US-Armee tötet zwei hochrangige IS-Mitglieder in Syrien

Damaskus. Die US-Armee hat bei einem Luftangriff im Norden Syriens zwei hochrangige Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) getötet. Darunter sei auch ein stellvertretender IS-Führer, teilte das US-Zentralkommando in der Nacht auf Freitag mit. Der Schlag gegen die IS-Mitglieder gelang demnach am Donnerstagabend.

Bei einem seltenen US-Einsatz in einem Gebiet unter Kontrolle der syrischen Regierung war zuvor bereits ein weiteres IS-Mitglied getötet und zwei weitere festgenommen worden. Das US-Militär ist in dem Bürgerkriegsland normalerweise nur in Gebieten im Einsatz, die von der kurdischen Miliz YPG und deren Verbündeten kontrolliert werden. Die US-Streitkräfte unterstützen dort deren Kampf gegen die IS-Miliz, die in Syrien noch immer aktiv ist.

RND/dpa