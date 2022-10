Hilferufe und Neiddebatten – was wird aus der Solidarität mit den Geflüchteten?

Berlin/Fellbach/Greifswald. Steht Deutschland vor einem neuen Flüchtlingswinter? Seit Wochen klingen die Nachrichten aus den Regionen immer dramatischer. Mehr als doppelt so viele Geflüchtete wie in der Hochphase der Asylzuwanderung 2017 werde man dieses Jahr unterbringen müssen, klagen etwa die Oberbürgermeister des Rems-Murr-Kreises in Baden-Württemberg in einem gemeinsamen Brandbrief. „Wir Kommunen stehen buchstäblich mit dem Rücken zur Wand.“

Die Region in Schwaben ist eine der wirtschaftlich solidesten der Republik. Doch selbst hier scheint für die Kommunen im Streit um die Kosten der Flüchtlingsunterbringung die Schmerzgrenze erreicht. Auf dem Bund-Länder-Gipfel am Dienstag wurde nur beschlossen, „die vereinbarten Gespräche zeitnah zum Abschluss“ zu bringen. Was dieses „zeitnah“ genau heißen soll, weiß auch Gabriele Zull nicht. Sie drängt: Das müsste am besten gestern gewesen sein.

„In den Städten im Rems-Murr-Kreis sind wir jetzt wieder dabei, Hallen zu belegen, Containerdörfer aufzubauen und Zeltstädte einzurichten“, klagt Zull, die parteilose Oberbürgermeisterin von Fellbach bei Stuttgart. Sie hat den Brandbrief gemeinsam mit fünf Stadtchef-Kollegen ihres Kreises aufgesetzt. „Wir brauchen jetzt Klarheit, was in den kommenden Monaten mit der Flüchtlingszuwanderung passiert und wer für die Kosten aufkommt. Wir stellen uns seit Jahren dieser Aufgabe, nehmen unsere Verantwortung sehr ernst und wollen den Menschen auch gerecht werden. Wenn die Zahlen weiter so hoch bleiben, kommen wir an unsere Grenzen.“

In der Berliner „Welcome Hall“

Als nach dem russischen Überfall auf die Ukraine Hunderttausende auf der Flucht vor dem Krieg nach Deutschland kamen, wurden sie von einer beispiellosen Welle der Solidarität empfangen. Privatleute spendeten Kleidung und Powerbanks, boten Wohnraum und Dolmetscherdienste, arbeiteten freiwillig in der Flüchtlingshilfe mit. Wie auch Nancy und Ralf aus Berlin. Seit März stehen sie mit gelben Westen, die sie als „Volunteers“ der Stadtmission ausweisen, im großen weißen Willkommenszelt vor dem Berliner Hauptbahnhof. Hier enden die Eurocitys aus Polen, mit denen viele Ukraine-Flüchtlinge ankamen. Im Zelt auf dem Bahnhofsvorplatz konnten sie nach der tagelangen Fahrt durchatmen, ihr Gepäck abstellen, bekamen Essen, Trinken und Tipps, wie es weiterging.

Am Anfang strömten mehr als 7000 Menschen täglich ins Zelt, im Sommer waren es dann noch mehrere Hundert täglich. 290 000 Menschen waren es insgesamt. Die „Welcome Hall“, so der internationale Name des Zeltes, war zum Treffpunkt der ukrainischen Geflüchteten in der Stadt geworden. „Irgendwann kannten wir viele Gesichter, man grüßte sich, das war eine schöne Stimmung“, sagt die 45-jährige Nancy, die aus Ägypten stammt und seit acht Jahren in Berlin lebt. „Für die Ukrainer war das ein Ort, an dem sie ihre Landsleute trafen.“

„Sozialtourismus“ wird zu „Pull-Faktor“

Und einige reisten von hier wieder zurück, um Hilfsgüter in die Ukraine zu bringen, um nach ihrem Haus zu sehen oder um ihre Angehörigen wieder zu treffen. Dass CDU-Chef Merz aus diesen Reisen zeitweise den Vorwurf des „Sozialtourismus“ ableitete, stößt bei den Helfern in Berlin auf Kopfschütteln. „Merz begreift nicht, dass die Menschen Angehörige in der Ukraine haben und Sehnsucht nach ihnen“, sagt der 58-jähriger Berliner Ralf. Einige kommen mit den 21 Tagen Abwesenheit, die ihnen laut Hartz-IV-Regularien zustehen, nicht aus. „Vielleicht sollte man die Anzahl der Reisen beschränken, auf zwei bis drei Besuche pro Jahr“, schlägt Ralf als Lösung vor.

Den Vorwurf der „Sozialtourismus“ nahm Merz zurück, doch diese Woche legte er nach: Die hohen Sozialleistungen in Deutschland stellten einen „Pull-Faktor“ dar, der Migranten erst anziehe. Bei vielen mag es aber auch schlicht die Furcht vor einem kalten Winter in türkischen und griechischen Flüchtlingslagern sein, der Afghanen, Syrer, Pakistanis und Iraker wieder auf die Balkanroute treibt.

„Wir können die Unterbringung nicht mehr leisten.“

Zuletzt hatten mehrere Länder und die kommunalen Spitzenverbände in Sachen Flüchtlingspolitik Alarm geschlagen. Reinhard Sager, Präsident des Deutschen Landkreistags, drängte auf Unterstützung vom Bund bei der Unterbringung Geflüchteter. „Bei den Flüchtlingen sind die Grenzen der Aufnahme nahezu überall erreicht. Wir können die Unterbringung nicht mehr leisten“, betonte Sager gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Es muss mehr Begrenzung sowie Unterstützung durch Bundes- und Landesimmobilien geben.“ Das Fluchtgeschehen aus der Ukraine und über den Balkan mache „diese Frage dringlicher denn je“. Der Bund müsse rückwirkend zum 1. Januar sämtliche Wohnkosten für anerkannte Flüchtlinge übernehmen.

Da die Geflüchteten aus der Ukraine aus dem Asylbewerberleistungsgesetz herausgefallen sind und wie Hartz-IV-Empfänger eingestuft werden, müssen die Kommunen für sie ein Drittel der Kosten der Unterkunft zahlen.

Union will härteren Kurs

Weiterer Stein des Anstoßes ist, dass neben Ukrainerinnen und Ukrainern unvermindert Flüchtlinge aus anderen Erdteilen nach Deutschland kommen. Die Union fordert, dem einen Riegel vorzuschieben. Der Bund müsse „sich der realen Flüchtlingssituation mit ihren immensen Herausforderungen endlich bewusstwerden“, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU), der zurzeit auch Vorsitzender der Innenministerkonferenz ist. „In ganz Deutschland ist die Unterbringung der vielen Asylbewerber wie auch der afghanischen Ortskräfte und anderer Gruppen zunehmend schwierig.“ Überdies müsse sich der Bund „seiner Verantwortung stellen“. Er dürfe in dieser Situation „nicht noch mehr Flüchtlingsprogramme auflegen“ und müsse Länder und Kommunen finanziell entlasten.

Das dürfte vornehmlich auf die sozialdemokratische Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen zielen, die erst kürzlich erklärt hatten, die Menschen in Afghanistan nicht im Stich lassen zu wollen. Auch das umstrittene und später wieder halb zurück genommene Wort des Unionsfraktionsvorsitzenden Friedrich Merz von angeblichen ukrainischen „Sozialtouristen“ deutet auf einen härter werdenden Kurs von CDU und CSU hin. So sagte die stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Andrea Lindholz: „Frau Faeser steuert unser Asylsystem ins Chaos. Viele Länder und Kommunen sind am Limit. Sie müssen Hundert­tausende schutzbedürftige Ukrainer unterbringen, und die Zahl der Asylbewerber steigt massiv an.“ Für den 11. Oktober hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) auf Bitten der Kommunen einen Flüchtlingsgipfel einberufen.

Eine Million Geflüchtete aus der Ukraine

Nach Angaben des Bundesinnenministeriums waren am Stichtag 10. September 2022 insgesamt 1.015.368 Menschen im Ausländerzentralregister erfasst, die im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine nach Deutschland eingereist sind. Davon seien rund 983.000 ukrainische Staatsangehörige, von denen wiederum eine erhebliche Zahl in andere EU‑Staaten weitergereist sein könne, hieß es. In demselben Zeitraum stellten rund 115.000 Menschen aus anderen Staaten Erstanträge auf Asyl, allen voran aus Syrien, Afghanistan und Irak.

Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl hält das Problem für hausgemacht. „Wenn jetzt tatsächlich Unterbringungskapazitäten für geflüchtete Menschen knapp werden, dann ist das symptomatisch für die verfehlte Politik der letzten Jahre“, teilt Pro Asyl in einem Statement gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) mit. „Anstatt schutzsuchenden Menschen möglichst früh zu erlauben und zu ermöglichen, selbstständig zu wohnen und Fuß zufassen, zwingt die Politik sie dazu, bis zu anderthalb Jahren in großen Sammelunterkünften zu leben.“ Das verhindere oft ein selbstbestimmtes Leben und blockiere auch Plätze für neu Ankommende.

Pro Asyl schlägt vor, die Wohnpflicht in Erstaufnahmeeinrichtungen aufzuheben. Das sei laut Asylgesetz zur Gewährleistung der Unterbringung möglich. „Im Anschluss muss die Wohnpflicht in de Erstaufnahmeeinrichtungen endlich wieder auf das Nötigste reduziert werden und sollte nicht länger als maximal drei Monate gelten.“

In Sachsen planen Rechtsextreme Demos

In Sachsen planen rechtsextreme Gruppen bereits Demonstrationen vor den Erstaufnahmeeinrichtungen für Asylbewerber. In Schwaben sagt Oberbürgermeisterin Zull: „Viele Menschen sind noch solidarisch und helfen weiterhin an allen Ecken und Enden, aber wir spüren, dass es nicht einfacher wird. Die derzeitigen Herausforderungen – wie beispielsweise die stark angestiegenen Preise und die Energiekrise – werden alle belasten und fordern.“

Im aktuellen ZDF-Politbarometer bejahten 74 Prozent die Frage „Sollen wie die Ukraine trotz steigender Energiepreise weiter unterstützen?“. Das waren sogar vier Prozent mehr als im Juli. Die Solidarität scheint stabil – gilt das auch für den Umgang mit den Ukrainerinnen und Ukrainern hier?

„Die Angst vor Preiserhöhungen und einer Energiekrise wird von russischer Rhetorik angeheizt, das kennen wir schon aus der Ukraine“, sagt die Künstlerin Mariana Yaremchyshyna in Greifswald. Die 27-jährige kam vor fünf Jahren aus Kiew nach Deutschland. Vor kurzem stellte sie sich mit zwei Mitstreiterinnen mit Pappschildern und verklebten Mündern auf eine von Rechtsextremen beworbenen pro-russische Demo in Lubmin an der Ostsee. „Blutiges Gas“ und „Russland ist ein Terrorstaat“ stand auf Englisch auf ihren Schildern. „Intervention“ nennt die Künstlerin das. Ihre Mitstreiterinnen Vira und Vitalina sind im Frühjahr vor dem Krieg nach Deutschland geflohen. „Wir standen dort stellvertretend für alle Menschen, die mit solchen Demonstrationen nicht einverstanden sind“, sagt die 26-jährige Vira. „Für mich ist es inakzeptabel, dass solche Demos hier stattfinden können.“

Den Zulauf für derartige pro-russische Kundgebungen erklären sich die jungen Ukrainerinnen mit dem Einfluss der russischen Propaganda in Deutschland. Diese würden auch versuchen, mit dem „Sozialtourismus“-Vorwurf eine Neiddebatte anzufachen. Doch bei den vielen Menschen, die Geflüchteten helfen, würde das nicht verfangen.

Berliner „Welcome Hall“ geschlossen

„Mein persönlich größter Wunsch wäre, dass mehr Menschen in Deutschland mit Ukrainerinnen in Dialog kommen“, sagt Mariana, „dass es einfach mehr persönliche Gespräche gibt.“

In Berlin haben Nancy und Ralf vergangenen Freitag das große Zelt am Hauptbahnhof abgeschlossen. Der Vertrag mit dem Land ist ausgelaufen, der Anlaufpunkt für Abertausende wird abgebaut. Ob das mit Blick auf den kommenden Winter eine gute Entscheidung ist? Der Abschied war jedenfalls ziemlich emotional. „Hier sind Freundschaften entstanden, wir sind so ein gutes Team geworden“, sagen beide unisono. Sie wollen weiter helfen, wissen aber noch nicht wo. Und nicht nur die beiden „Volunteers“ gehen davon aus, dass diese Hilfe auch weiter dringend gebraucht wird.

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter

Von Jan Sternberg, Markus Decker/RND