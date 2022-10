Richard David Precht: Einzelne Nato-Staaten sollten Russland Nicht-Aufnahme der Ukraine garantieren

Berlin. In der Debatte um die Frage, wie eine weitere Eskalation des Krieges in der Ukraine vermieden werden kann, schlägt der Philosoph Richard David Precht eine Initiative einzelner NATO-Staaten vor. Diese sollten Russland verbindlich garantieren, dass sie eine Aufnahme der Ukraine in das Verteidigungsbündnis mit ihrem Veto verhindern würden und so zu einer Deeskalation der Lage beitragen.

„Als es darum ging, Finnland und Schweden in die Nato aufzunehmen, haben wir ja gelernt, dass laut Nato-Vertrag alle Mitgliedsstaaten einverstanden sein müssen mit einer Neuaufnahme. Sollte also auch nur ein einziges europäisches Land Russland eine verbindliche Garantie geben, dass es nicht für die Aufnahme der Ukraine in die Nato stimmt, wäre schon erster Druck aus dem Kessel genommen und möglicherweise der Boden für weiterreichende Gespräche bereitet“, sagte Precht im Podcast „Geyer & Niesmann“ des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND).

„Nützen würde vielleicht ein verbindliches Abkommen von ein, zwei oder drei Nato-Staaten mit Russland, dass die Ukraine nicht in die Nato aufgenommen wird. Ich glaube, in dem Moment hätte man zumindest einen Horizont für weitere Verständigung“, so der Philosoph und Bestseller-Autor weiter. „Fakt ist, die Russen hätten dadurch überhaupt mal ein Ergebnis erreicht. Denn ohne das werden sie den Krieg nicht beenden“, betonte Precht. „Ein solches Angebot hätte den Vorteil, dass es den Westen und die Ukraine vergleichsweise wenig kostet, aber den Russen viel bedeutet.“

Podcast Geyer und Niesmann mit Richard David Precht und Harald Welzer hier hören:

Als Reaktion auf die am Freitag erfolgte völkerrechtswidrige Annexion von vier ukrainischen Regionen durch Russland hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj angekündigt, einen beschleunigten Beitritt zur Nato zu beantragen. Die Bundesregierung und die USA hatten sich dazu zurückhaltend geäußert. Die baltischen Staaten hingegen hatten eine schnelle Aufnahme in das Verteidigungsbündnis befürwortet.

Precht ist Unterzeichner eines offenen Briefes deutscher Prominenter, die bereits im Juni einen Waffenstillstand sowie einen „konzertierten Vorstoß“ für eine Verhandlungslösung gefordert hatten.

Von Andreas Niesmann, Steven Geyer/RND