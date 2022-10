Wachsende Sorge um Sicherheit nach erneutem Putsch in Burkina Faso

Ouagadougou. Nach dem erneuten Militärputsch in Burkina Faso wachsen die Sorgen vor einem weiteren Raumgreifen islamistischer Extremisten in dem westafrikanischen Land. Chrysogone Zougmore, der Präsident der Bewegung für Menschenrechte in Burkina Faso, erklärte, die Entwicklungen seien „sehr bedauerlich“. Die Instabilität helfe nicht dabei, die Gewalt durch Extremisten zu bekämpfen.

Dschihadisten hatten Attacken früher in diesem Jahr intensiviert

Mehr als ein Dutzend Mitglieder des Militärs hatten am Freitagabend den Sturz von Präsident Paul Henri Sandaogo Damiba, einem vorherigen Putschisten, bekanntgegeben. Ein Sprecher gab an, dass Hauptmann Ibrahim Traoré jetzt neuer Staatschef in Burkina Faso sei. Während die Dschihadisten früher in diesem Jahr ihre Attacken intensivierten, hatte Damiba an sein Land appelliert, ihm bis September Zeit zu geben, um als Übergangspräsident Verbesserungen zu erwirken.

Die Regierung Damibas habe gerade erst eine Einigung mit der westafrikanischen Staatengemeinschaft Ecowas erzielt, indem sie im Juli einem Zeitplan für den Übergang zugestimmt habe, sagte Eric Humphery-Smith, führender Afrika-Analyst beim Strategieberatungsunternehmen Verisk Maplecroft.

Hauptmann Traoré hat angekündigt, das Militär besser auf den Kampf gegen Extremisten vorzubereiten. Damiba warf er vor, denselben gescheiterten Strategien wie der frühere Präsident Roch Marc Christian Kabore gefolgt zu sein, den Damiba mit seinem Putsch im Januar abgesetzt hatte.

RND/AP