die ich für absolut notwendig halte: Als ich 2004 beim „Spiegel“ anfing, hat im Hauptstadtbüro nur eine Frau gearbeitet, im ganzen „Spiegel“ gab es eine einsame Ressortleiterin. Das geht natürlich nicht: Es ist lächerlich, wenn Männer schreiben, wie wichtig Gleich­berechtigung sei – und in der Ressort­leiter­runde sitzen dann nur Männer. Deswegen bin ich sehr für Diversität, auch in den Medien: Es braucht verschiedene Stimmen: von Frauen, von Migranten, von Weißen und Schwarzen. Aber Diversität muss auch heißen: mehr Meinungs­vielfalt vom linken bis ins konservative Spektrum. Dieser Punkt scheint mir manchmal etwas vernachlässigt zu werden.

Sie halten die Cancel Culture in den USA bereits für eine Bedrohung für die Demokratie. Ist das nicht etwas übertrieben?

Ohne Meinungsfreiheit keine Demokratie. Die Meinungsfreiheit ist in den USA und in Deutschland im Großen und Ganzen nicht von staatlicher Seite bedroht, das stimmt. Aber darüber hinaus braucht es auch eine Kultur der Meinungsfreiheit: dass die Leute sich trauen, offen über strittige Themen zu reden.

Das trauen sie sich nicht? Dafür hört man aber viele strittige Meinungen sehr oft und sehr laut.

Es gab in den vergangenen zwei Jahren mehrere Umfragen, die zeigen, dass etwa die Hälfte der Deutschen glaubt, Probleme zu bekommen, wenn sie offen sagen, was sie denken. In den USA und Großbritannien sind die Zahlen ganz ähnlich. In der Demokratie kann aber jeder, der nicht mehr offen zu sprechen wagt, seinen Protest anonym in der Wahlkabine artikulieren. Spätestens dann entsteht eine Gefahr für die Demokratie, weil davon vor allem Antidemokraten und Populisten profitieren.

Wie lässt sich das in Deutschland vermeiden?

Noch haben wir keine amerikanischen Verhältnisse, wo schon sehr viele Professoren, Manager oder Journalisten wegen angeblicher Grenz­verletzungen ihren Job verloren haben. Aber es gibt auch bei uns die Tendenz, mit den Mitteln der Einschüchterung Politik zu machen. Ich glaube, dass man damit nur erreicht, dass sich die Bürger in Filterblasen und geistige Silos zurückziehen. Das Ergebnis kann man in den USA beobachten. Wir sollten deshalb nicht dem amerikanischen Vorbild folgen und den offenen Diskurs verteidigen.

Wie genau?

Wichtig ist, dass man in der Debatte um strittige Themen einander nicht immer zuerst die finstersten Motive unterstellt. Dass man die Argumente des Gegenübers erst einmal ernst nimmt – und nicht nur dazu benutzt, um Empörung zu generieren. Und im Journalismus ist es wichtig, eine Polarisierung wie im US‑Mediensystem zu vermeiden – indem wir auch als große Medien einen breiten Diskurs organisieren und es zulassen, dass verschiedene Stimmen zu Wort kommen.

Zur Person

René Pfister, geboren 1974, studierte Politik- und Kommunikations­wissenschaften in München und arbeitete nach der Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule für die Nachrichtenagenturen ddp und Reuters.

Zum „Spiegel“ kam er 2004 und schrieb dort lange aus Berlin über die Unionsparteien und Angela Merkel, seit 2015 als Chef des Hauptstadtbüros. 2014 erhielt er gemeinsam mit Kollegen den Henri-Nannen-Preis für eine Recherche über den Lauschangriff auf das Handy von Kanzlerin Merkel. Aus den USA berichtet er seit 2019 als „Spiegel“-Büroleiter in Washington.

Sein Buch „Ein falsches Wort. Wie eine neue linke Ideologie aus Amerika unsere Meinungsfreiheit bedroht“ (HC, 256 Seiten, 22 Euro) ist bei DVA erschienen.

Im RND-Podcast „Geyer & Niesmann“ spricht René Pfister über sein Buch sowie über die aktuelle politische Lage in den USA: überall, wo es Podcasts gibt, oder unter www.rnd.de/gun

Von Steven Geyer, Andreas Niesmann/RND