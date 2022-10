„Unterwasser ist Europa praktisch blind“

Berlin. Christian Bueger ist Politikwissenschaftler und hat sich auf maritime Sicherheit spezialisiert. Er lehrt und forscht seit vier Jahren an der Universität Kopenhagen. Gemeinsam mit zwei Wissenschaftlern aus Darmstadt und Paris erstellte er für das EU-Parlament eine Studie zur Sicherheit und Bedrohungslage kritischer Infrastrukturen auf dem Meeresboden.

Herr Prof. Bueger, lange vor den mysteriösen Lecks in beiden Strängen der Ostseepipeline begannen Sie mit einer Studie über die Sicherheit kritischer Infrastrukturen auf europäischem Meeresboden für das EU-Parlament. Wie kam es dazu?

Die Studie wurde im Herbst 2021 in Auftrag gegeben. Damals gab es bereits länger Erkenntnisse über zunehmende russische Aktivitäten in der Nähe von Seekabeln, die auf der europäischen Ebene Besorgnisse ausgelöst hatten. Interessanterweise fiel dies fast mit einem Zwischenfall vor der norwegischen Küste zusammen. Dort wurde Anfang November 2021 nach einem Ausfall entdeckt, dass in einem Seekabel, das Forschungszwecken diente, plötzlich 4,3 Kilometer Leitung fehlten. Bis heute weiß niemand, wer das war und welchen Sinn diese Aktion hatte.

Was glauben Sie?

Ich bin kein Ermittler. Solch eine Tat setzt aber sehr gute Kenntnisse und ein ordentliches Equipment voraus. Das Ergebnis ist jedenfalls Verunsicherung und das Stricken von Verschwörungs­theorien. Deshalb halte ich solche Vorfälle eher für symbolische Akte, für Demonstrationen von Macht.

Wie viele Attacken auf Seekabel werden überhaupt bekannt?

Sie werden bekannt, wenn Kommunikation oder andere Datentransfers nachhaltig wahrnehmbar gestört werden. Aber es gibt genügend Kabel, die in erster Linie militärischen Zwecken dienen. Über die wissen wir gar nichts, folglich auch nichts über entsprechende Angriffe.

Haben staatliche Stellen in Europa einen Überblick, wo Angriffe stattfinden und wie viele?

Ich fürchte, die Kenntnisse darüber sind eher rudimentär. Die Betreiber der Kabel sind zumeist privat. Die halten das schon aus wirtschaftlichen Gründen unterm Deckel. Interessanterweise gibt es in den USA die Pflicht, dass Betreiber – ob staatlich oder privat – Störungen von Seekabeln oder Attacken sofort an die Regierung melden müssen. In Großbritannien sind solche Meldungen freiwillig, im Rest Europas gibt es dazu überhaupt keine Regelungen. Das sollte geändert werden, auch wenn die Industrie wenig Interesse an Regulierungen hat.

Sie schreiben in der Studie, Unterwasser sei Europa praktisch blind. Dabei hat die EU doch für beinahe alles eine Behörde.

Drei Agenturen der Europäischen Union – die Europäische Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs (Emsa), die Europäische Fischereiaufsichtsagentur (EFCA) und die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex) – befassen sich mit der Meeresoberfläche. Aber keine von ihnen hat den Auftrag, Unterwasser zu schauen. Doch zumindest Frontex, die stark auf die Verhinderung illegaler Migration reduziert wird, hat den klaren Auftrag, Kriminalität zu verhindern und zu bekämpfen.

Liegt hier der Ansatz für eine Lösung?

Diese drei Agenturen betreiben ein strenges Überwachungssystem zur Beobachtung maritimer Aktivitäten, das als Common Information Sharing Environment bekannt ist. Ein erster Schritt zur Verbesserung des Schutzes von Unterwasser­infrastrukturen bestünde darin, diese Plattform zu nutzen, um verdächtige Aktivitäten an der Oberfläche in der Nähe von Infrastrukturen systematisch zu überwachen und Patrouillen zu koordinieren. Dies kann dazu beitragen, Täter abzuschrecken und ein Grauzonenszenario zu verhindern.

Sehen Sie Vorreiter in Europa?

Die von Edward Snowden geleakten Dokumente haben gezeigt, dass vor allem an den Landestationen der Kabel die Gefährdung durch Datenraub immens groß ist. Da haben die EU-Staaten dazugelernt. Unterwasser-Militärstrategien gibt es in Frankreich, Irland und Großbritannien. Auch Portugal ist hier sehr aktiv. Neu ist, dass die Industrie mittlerweile Unterstützung von Staaten, also vom Militär, wünscht, weil sie sieht, dass die Gefahren für ihre Seekabel nicht mehr allein von Fischern oder anderen Schiffen ausgehen. Die ungeklärten Attacken auf Nord Stream werden diesen Prozess vermutlich beschleunigen. Fakt ist: Europa braucht eine gemeinsame maritime Sicherheitsstrategie.

Sehen Sie besondere Gefährdungen in der Zukunft?

Es wird viel über die Datenkabel im Meer geredet. Doch wir haben auch eine Menge Stromkabel unter Wasser liegen. Im Mittelmeer sind riesige Netze geplant, um Solarstrom von Tunesien nach Europa zu transportieren. Zwischen Schottland und Norwegen gibt es viele Kabel, die den mit Wasserkraft erzeugten Strom auf die Britischen Inseln bringen. In Nord- und Ostsee stehen Offshore-Windkraftanlagen, deren Strom an Land muss. All diese Leitungen sind wichtige Lebensadern für das Leben in Europa, die Schutz benötigen. Dann gibt es auch noch den maritimen Bergbau, der bislang in den Debatten kaum eine Rolle spielt.

Die US-Regierung versucht, eine Allianz zwischen Staat und privaten Unternehmen zu schmieden, um zum Schutz und zur Überwachung der Seekabel eine Art Unterwassermiliz zu formieren. Wäre das ein Vorbild für Europa?

Auf jeden Fall ist die Kooperation mit Unternehmen wichtig. Ich halte es allerdings für schwierig, solche Kooperationen hinzubekommen, ohne dass sie von den militärischen Akteuren dominiert werden. Denn die modernen Seekabel tragen neben den Datenleitungen viele Sensoren in sich, mit denen maritimes Leben erkundet werden kann, die aber auch U‑Boote aufklären können. Diese Leitungen werden also Ziele bleiben. Sie können besser, aber kaum lückenlos überwacht werden.

Von Thoralf Cleven/RND