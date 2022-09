Verteidigungsministerin in der Defensive

Berlin. Kürzlich war die Bundes­ministerin der Verteidigung bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, um dort eine sogenannte Grundsatz­rede zu halten. Die Heimstatt dieser ebenso vornehmen wie polyglotten Einrichtung liegt am Rande des Berliner Tiergartens, und das Publikum bestand aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie Militärs, denen man anmerkte, dass sie in der Welt herum­gekommen sind.

Christine Lambrechts Auftritt folgte eine kleine Talkrunde, bei der die Sozialdemokratin unter anderem gefragt wurde, woran sie denn am Ende ihrer Amtszeit gemessen werden wolle. Darauf gab Lambrecht eine Antwort, die tief blicken ließ. Sie sagte unter anderem: „Ich kann sagen, woran ich nicht gemessen werden möchte: an meinen Schuhen.“

Das bezog sich auf einen Bericht der „Bild“-Zeitung, die es im Frühjahr für eine Nachricht hielt, dass die Inhaberin der Befehls- und Kommando­gewalt bei einem Truppen­besuch im westafrikanischen Mali Pumps mit Absätzen getragen hatte. Dies, so hieß es, sei respektlos – und ist bei Lambrecht offenbar hängen­ geblieben.

Der Beginn ihrer Amtszeit war ja alles andere als glücklich. Das fing mit der Berufung an. Die 57-Jährige hatte bei der Bundestags­wahl gar nicht mehr kandidiert – wohl in der Überzeugung, dass die SPD die Wahl verlieren und sie weder ihr damaliges Amt als Bundes­justiz­ministerin behalten noch ein neues Amt bekommen werde. Doch dann wurde die SPD plötzlich stärkste Partei. Das Unglaubliche geschah: Olaf Scholz wurde Kanzler einer Ampel­koalition. Ebenso plötzlich wurde ruchbar, dass Lambrechts Abschied aus der ersten Reihe der deutschen Politik keineswegs in Stein gemeißelt sein würde, sondern sie sich Hoffnungen machte, Innen­ministerin zu werden – um schließlich auf dem Stuhl der Verteidigungs­ministerin zu landen.

Das war Unglück im Glück. Denn die Ministerin hatte wenig Expertise und anfangs wohl auch wenig Lust. Die Amtsübernahme von ihrer christdemokratischen Vorgängerin Annegret Kramp-Karrenbauer verlief unfroh, weil Lambrecht umstandslos einige ihrer Gefolgsleute austauschte. Inhaltliche Stockfehler, die Sache mit den Schuhen sowie zwei dicke Patzer kamen hinzu.

Der Start misslang

Bei einem Truppen­besuch nahm Lambrecht ihren 21-jährigen Filius im Bundeswehr­hubschrauber mit. Dieser ließ es sich nicht nehmen, Fotos davon zu posten, sodass sie in der Zeitung mit den landesweit größten Buchstaben landeten. Der zweite Patzer bestand in einer Interview­äußerung. So sagte die Bundes­verteidigungs­ministerin über die Bundes­innen­ministerin aus demselben Landes­verband: „Ich setze darauf, dass Nancy Faeser nicht nur Spitzen­kandidatin wird, sondern auch die erste Minister­präsidentin in Hessen.“ Und zwar nach der Landtagswahl 2024.

Diese Äußerung implizierte, dass Faeser nur eine Innen­ministerin auf Abruf sei – und Lambrecht womöglich selbst darauf schielt, sie früher oder später abzulösen. Konsequenz dieses scheinbar harmlosen Interview­satzes: zwei beschädigte Ämter und zwei beschädigte Amts­inhaberinnen.

Für Tage sah es aus, als könnte es das für Lambrecht schon gewesen sein – zumal alle wesentlichen Entscheidungen vom Sonder­vermögen der Bundeswehr von 100 Milliarden Euro und dessen Verwendung bis hin zu Waffen­lieferungen an die Ukraine ohnehin im Kanzleramt getroffen werden. Doch nun stellt sich die Sache anders dar. Lambrecht ist aus dem Gröbsten raus.

Zunächst tauchte die Ministerin einfach ab. Man könnte auch sagen: Sie nahm sich selbst aus der Schusslinie. Lambrecht mied Presse­konferenzen ebenso wie Auslands­reisen und damit den intensiveren Kontakt zu Journalisten, von denen die meisten – notgedrungen – kaum ein gutes Haar an ihr gelassen hatten. Die Information der Medien überließ Lambrecht ihrem General­inspekteur Eberhard Zorn und diversen Staats­sekretären. Dabei war sie auch schon vorher keine „Hoppla, jetzt komm ich“-Politikerin. Es folgte eine Sommerreise zu verschiedenen Standorten der Bundeswehr. Und jetzt unternimmt Lambrecht offenbar einen neuen Anlauf.

Der erste Aufschlag war die besagte Grundsatzrede. Sie hat da keine weltbewegenden Dinge gesagt, aber schon ein paar Pflöcke eingeschlagen. So mahnte Lambrecht eine Führungsrolle Deutschlands an, stellte klar, dass das Sonder­vermögen als einmalige Ausgabe für die Truppe nicht reiche, und forderte, die Regeln beim Export von Rüstungs­gütern immer dann zu lockern, wenn Waffen gemeinsam mit europäischen Partnern entwickelt und produziert würden. Nur so ließen sich derlei Projekte refinanzieren, sagte sie.

Das steht nicht allein quer zum Koalitions­vertrag, der strengere Rüstungs­exportregeln vorsieht, sondern auch zu Lambrechts Vita. So bekannte Lambrecht erst kürzlich gegenüber der Illustrierten „Bunte“, was sie als 16-Jährige umtrieb: „Warum muss man so viel Geld für Rüstung ausgeben?“ In demselben Interview hat Lambrecht, deren hessischer Landes­verband eher links steht, übrigens mit Blick auf den Hubschrauberflug ihres Sohnes gesagt: „Heute würde ich das anders entscheiden. Und ich habe meinen Sohn gebeten, sich künftig sehr genau zu überlegen, was er postet.“

Zwei Fronten im Bendlerblock

Drei Tage nach der Grundsatzrede gab es den nächsten Aufschlag: bei der Bundeswehr­tagung in Berlin – vor rund 200 Generalen und Admiralen. Dort kündigte die Ministerin weitere Waffen für die Ukraine an. Und sie betonte: Deren Erfolge an der Nordost­flanke machten Mut. Hier wie dort wurde deutlich, dass die Chefin im Bendlerblock an zwei Fronten kämpft.

In der Waffen­lieferungs­debatte kann Lambrecht nichts gewinnen. Auch deshalb gehe sie derzeit nicht in Talkshows, erzählt man in Regierungs­kreisen. Denn Deutschland liefert zwar sowohl aus Beständen der Bundeswehr als auch aus Beständen der Industrie. Allerdings verlautet aus der Truppe, dass sie nicht so viel abgeben könne, wenn sie sich nicht selbst schwächen wolle. Der Chef des Bundeswehrverbandes, André Wüstner, warnte gar vor einer „Kannibalisierung“ der Streitkräfte. Über Lieferungen aus der Industrie wachen Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), der geheim tagende Bundessicherheitsrat und am Ende der Kanzler.

Den Kritikern reichen die Lieferungen unterhalb der Schwelle von Kampf­panzern im Zweifel ohnehin nie aus. Lambrecht fungiere auf dem Feld letztlich nur als „Kugelfang“ für Scholz, sagt einer, der dicht an ihr dran ist. Kritiker in der Koalition formulieren das weniger wohlmeinend und sagen: „Lambrecht ist sehr abhängig von dem, was der Kanzler sagt.“ Sie beklagen auch ihre Informations­politik: „Es ist ein bisschen zäh.“

Umso mehr konzentriert sich die Untergebene im Kabinett dem Vernehmen nach darauf, das Sonder­vermögen sinnvoll auszugeben – und durch strukturelle Veränderungen zu flankieren. Das zeigt sich in der Entscheidung, Kampfbomber vom Typ F 35 sowie Transport­hubschrauber vom Typ CH-47F anzuschaffen, beides aus den USA. Zudem hat Lambrecht per Verordnung verfügt, dass Aufträge bis 5000 Euro in der Bundeswehr nun freihändig vergeben werden können, bisher lag die Grenze bei 1000 Euro. Allein diese Korrektur betrifft 20 Prozent des Auftrags­volumens. Schließlich hat ein Monster namens „Bundeswehr­beschaffungs­beschleunigungs­gesetz“ den Bundestag passiert. Es erleichtert nicht zuletzt europäische Kooperationen.

Nebenbei gestattet sich Lambrecht, bei der Frage nach einer Fortsetzung des Bundeswehr­einsatzes in Mali anderer Meinung zu sein als die grüne Außenministerin Annalena Baerbock. Lambrecht bezweifelt, ob die Mission noch einen Sinn hat, wenn die Militärjunta russische Söldner ins Land holt, der Truppe Überflug­genehmigungen verweigert und sie sich auch sonst kaum noch frei bewegen kann. Welche Ministerin sich durchsetzt, ist offen.

Mit Fragen nach Lehren aus Fehlern der ersten Monate hält sich die SPD-Politikerin nicht mehr lange auf. „Als Verteidigungs­ministerin arbeite ich mit aller Kraft daran, die Zeitenwende mit Leben zu erfüllen“, sagt sie. „Wir stehen da vor gewaltigen Heraus­forderungen. Das Sonder­vermögen von 100 Milliarden ist eine Riesenchance. Endlich können wir die Bundeswehr nach so vielen Jahres des Sparens zu einer modernen Armee machen.“ Da sei in der Vergangenheit viel liegen geblieben – leider auch im Beschaffungswesen.

Kampf gegen Bürokratie

Die Devise lautet: weniger Bürokratie. Entsprechend hat die Ministerin die Elite der Streitkräfte ermutigt, wo möglich, eigenverantwortlich zu handeln. Ein dickes Brett ist die Rekrutierung von Personal. Die Zahl der Kriegsdienst­verweigerer hat zuletzt zu- und jene der Bewerber abgenommen. Das dürfte mit dem Krieg in der Ukraine zu tun haben sowie mit dem allgemeinen Arbeitskräfte­mangel.

Freilich kommt an der Stelle erneut die Bürokratie ins Spiel. Denn während etwa die Deutsche Post Bewerberinnen und Bewerbern bisweilen binnen drei Tagen Arbeits­verträge vorlegt, kann allein die obligatorische Sicherheits­überprüfung bei der Truppe ein halbes Jahr dauern.

Lambrecht hat mehrfach betont, dass sie anders als fast alle ihre Vorgänger in den letzten 30 Jahren auf eine große Reform verzichtet. Sie will nicht an dem einen großen Rad drehen, sondern an vielen kleinen. Bei der Bundeswehr­tagung sagte Lambrecht, es dürfe angesichts erforderlicher Veränderungen nicht heißen, „man müsste mal“, sondern: „Wir machen das jetzt.“

Wohl wollen Gerüchte nicht verstummen, dass Lambrecht irgendwann doch noch abgelöst werden könnte – etwa durch den bundeswehr­affinen SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil. Einer in der Spitze der Generalität sagt auf die Frage nach Lambrecht jedoch: „Ich kann nicht klagen. Sie unterstützt uns im Interesse der Truppe.“

Die Bundes­ministerin der Verteidigung erlaubt sich neuerdings denn auch etwas Verve. „Es liegt viel, viel Arbeit vor uns“, sagte sie an die Adresse der Spitzen­militärs zur Begrüßung. „Ich setze auf Sie – so wie Sie mit mir rechnen können, manche sagen: rechnen müssen.“

Von Markus Decker/RND