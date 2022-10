Kertsch. Immer wieder kamen aus Kiew Andeutungen zu einem möglichen Angriff auf die Kertsch-Brücke, die das russische Festland mit der annektierten Schwarzmeer-Halbinsel verbindet. Einen Tag nach dem 70. Geburtstag von Russlands Präsidenten Wladimir Putin sind nun Teile der Brücke durch eine Explosion eingestürzt. Nach Angaben von russischen Behörden soll eine Lastwagenbombe detoniert sein.

Die Bombe habe sieben mit Treibstoff beladene Eisenbahnwaggons in Brand gesetzt, was zum „teilweisen Einsturz von zwei Brückenabschnitten“ geführt habe, erklärte das Nationale Antiterrorkomitee Russlands am Samstag. Das Fahrzeug kam den Angaben zufolge vom russischen Festland und fuhr in Richtung des Küstenorts Kertsch auf der Krim. Wer die Bombe gelegt haben soll, wurde zunächst nicht mitgeteilt.

Auf in russischen und ukrainischen Medien verbreiteten Bildern war zu sehen, wie Flammen aus einem Zug stießen und das gesamte Gleisbett brannte. Durch die Explosion ist es zu massiven Schäden an den Gleisanlagen und auf der Fahrbahn gekommen. Die für Russland auch strategisch überaus wichtige Brücke dient dem Straßen- und Eisenbahnverkehr.

Die Behörden auf der Krim kündigten an, den Verkehr über Fähren und über den zuletzt in der Ukraine besetzten Landkorridor sicherzustellen. Es drohten keine Versorgungsengpässe, hieß es in der Krim-Hauptstadt Simferopol. „Vorläufig gibt es keine Verletzten“, sagte zudem der Berater der Krim-Führung, Oleg Krjutschkow, russischen Medien zufolge.

Nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine Ende Februar kam es mehrfach zu Explosionen auf der Krim mit schweren Schäden, darunter auf Militärstützpunkten.

Putin setzt Kommission ein

Russlands Präsident Wladimir Putin ist nach Kremlangaben über den schweren Brand auf der Brücke zur Schwarzmeer-Halbinsel Krim informiert worden. Er habe angewiesen, eine Kommission zur Untersuchung der Ursachen des Feuers einzusetzen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Samstag der Agentur Interfax zufolge.

Der Präsident des vom Kreml unterstützten Regionalparlaments der Krim beschuldigte die Ukraine der Tat. Allerdings sei nur „die Oberfläche der russischen Brücke“ beschädigt worden, schrieb Wladimir Konstantinow auf Telegram. Das russische Energieministerium erklärte, der auf der Krim vorhandene Treibstoff reiche für 15 Tage. Es werde daran gearbeitet, die Vorräte aufzufüllen.

Die russische Außenamtssprecherin Maria Sacharowa erklärte, „die Reaktion des Kiewer Regimes auf die Zerstörung ziviler Infrastruktur“ zeige seine „terroristische Natur“.

Bilder in Ukraine mit Jubel aufgenommen

In der Ukraine wurden die Bilder mit Jubel aufgenommen. „Krim. Die Brücke. Der Anfang“, schrieb der Berater des ukrainischen Präsidentenbüros, Mychajlo Podoljak, am Samstag bei Twitter. „Alles Illegale muss zerstört werden, alles Gestohlene muss an die Ukraine zurück.“ Podoljak sagte aber nicht explizit, dass die Ukraine verantwortlich sei für die Explosionen und den Brand auf der Brücke.

Auch der Vorsitzende der Partei Diener des Volks des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj äußerte sich nicht direkt zur Urheberschaft der Tat. Die „illegale russische Konstruktion“ falle auseinander und fange Feuer, schrieb David Arachamia auf Telegram. Der Grund sei einfach: „Wenn man etwas Explosives baut, wird es früher oder später explodieren. Und das ist erst der Anfang.“ Russland sei nicht besonders bekannt für zuverlässige Konstruktion.

Ukrainischer Sicherheitschef Danilow auf Twitter: „Happy Birthday Mr. President“

Der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrats der Ukraine, Oleksij Danilow, postete auf Twitter ein Video mit der brennenden Brücke auf der linken Seite und auf der rechten ein Video von Marilyn Monroe mit ihrem berühmten Song „Happy Birthday Mr. President“. Putin feierte am Freitag seinen 70. Geburtstag.

Die Sprecherin des inhaftierten Kremlgegners Alexej Nawalny teilte ein Video in den sozialen Netzwerken von dem Feuer und den Schäden - und kommentierte, dass es sich wohl um ein Geschenk zum 70. Geburtstag Putins handele. Der Kremlchef hatte das Jubiläum am Freitag in seiner Heimatstadt St. Petersburg begangen.

Die Internetzeitung Ukrajinska Prawda berichtete unter Berufung auf Sicherheitskreise in Kiew, dass der Geheimdienst SBU hinter der Spezialoperation stecke. Der SBU bestätigte das nicht, veröffentlichte aber wie viele offizielle Stellen in der Ukraine in den sozialen Netzwerken Aufnahmen von der brennenden Brücke – und stellte ein Gedicht dazu.

Zwischenfälle mit Drohnen in der Region Kertsch

In den vergangenen Monaten gab es in der Hauptstadt Kiew immer wieder Drohungen, die von Kremlchef Wladimir Putin eingeweihte Brücke zwischen der Halbinsel und dem russischen Festland unter Beschuss zu nehmen. Zuletzt kam es in der Region Kertsch, die auf der Krim direkt an die Brücke grenzt, immer wieder zu Zwischenfällen mit Drohnen, die explodierten.

Russland hatte eindringlich davor gewarnt, die Brücke – ein zentrales strategisches Bauwerk – unter Beschuss zu nehmen und für den Fall auch damit gedroht, Kommandozentralen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew ins Visier zu nehmen. Die ukrainische Führung hatte mehrfach schwere Waffen für große Reichweiten aus dem Westen gefordert. Damit sollte dann auch die Brücke zerstört werden, wie es in Kiew hieß.

Mit 19 Kilometern Länge gilt die Krim-Brückenanlage, die eine Autobahn und daneben eine Bahnstrecke hat, als längstes Bauwerk Europas. Kremlchef Putin hatte sie selbst 2018 eröffnet und war auch in einem Zug gefahren. Passagierzüge rollen seit Ende 2019, Güterzüge seit Sommer 2020.

