Grünen-Chefin zu Streckbetrieb: „Partei wird Weg mit großer Entschlossenheit mitgehen“

Frau Lang, nun sollen die beiden Atommeiler Isar 2 und Neckarwestheim 2 doch in den Streckbetrieb gehen. Wird das Ärger geben beim Grünen-Parteitag im Oktober?

Ich gehe davon aus, dass der Parteitag diesen Weg der Einsatzreserve mit großer Geschlossenheit mitgehen wird. Denn dahinter steht ja eine Abwägung: Wenn es notwendig sein sollte, und danach sieht es aktuell aus, werden wir Isar 2 und Neckarwestheim 2 nutzen, um die Netzstabilität zu gewährleisten. Wenn es nicht notwendig ist, nicht. Alle wollen, dass wir gut durch den Herbst und Winter kommen. Zugleich sehen wir an den Problemen der französischen Atomkraftwerke erneut, dass die Atomtechnologie keine Zukunftstechnologie ist.

Sie müssen das Energiesicherheitsgesetz ändern. Gibt es dafür eine Mehrheit in der Fraktion?

Wie gesagt: Ich gehe davon aus, dass wir Grüne diesen Weg gemeinsam gehen werden.

Ist denn der Streckbetrieb für zwei Meiler bis Ende April dann wirklich das letzte Wort, was den Atomstrom in Deutschland angeht?

Wir schaffen die Möglichkeit, die süddeutschen Atomkraftwerke bis zum Frühjahr weiterlaufen zu lassen. Bis dahin reichen die alten Brennstäbe noch, es entsteht kein zusätzlicher hochradioaktiver Müll. Und im kommenden Jahr ist die Lage eine andere, wir sind dann mit Blick auf die Energieversorgung besser aufgestellt. Klar ist auch deshalb: Wir werden keine neuen Brennstäbe besorgen, einen Wiedereinstieg in die Atomkraft wird es nicht geben.

Und das geht in der Ampel auch durch?

Ja. Denn mit Blick auf die Versorgungssicherheit ist die Einsatzreserve richtig. Die Erneuerbaren aber sind es, die uns unabhängig machen und Sicherheit schaffen. Das ist der Weg für die nächsten Jahre.

Haben Sie schon Rückmeldungen aus der Partei zu dieser Lösung? Und wie sehen Sie das im Gegensatz zu den älteren Grünen-Mitgliedern?

Ich halte nichts davon, politische Fragen zu Generationenfragen zu machen. Im Übrigen stellt sich die gesamte Partei die Frage von Energiesicherheit, in jedem Kreisverband diskutieren die Mitglieder über Putins Krieg, über die steigenden Energiepreise. Ich erlebe eine große Ernsthaftigkeit und den Wunsch, Verantwortung zu übernehmen – für die nächsten Monate und auch für die Zukunft.

Welche Wirkung für Privathaushalte und Wirtschaft versprechen Sie sich von der nun ausgehandelten Gaspreisbremse?

Statt der Gasumlage kommt nun eine Gaspreisbremse, und das heißt, Millionen von Menschen werden direkt auf der Gasrechnung spürbar entlastet. Und wir verteidigen den Kern unserer Wirtschaft, die vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen. Das ist ein Schutzschirm für unser ganzes Land.

Ampel hält zusammen

Tagelang sind Ihr Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner bei dem Thema öffentlich gegeneinandergelaufen. Schadet das nicht dem Ansehen der Ampel?

Die Koalition arbeitet intern eng zusammen, wir haben unglaublich viel umgesetzt. Es ist richtig, dass es uns gelingen muss, das auch wieder nach außen zu tragen. Für alles andere ist die Lage zu ernst.

Umso mehr Grund, um zusammenzuhalten.

Dass wir das tun, sieht man an dem wirtschaftlichen Abwehrschirm, den wir gerade gemeinsam auf den Weg gebracht haben: Dazu zählt erstens die angesprochene Gaspreisbremse, zweitens ersetzen wir die Gasumlage durch eine Finanzierung aus Haushaltsmitteln, und drittens helfen wir Unternehmen durch die Krise.

Hätten Sie sich zuweilen ein Machtwort des Kanzlers gewünscht?

Nein, wir sind eine Koalition aus drei Parteien, die gemeinsam zu Ergebnissen kommen müssen und das auch tun, so auch jetzt.

Ist dieser Konflikt nicht auch ein Ego-Shooting von Herrn Habeck und Herrn Lindner?

Nein. Vielmehr geht es um eine Riesenverantwortung, die beide tragen. In dem Ministerium von Robert Habeck laufen gerade alle Krisen dieses Landes zusammen. Robert Habeck hat es geschafft, die 16 Jahre verfehlte Energiepolitik so weit aufzuholen, dass wir jetzt gut gefüllte Gasspeicher haben und gut vorbereitet in den Winter gehen. Ich bin froh, da einen Minister zu wissen, der sich nicht in die Büsche schlägt, wenn es schwierig wird.

Das dritte Entlastungspaket ist von einer Umsetzung noch weit entfernt. Können Sie den Unmut der Länder nachvollziehen, die sagen: Die Ampel einigt sich und schickt uns die Rechnung?

Am Ende werden in dieser Krise alle Verantwortung übernehmen müssen. Das betrifft den Bund und die Länder.

Und die Rechnung.

Ja, natürlich, auch die Rechnung. Gerade wenn es um die Menschen mit niedrigen Einkommen geht, die jede erhöhte Rechnung sofort spüren, müssen Bund, Länder und Kommunen zusammenstehen. Natürlich gibt es dabei auch berechtigte Anliegen der Länder. Zum Beispiel die Regionalisierungsmittel für den öffentlichen Personennahverkehr. Das Geld braucht es für den Ausbau von Bus und Bahn. Und der ist die Voraussetzung, dass viele Leute Lust haben, auf den ÖPNV umzusteigen – was ja Ziel einer Anschlusslösung für das 9‑Euro-Ticket ist. Auch die Sorgen um die Situation der Krankenhäuser kann ich nachvollziehen.

Den Ländern geht es auch noch um das Thema Wohngeld und Geld für die Hilfe von Geflüchteten. Wie stehen Sie dazu?

Bei der Hilfe für Geflüchtete sind Bund und Länder gemeinsam gefordert. Die Kommunen haben da schon jetzt Enormes geleistet. Wichtig ist aber auch, dass geklärt wird, wie frühere Hilfen des Bundes verwendet wurden, um zielgenau unterstützen zu können.

Sehen Sie beim Thema Flüchtlinge die Gefahr einer neuerlichen Spaltung der Gesellschaft?

Es ist unser aller Aufgabe, das zu verhindern. Das heißt vor allem, dass demokratische Politikerinnen und Politiker nicht spalten. Wenn ich zum Beispiel an Friedrich Merz denke, der so verächtlich über die Menschen aus der Ukraine spricht, die vor diesem furchtbaren Krieg geflohen sind, bin ich froh, dass er gerade keine Regierungsverantwortung trägt. Der Schaden ist trotz Entschuldigung angerichtet.

„Deutschland muss gerechter werden“

Nehmen Sie wahr, dass es auch bei den Leuten gärt, die einfach Angst um ihren Lebensstandard haben?

Ich habe großes Verständnis dafür, dass Menschen sich Sorgen machen. Einige wenige werden reicher, während sehr viele Menschen kaum Rücklagen haben und nicht wissen, wie sie ihre Rechnungen zahlen sollen. Daran sieht man: Deutschland muss gerechter werden. Unabhängig davon versuchen insbesondere Rechte, die Situation auszunutzen, zu hetzen und zu spalten. Ich sehe vor Ort bei Veranstaltungen „Hau ab“-Schilder oder Menschen, die körperlich übergriffig werden. Das hat mit demokratischem Diskurs nicht viel zu tun. Daher müssen wir uns bewusst machen: Es geht um unsere Demokratie. Die Bomben treffen die Menschen in der Ukraine. Wladimir Putin kämpft auch mit Energiepreisen und nutzt diese als Waffe. Sein Angriff gilt nicht nur der Ukraine. Er gilt der demokratischen Welt als Ganzes. Putin will die demokratischen Gesellschaften destabilisieren. Da brauchen wir eine klare Haltung. Wir müssen unsere Demokratie verteidigen, indem wir den sozialen Zusammenhalt stärken. Dazu werden wir bei unserem Parteitag weitere Forderungen vorlegen.

Zum Beispiel?

Diese Krise trifft gerade diejenigen besonders hart, die schon zuvor wegen niedriger Löhne kaum Geld zur Seite legen konnten. Mit dem Mindestlohn von 12 Euro gehen wir dieses Problem an. Er wird über sechs Millionen Menschen ein höheres Einkommen verschaffen. Das geplante Bürgergeld und die Kindergrundsicherung werden für mehr soziale Sicherheit im Land sorgen. Wir wollen zudem das Thema Mieten in den Blick nehmen. Denn natürlich trifft diese Krise besonders Menschen, die schon zuvor einen großen Teil ihres Einkommens für die Miete aufbringen mussten. Wir wollen deshalb zum Beispiel Indexmieten deckeln. Gerade in größeren Städten werden die Mieten zunehmend an die Preissteigerungen gekoppelt. Das bedeutet in Zeiten wie diesen massive Mietsteigerungen. Zusätzlich zu den steigenden Gas- und Stromkosten ist das untragbar. Da wollen wir den Mieterschutz stärken.

Gibt es Grenzen unserer Aufnahmefähigkeit bei Geflüchteten?

Wir haben ein Asylrecht, das Menschen, die einen Schutzanspruch haben, auch Schutz gewährt. Dafür gibt es geordnete Verfahren. An die werden wir uns halten.

Die Bürger müssen sich also darauf einstellen, dass die eine oder andere Turnhalle im Winter wieder geräumt wird?

Worauf wir uns einstellen, ist, den Menschen, die aus der Ukraine kommen, zu helfen und unserer humanitären Verpflichtung gerecht zu werden. Auch russische Deserteure, also Menschen, die diesen unmenschlichen Krieg nicht mitmachen wollen, verdienen unsere Unterstützung. Ich habe in den vergangenen Monaten große Hilfsbereitschaft wahrgenommen. Viele Kommunen, auch der Bund, vor allem aber die vielen Menschen vor Ort haben mit großem Einsatz und pragmatischen Lösungen Geflüchtete aus der Ukraine unterstützt. Das stimmt mich zuversichtlich für die kommenden Monate, die nun vorbereitet gehören.

Wie schauen Sie auf die aktuelle Eskalation Putins mit Scheinreferenden, immer neuen Drohungen eines Atomschlags und der wahrscheinlichen Sabotage der Gaspipelines?

Putin eskaliert, weil er Verluste in diesem Krieg erlitten hat. Die Scheinreferenden sind eine Reaktion auf diese Verluste. Dabei ist vollkommen klar: Das sind ukrainische Gebiete, und sie bleiben es. Wir dürfen uns von Putins Ankündigungen nicht einschüchtern lassen. Die Unterstützung der Ukraine ist gerade jetzt wichtiger denn je. Indem wir die Ukraine unterstützen, stellen wir ein Stoppschild gegen das imperialistische Gebaren Putins auf. Jetzt erst recht.

Jetzt erst recht heißt auch, dass Deutschland die Leopard-2-Panzer liefert?

Wir müssen über den Bedarf der Ukraine reden und welche Fähigkeiten sie dazu braucht. Anschließend müssen wir mit unseren Bündnispartnern zusammen entscheiden. Es muss geliefert werden, was gebraucht wird.

Die Ukraine sagt, sie brauche die Leopards.

Ich werde mich nicht im Interview auf ein Waffensystem festlegen können. Es ist aber klar: Wir müssen mehr liefern. Und wir müssen schneller werden. Westliche Waffensysteme können bei der Verteidigung der ukrainischen Souveränität einen Unterschied machen.

Steigt gerade nicht auch objektiv das Risiko einer weiteren Eskalation für das übrige Europa?

Es scheint, dass die Bereitschaft Putins zur Eskalation steigt. Nur gleichzeitig steigt auch der innenpolitische Druck. Die Teilmobilisierung könnte mehr Widerstand im russischen Volk hervorrufen, weil der Krieg plötzlich sehr viel näher an die Leute heranrückt und das Bewusstsein steigt, dass es sich nicht um eine Befreiungsaktion handelt. Und damit intensiviert sich die Kritik an Putin.

Von Markus Decker, Eva Quadbeck/RND