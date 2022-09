Wulff vertritt Deutschland bei Staatstrauerakt für Japans Ex-Premier

Berlin. Alt-Bundespräsident Christian Wulff vertritt Deutschland beim Staatstrauerakt für Japans ermordeten Ex-Regierungschef Shinzo Abe an diesem Dienstag in Tokio. Wulff, der am Montagabend eigentlich die Festrede zum 70. Bestehen des Berliner Presse Clubs (BPC) halten sollte, sei im Flugzeug auf dem Weg nach Tokio, wo er an dem Trauerakt teilnehme, teilte die BPC-Vorsitzende Juliane Hielscher am Abend in Berlin mit. Wulff sagte in seiner vorab aufgezeichneten Festrede, er sei von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der Bundesregierung gebeten worden, nach Japan zu reisen und Deutschland bei der Trauerfeier zu vertreten.

Zu dem Trauerakt werden rund 4300 Gäste erwartet, darunter rund 700 ausländische Würdenträger wie US-Vizepräsidentin Kamala Harris sowie die Premierminister Südkoreas, Indiens und Australiens.

Abe war am 8. Juli während einer Wahlkampfrede von einem Ex-Militär erschossen worden. Er gilt zwar weltweit als verdienter Staatsmann, im eigenen Land war der Rechtskonservative jedoch mit seiner nationalistischen Agenda und seiner Verstrickung in Skandale um Vetternwirtschaft umstritten. Hinzu kommen Abes Verwicklungen - und die seiner regierenden Liberaldemokratischen Partei (LDP) - in die Mun-Sekte.

